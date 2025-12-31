Hồ Trung Dũng: Tất cả mọi trải nghiệm, dù tốt hay chưa tốt, đều đáng trân trọng

Tối 30/12/2025, Hồ Trung Dũng giới thiệu album ALIVE trong không gian Listening Space ấm cúng và tinh tế. Xuất hiện với vest đen lịch lãm, điểm nhấn là bông hồng đen cài trên ngực áo, nam ca sĩ mang đến hình ảnh quen thuộc nhưng đầy ẩn dụ – biểu tượng cho tinh thần đối lập, mạnh mẽ mà sâu lắng của album lần này. Sự kiện có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ thân thiết như ca sĩ Chí Thiện, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cùng đông đảo khách mời, giới chuyên môn và khán giả yêu nhạc.

ALIVE được xem là album mang tính tự sự rõ nét nhất trong sự nghiệp của Hồ Trung Dũng.

11 ca khúc vẽ nên bức tranh cảm xúc trọn vẹn về đời sống con người: từ bình yên, hạnh phúc, tổn thương, thất tình cho đến những khoảnh khắc yếu lòng muốn trốn tránh. Âm nhạc trong album giàu nội lực nhưng không nặng nề, được tiết chế tinh tế để dẫn dắt người nghe đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời, rồi lặng lẽ nhận ra rằng chỉ cần dám sống mỗi ngày, ta đã là người hùng của chính mình.

Mở màn Listening Space, Hồ Trung Dũng trình diễn ca khúc Home (I’ll See You Again) – một sáng tác mang màu sắc tươi sáng, yêu đời, như lời chào dịu dàng gửi đến khán giả trong những ngày cuối năm bộn bề. Giai điệu ấm áp cùng giọng hát giàu cảm xúc nhanh chóng khiến không gian lắng đọng, mở ra hành trình cảm xúc mà ALIVE theo đuổi.

Chia sẻ về tên album, Hồ Trung Dũng cho biết ALIVE đến với anh rất tự nhiên: “Tất cả mọi trải nghiệm, dù tốt hay chưa tốt, đều đáng trân trọng. Album này là cách tôi ghi lại những khoảnh khắc chân thật nhất của mình đôi khi lạnh lùng, đôi khi trần trụi”. Với nam ca sĩ, ALIVE là câu chuyện của hy vọng và sự tử tế, nơi anh tin rằng âm nhạc có thể trở thành cầu nối để yêu thương được lan tỏa nhiều hơn.

Để hoàn thiện 11 ca khúc trong album, Hồ Trung Dũng đã sáng tác hơn 20 bài hát trong suốt 3 năm, sau đó chắt lọc và chỉnh sửa kỹ lưỡng từng ca từ. Anh thừa nhận từng lo lắng âm nhạc của mình có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng sau cùng vẫn chọn con đường duy nhất để chạm đến khán giả là “cứ là chính mình”. Chính sự lựa chọn này khiến ALIVE trở thành album mang lại nhiều áp lực và căng thẳng nhất trong sự nghiệp của anh, bởi việc chia sẻ những câu chuyện rất riêng trước công chúng chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Nam ca sĩ cũng không giấu được cảm giác “khớp” khi đứng trên sân khấu của chính mình, phía dưới là những nhạc sĩ có nhiều bản hit đình đám đang lắng nghe các sáng tác do anh viết. Tuy nhiên, chính áp lực ấy lại khiến Hồ Trung Dũng thêm tin tưởng vào quyết định kể những câu chuyện thật nhất bằng âm nhạc của mình. “Khi ALIVE phát hành, tôi cảm giác như mình có thêm một người bạn mới”, anh chia sẻ.

Album ALIVE được phát hành dưới dạng CD + USB kèm lyric book, thiết kế chỉn chu và tinh tế, thể hiện sự trân trọng mà Hồ Trung Dũng dành cho khán giả đã đồng hành cùng anh suốt hành trình dài hoạt động nghệ thuật. Trước đó, toàn bộ album trong đợt pre-order đã được nam ca sĩ ký tặng và trao tận tay người hâm mộ vào ngày 24/12 như một món quà Giáng sinh ấm áp. Đặc biệt, doanh thu từ đợt pre-order được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Khép lại buổi Listening Space, Hồ Trung Dũng trình diễn ca khúc Hero – bản nhạc mang tinh thần tuyên ngôn của toàn bộ album. Không còn khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, Hero vang lên như lời nhắn gửi đến bất kỳ ai từng thấy mình nhỏ bé trước cuộc đời: chỉ cần dám sống, dám đi qua buồn đau và thất bại, mỗi người đã là anh hùng theo cách rất riêng của mình.

ALIVE chính thức phát hành trên các nền tảng số từ ngày 31/12/2025, như một lời hẹn với cuộc sống: Hãy quý trọng từng khoảnh khắc, quý trọng chính mình và can đảm chọn con đường riêng – bởi chỉ cần dám sống, chúng ta đã đủ dũng cảm.