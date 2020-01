"Giáng My xin chúc tất cả các quý vị độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng, một năm tràn đầy những ước mơ và dự định của mình sẽ trở thành hiện thực. Còn Giáng My thì năm nay sẽ giành toàn bộ Tết để ở bên gia đình, làm những món ăn truyền thống. Hy vọng rằng đây sẽ là một cái Tết mang lại niềm vui cho gia đình của Giáng My cũng như cho tất cả quý vị" - Hoa hậu Giáng My.