Cuộc đời chẳng ai đi trên con đường toàn hoa hồng. Đôi khi, thứ bạn gọi là "trở ngại" lại chính là phép thử, là bàn tay vô hình giúp bạn mạnh mẽ và kiên cường hơn. Người xưa đã dặn: "Phúc đến chớ vội mừng, họa tới chớ quá lo" . Bởi lẽ, phía sau niềm vui có thể là thử thách, còn trong gian khó lại cất giấu một cơ hội bất ngờ. Hiểu được quy luật ấy, bạn sẽ không sợ gió bão, mà biết cảm ơn những khúc quanh của số phận, bởi chúng chính là chiếc cầu đưa bạn bước sang một hành trình mới.

1. Phúc và họa vốn song hành

Trong Thái căn đàm có câu: "Trời muốn hại ai, trước hết sẽ cho người đó hưởng chút phúc để sinh kiêu; trời muốn ban phúc cho ai, trước hết sẽ cho người đó chịu chút họa để rèn tâm". Đó là nghịch lý đời người: Phúc đến chưa chắc đã là phúc, họa tới chưa hẳn đã là họa. Nhìn vào lịch sử Trung Quốc, mấy ai oai hùng hơn Hạng Vũ? Thế nhưng chính sự kiêu ngạo, chủ quan của ông lại mở đường cho Lưu Bang – kẻ từng bị coi thường trở thành Hoàng đế khai quốc. Một người thắng 99 trận nhưng thua trận cuối cùng là mất tất cả, còn kẻ thua 99 lần nhưng thắng trận cuối cùng mới chính là người cười sau cùng.

2. Trở ngại là chất xúc tác của người mạnh mẽ

Lưu Bang từng chỉ là kẻ thất bại, chẳng có gì trong tay, thậm chí từng bị vợ con bỏ rơi. Nhưng chính vì liên tục vấp ngã, bị coi thường, ông mới rèn cho mình bản lĩnh thép. Nếu không có những khinh miệt và trở ngại ấy, sẽ chẳng bao giờ có một Lưu Bang đủ kiên định để lật đổ nhà Tần và đánh bại Hạng Vũ. Người xưa đã nói: "Trời trao trọng trách cho ai, ắt sẽ khiến người ấy chịu khổ trước". Khổ nạn không giết được bạn thì chắc chắn sẽ làm bạn lớn mạnh.





3. Tự mình vượt qua, mới mong ông Trời giúp sức

Trong Kinh Dịch, quẻ Càn dạy: Rồng khi còn ẩn dưới nước thì nên nhẫn nại, chờ thời cơ. Khi tích lũy đủ, mới có thể vươn mình bay lên trời. Nhưng cũng đừng quên, đến đỉnh cao lại phải khiêm nhường, nếu kiêu ngạo tất sẽ suy tàn. Cuối cùng, con đường ai đi đến đâu, dừng ở đâu, đều do chính mình chọn. Trời chỉ mở đường, nhưng bước đi vẫn là do bạn.

4. Càng gian khó, càng là dấu hiệu của cơ hội

Cuộc đời như lò rèn, càng nóng bỏng thì càng tạo ra thép cứng. "Gươm quý mài từ đá, hoa mai nở trong tuyết lạnh". Không có thử thách, chẳng ai trưởng thành. Cái gọi là "ngục tù số phận" đôi khi lại chính là bệ phóng. Khó khăn đến không phải để giết bạn, mà để dạy bạn cách đứng lên, cách mạnh mẽ, cách biết ơn cả những ngày giông bão.

Đừng sợ trở ngại, hãy chào đón chúng. Vì rất có thể, tất cả những gì đang chặn bước bạn hôm nay, chỉ là cách ông Trời âm thầm dẫn bạn đến một bến bờ vững chãi hơn.