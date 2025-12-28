Ngày 28/12, tờ Sohu đưa tin Hoàng Tử Thao trở thành khách mời của show Vũ Trụ Lấp Lánh Hãy Chú Ý. Trên chương trình, nam ca sĩ đã kể lại việc bản thân từng gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng, ảnh hưởng đến não bộ. Theo Hoàng Tử Thao, anh từng bị ngã đập đầu xuống đất rất mạnh trong lúc tập võ. Cú ngã nghiêm trọng đến mức khiến "chủ tịch showbiz" bị xuất huyết não.

Bác sĩ đã phải thực hiện ca phẫu thuật khẩn để lấy cục máu đông ra khỏi não Hoàng Tử Thao nhằm cứu mạng anh. Hoàng Tử Thao chia sẻ anh bị khâu 43 mũi trên đầu. Theo "anh sếp Cbiz", may mắn là ca phẫu thuật thành công an toàn, không để lại bất kỳ di chứng nào về não bộ. Trải nghiệm kinh hoàng này khiến Hoàng Tử Thao thay đổi suy nghĩ về cuộc sống. "Tôi biết ơn vị bác sĩ và các nhân viên y tế đã cứu mạng tôi năm đó. Việc sống sót qua sinh tử khiến tôi càng trân trọng giá trị cuộc sống, không sợ trời không sợ đất", Hoàng Tử Thao nói.

Hoàng Tử Thao cho biết anh từng bị té ngã xuất huyết não và phải phẫu thuật khẩn. Ảnh: Weibo.

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi Hoàng Tử Thao là nam idol siêu giàu của showbiz Hoa ngữ.

Nam ca sĩ sở hữu bộ sưu tập siêu xe, đồ hiệu và máy bay riêng. Hoàng Tử Thao từng chia sẻ lên MXH hình ảnh bên trong máy bay riêng hoàng tráng, tiện nghi và sang trọng của mình. Máy bay riêng của Hoàng Tử Thao có không gian rộng rãi, tích hợp phòng ngủ với giường cỡ lớn, TV màn hình LCD... Mỗi năm, anh tiêu tốn khoảng 2,6 triệu USD (66 tỷ đồng) cho phí bảo dưỡng, bảo trì, phí neo đậu máy bay và lương cho nhân viên phục vụ. Khi có thời gian rảnh, Hoàng Tử Thao thường xuyên đưa người thân đi du lịch hay mời bạn bè lên máy bay riêng mở tiệc linh đình.

Cha Hoàng Tử Thao là doanh nhân có tiếng trên thương trường. Sau khi cha mất, nam ca sĩ được thừa kế khối gia sản siêu khổng lồ. Ảnh: Sohu.

Ngày 16/10 vừa qua, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới với nữ idol Từ Nghệ Dương. "Anh sếp" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do Hoàng Tử Thao sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương là cặp đôi hot nhất năm 2025 của showbiz Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Weibo