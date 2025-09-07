Trong phong thủy, phòng khách là nơi "tụ khí" quan trọng, quyết định vận khí hưng - suy của cả gia đình. Đây cũng là không gian gắn kết các thành viên, đón tiếp bạn bè, khách quý. Tuy nhiên, nhiều người khi sắm sửa, trang trí nhà mới, đặc biệt là căn hộ chung cư hiện đại lại mắc sai lầm đặt những vật dụng tưởng chừng vô hại nhưng thực tế lại ảnh hưởng xấu đến tài lộc và hòa khí.

Dưới đây là 4 món tuyệt đối không nên xuất hiện trong phòng khách, lời khuyên đúc kết từ kinh nghiệm thực tế lẫn quan niệm phong thủy lâu đời.

1. Không đặt bàn trà quá lớn - chiếm chỗ, chặn lối tài lộc

Bàn trà (hay bàn cà phê) vốn là vật dụng quen thuộc trong bộ ba "sofa – bàn trà – kệ TV". Nhưng nếu bàn trà quá to sẽ chiếm nhiều diện tích, khiến khí trường bị tắc nghẽn, ngăn cản dòng năng lượng may mắn lưu thông.

Chưa kể, bàn trà lớn dễ biến thành "chỗ chứa tạm", mọi thứ từ điều khiển, báo chí, đồ ăn vặt… đều chất lên đó. Kết quả là phòng khách trông bừa bộn, rối mắt, giảm tính thẩm mỹ lẫn phong thủy.

Giải pháp: Chọn bàn trà nhỏ gọn, hoặc thay bằng bàn phụ/side table tinh tế, vừa tiết kiệm diện tích vừa tạo sự thông thoáng, giúp dòng khí tài lộc chảy tự do vào nhà.

2. Không trải thảm lớn - đẹp mắt nhưng rước phiền phức

Nhiều gia đình, đặc biệt là chung cư cao cấp, ưa chuộng việc trải thảm lớn giữa sofa và TV để tạo cảm giác sang trọng. Nhưng thảm lại là "ổ chứa bụi bẩn, vi khuẩn và mạt nhà". Nếu không vệ sinh thường xuyên, thảm dễ tích tụ năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình, đồng nghĩa làm suy giảm vận khí.

Trong phong thủy, nền nhà sạch thoáng tượng trưng cho gốc rễ vững chắc. Ngược lại, sàn nhà bị phủ kín bởi thảm bẩn sẽ giống như "lộc bị che lấp".

Giải pháp: Nếu thích sự ấm áp, chỉ dùng thảm nhỏ, dễ vệ sinh hoặc chọn chất liệu nhẹ, giặt nhanh. Giữ sàn nhà luôn sạch sáng, đó chính là cách hút lộc bền vững nhất.

3. Không trưng bày vật phẩm quá quý giá - "tài bất lộ" để giữ bình an

Một số gia chủ thích đặt đồ cổ, tượng đắt tiền, thậm chí két sắt hoặc tủ nữ trang ngay phòng khách. Nhưng phong thủy có câu "tài bất lộ, lộ tài dễ chiêu họa" – tiền tài phơi bày quá rõ ràng sẽ dễ sinh họa.

Việc khoe của không chỉ khiến khách khứa cảm thấy khó chịu mà còn có thể lọt vào mắt kẻ gian. Đã có nhiều trường hợp trộm đột nhập chỉ vì thấy đồ quý đặt ngay chỗ dễ thấy.

Giải pháp: Đồ quý giá hãy cất trong phòng riêng hoặc tủ kín. Phòng khách chỉ nên trang trí bằng vật phẩm mang tính biểu tượng (lọ hoa, tranh nghệ thuật, cây phong thủy). Kín đáo chính là cách giữ lộc an toàn nhất.

4. Không để phòng khách thành nơi chất đồ - "tài không vào cửa bẩn"

Một trong những cấm kỵ lớn nhất: Biến phòng khách thành kho chứa tạm. Nhiều người để giấy carton, đồ cũ, vali, thậm chí quần áo treo lộn xộn ngay không gian trung tâm. Điều này không chỉ phá vỡ thẩm mỹ mà còn khiến năng lượng xấu tích tụ, tài lộc khó lòng ghé thăm.

Phong thủy quan niệm: "Tài không vào cửa bẩn". Nhà sạch, khách mới muốn vào; khí trường thoáng đãng thì may mắn mới ở lại lâu dài.

Giải pháp: Thực hành "đoạn xả ly" (declutter), bỏ bớt đồ cũ không cần thiết. Phòng khách càng gọn gàng, sáng sủa thì vận khí càng hanh thông, nhà cửa càng vượng tài.

Phòng khách là trái tim của ngôi nhà dù ở biệt thự, nhà phố hay căn hộ chung cư hiện đại. Việc tránh 4 món đồ cấm kỵ trên không chỉ giúp không gian thêm gọn đẹp, mà quan trọng hơn, còn giữ cho dòng khí tài lộc lưu thông, gia đạo bình an, vận may bền vững.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)