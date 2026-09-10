Chồng xin tôi giữ kín chuyện nghỉ việc, 3 ngày sau mẹ chồng gọi điện rồi làm 1 việc khiến chúng tôi muốn khóc

Tôi từng nghĩ chuyện chồng nghỉ việc là chuyện riêng của hai vợ chồng, không cần thiết phải nói với bố mẹ hai bên ngay. Nhưng sau lần đó, tôi mới hiểu có những chuyện dù mình cố giấu vì sợ người khác lo thì cuối cùng vẫn sẽ có người nhận ra.

Chồng tôi 35 tuổi, làm cho một công ty xây dựng được gần 8 năm. Công việc không phải quá nhàn nhưng ổn định, thu nhập cũng đủ để anh lo phần lớn những khoản lớn trong gia đình. Đầu tháng vừa rồi, anh bất ngờ báo với tôi rằng anh đã nghỉ việc.

Công ty cắt giảm nhân sự, vị trí của anh bị thay đổi, thu nhập dự kiến cũng giảm khá nhiều. Anh suy nghĩ một thời gian rồi quyết định nghỉ để tìm công việc khác phù hợp hơn. Tôi biết anh cũng áp lực, bởi ở tuổi này, tìm một công việc mới không đơn giản như những năm đầu đi làm.

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Hai vợ chồng ngồi lại tính toán, những khoản chưa cần thiết đều tạm dừng. Tôi cũng không hỏi quá nhiều về chuyện công việc, chỉ cố giữ cho sinh hoạt trong nhà bình thường nhất có thể. Anh vẫn đều đặn gửi hồ sơ, đi phỏng vấn, còn tôi đi làm như trước.

Chồng chỉ dặn tôi một việc là đừng nói với mẹ anh. Không phải anh xấu hổ, mà vì mẹ chồng vốn hay lo xa. Bà ở quê một mình, nghe con trai có chuyện là mất ngủ rồi gọi điện hỏi han liên tục. Anh sợ trong lúc bản thân chưa tìm được hướng đi mới, mẹ lại thêm một người phải lo.

Tôi cũng nghĩ như vậy nên giữ kín.

Thế nhưng chỉ 3 ngày sau, mẹ chồng gọi điện cho tôi. Bà không hỏi thẳng chuyện công việc, chỉ hỏi dạo này chồng tôi có ổn không, rồi nhắc đến việc đầu tháng này anh chưa gửi tiền về như mọi khi.

Tôi lúc ấy mới thấy mình đã đánh giá thấp sự để ý của một người mẹ. Chồng tôi nhiều năm nay đều gửi cho bà một khoản tiền cố định. Số tiền không quá lớn nhưng tháng nào cũng có. Đến khi nó đột nhiên không xuất hiện, bà lập tức nhận ra.

Tôi không nói dối, nhưng cũng không kể hết. Tôi chỉ bảo chồng đang có vài việc cần giải quyết nên tháng này chưa gửi được. Mẹ chồng nghe xong cũng không hỏi thêm.

Tối hôm ấy, tôi kể lại cho chồng. Anh ngồi rất lâu rồi cuối cùng vẫn gọi điện về cho mẹ.

Sau đó tôi mới biết, mẹ chồng không trách con trai vì nghỉ việc. Bà chỉ bảo anh cứ lo tìm việc, tiền ở quê bà vẫn còn đủ, chưa cần anh gửi. Bà còn chủ động bảo anh nếu khó khăn thì cứ nói, đừng cố giấu.

Ngay tối hôm ấy tôi nhận được 20 triệu cùng lời nhắn của mẹ chồng: "Bà cho cháu bà tiền vào năm học mới, không cho bố mẹ nên không được từ chối".

Tôi nhìn chồng lúc ấy mới thấy người đàn ông cả ngày cố tỏ ra bình thường trước mặt vợ con cũng có lúc đỏ hoe mắt làm tôi cũng khóc theo. Đúng là lúc hoạn nạn mới cần nhất đến gia đình.