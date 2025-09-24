Hoa hậu Ngọc Hân cho con dùng bình sữa đặc biệt, chỉ dành riêng cho bé trai

Sau khi hạ sinh con đầu lòng, trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngọc Hân thường xuyên chia sẻ hình ảnh cậu con trai nhỏ đáng yêu. Trong hình ảnh mới, cô còn hé lộ bình sữa mới đã được cô lựa chọn kỹ lưỡng cho hoàng tử nhỏ. Bình sữa không chỉ nhỏ nhắn, tiện dụng, mà đây dường như còn là món quà riêng cho chàng hoàng tử bé, mà Ngọc Hân đã tỉ mẩn lựa chọn.

Được biết, bình sữa mà Ngọc Hân sử dụng là Ombee PPSU Anti-colic phiên bản Princes, một sản phẩm cao cấp chỉ dành riêng cho bé trai.

Ombee từ lâu đã nổi tiếng với dòng bình sữa chống đầy hơi hiện đại, nhưng phiên bản Princes được thiết kế riêng biệt dành cho bé trai lại càng gây ấn tượng. Thân bình trong suốt, họa tiết xanh dương khỏe khoắn, mang lại cảm giác sang trọng và tinh nghịch - đúng chuẩn "bé trai năng động". Thiết kế này không chỉ đẹp mắt mà còn có tính ứng dụng cao, giúp mẹ dễ dàng quan sát lượng sữa bé uống trong mỗi cữ.

Cổ bình rộng, thao tác pha sữa và vệ sinh vô cùng nhanh gọn. Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại được các bà mẹ bỉm sữa đánh giá cao, bởi ai đã từng phải "chạy đua" với bé đang khóc đòi ăn mới hiểu hết giá trị của sự tiện lợi này.

Một điểm khiến Ombee Princes được yêu thích là hệ thống van chống đầy hơi thông minh. Trong quá trình bé bú, bọt khí sẽ được giải phóng qua van, giúp hạn chế việc bé nuốt không khí - nguyên nhân hàng đầu gây đầy bụng, trớ sữa và khó chịu. Nhờ vậy, bé bú ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn, còn mẹ cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Đặc biệt, thiết kế núm ti lệch tâm từ silicone y tế cao cấp mềm mại, mô phỏng ti mẹ, giúp bé có tư thế bú tự nhiên mà không cần ngửa cổ quá mức. Đây là chi tiết tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại cực kỳ quan trọng để tránh sặc sữa, đồng thời hỗ trợ bé chuyển từ bú mẹ sang bú bình một cách dễ dàng.

Không giống nhiều loại bình sữa thông thường, Ombee Princes được làm từ nhựa PPSU - loại vật liệu y tế cao cấp, có khả năng chịu nhiệt lên tới 180°C, không chứa BPA và cực kỳ an toàn cho trẻ nhỏ. Dù phải tiệt trùng nhiều lần mỗi ngày, thân bình vẫn giữ được độ trong suốt, không bị biến dạng hay ngả màu.

Cổ và nắp bình được làm từ nhựa PP bền chắc, dễ dàng tháo lắp. Kết hợp với thân PPSU, Ombee Princes trở thành một trong những dòng bình sữa có độ bền vượt trội, mẹ có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài mà không lo thay mới quá thường xuyên.

Nơi mua: Ombee

Ombee Princes có đủ 3 dung tích để đồng hành cùng bé trong từng giai đoạn: 90 ml - kèm núm ti 1 tia, phù hợp cho bé sơ sinh từ 0-3 tháng; 170 ml - kèm núm ti 2 tia, thích hợp cho bé từ 3-6 tháng; 270 ml - kèm núm ti 3 tia, dành cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên, khi nhu cầu sữa nhiều hơn.

Nhờ sự đa dạng này, mẹ có thể chọn dung tích phù hợp với nhu cầu của con, tránh lãng phí mà vẫn đảm bảo bé luôn được bú bình một cách thoải mái.

Bình sữa Ombee PPSU Anti-colic phiên bản Princes không chỉ là một sản phẩm nuôi con, mà còn là sự lựa chọn đầy tinh tế của những bà mẹ hiện đại như Hoa hậu Ngọc Hân. Với thiết kế riêng cho bé trai, công nghệ chống đầy hơi tiên tiến, chất liệu PPSU cao cấp cùng sự tiện dụng vượt trội, chiếc bình này thực sự xứng đáng trở thành "trợ thủ đắc lực" trong hành trình chăm con khôn lớn.