NSND Thanh Hoa cùng dàn nghệ sĩ trẻ Võ Hạ Trâm, Anh Tú góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt của VOV

Tối 5/1/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình được xây dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp, kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng cống hiến trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận gần gũi, trẻ trung hơn, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau, đặc biệt là lực lượng nghệ sĩ trẻ đang được công chúng yêu mến.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, phát biểu tại họp báo

Phó Tổng Giám đốc cho biết VOV có lợi thế là một đơn vị vừa làm báo chí, vừa là cơ quan văn hóa có bề dày lịch sử, nên thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ hướng tới Đại hội XIV. Nổi bật là cuộc vận động sáng tác các tác phẩm âm nhạc, thơ và đặt lời mới cho dân ca cùng tên, thu hút đông đảo tác giả trên cả nước tham gia.

Ông Phạm Mạnh Hùng cho biết: “Tuần trước, chúng tôi đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, tôn vinh 40 tác phẩm tiêu biểu và xuất sắc nhất trong gần 2.700 tác phẩm dự thi”. Theo ông, số lượng tác phẩm và sự tham gia rộng rãi của các tác giả đã tạo ra một nguồn tác phẩm mới, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, văn nghệ và phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật hướng tới Đại hội.

Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương chia sẻ về chương trình

Ban tổ chức kỳ vọng “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” sẽ góp phần tạo không khí hướng tới sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc cho khán giả cả nước qua nhiều kênh phát sóng và nền tảng truyền thông.

Về lực lượng biểu diễn, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Trong số đó có các nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường sáng tạo nghệ thuật của VOV như NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Thuật, Đinh Thành Lê, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ. Bên cạnh đó là sự tham gia của các nghệ sĩ được công chúng mến mộ như Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý; cùng Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật HT, tốp ca ASP và Câu lạc bộ Thiếu nhi Sao Tuổi Thơ. Không gian biểu diễn được giới thiệu đa dạng với dàn nhạc bán cổ điển, tạo nền để kết nối mạch truyền thống – hiện đại.

Là một trong những giọng ca tham gia chương trình, NSƯT Đăng Dương nói rằng anh có cảm xúc riêng khi đứng trên sân khấu của sự kiện do chính VOV tổ chức. Anh chia sẻ: “Tôi đã công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam hơn 20 năm, thường xuyên nghe Đài, lớn lên và phát triển giọng hát của mình cùng với Đài. Tôi may mắn được tham gia nhiều chương trình lớn, và lần nào cũng thấy hạnh phúc vì đó là những cột mốc quan trọng. Với chương trình lần này, cảm xúc đặc biệt hơn vì diễn ra trước thềm Đại hội, mang ý nghĩa chào mừng rõ nét. Tôi cũng thấy ý nghĩa ở chỗ chương trình có cả tác phẩm đã đi cùng năm tháng và tác phẩm mới vừa được chọn từ cuộc vận động”.

Theo ban tổ chức, “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” gồm ba phần: Lời đất nước, Nhịp thời đại và Sắc đỏ thiêng liêng. Nếu phần mở đầu đưa khán giả trở về với những giai điệu dân ca, âm hưởng truyền thống quen thuộc, thì phần giữa và phần cuối tạo dấu ấn bằng màu sắc âm nhạc hiện đại, giàu năng lượng, phản ánh nhịp sống đương đại và khát vọng vươn lên của đất nước hôm nay.

Bên cạnh các nghệ sĩ gạo cội gắn bó nhiều năm với dòng nhạc chính thống, chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ trẻ như Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, RamC, Cao Phú Quý… Đây được xem là điểm nhấn mới, cho thấy nỗ lực làm mới sân khấu chính luận bằng những giọng ca trẻ, cách thể hiện hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần trang trọng, cảm xúc.

Ngoài ra, các tác phẩm biểu diễn trong chương trình được tuyển chọn từ cuộc vận động sáng tác cùng tên, với hàng nghìn ca khúc, bài thơ và tác phẩm dân ca đặt lời mới gửi về từ khắp cả nước. Những tác phẩm tiêu biểu lần đầu được dàn dựng và ra mắt công chúng tại Nhà hát Hồ Gươm, góp phần bổ sung nguồn tác phẩm mới cho đời sống âm nhạc và sân khấu.

“Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” sẽ được truyền hình trực tiếp và phát sóng trên nhiều kênh phát thanh, truyền hình và nền tảng số, hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa trước thềm Đại hội XIV của Đảng.



