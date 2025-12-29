Sau khi show diễn cá nhân khép lại, Phan Đinh Tùng đã có chia sẻ thu hút sự chú ý của công chúng. Nam ca sĩ cho biết 36 tiếng trước khi buổi diễn được tổ chức, anh đã phải nhập viện vì cơ thể "gục ngã" sau thời gian dài làm việc hết công suất.

Theo chia sẻ từ Phan Đinh Tùng, hơn một tháng trước khi show diễn ra, anh đã bước vào guồng tập luyện và chuẩn bị với cường độ cao. Trung bình mỗi ngày, nam ca sĩ dành hầu hết thời gian cho việc tập luyện, làm việc liên tục từ sáng đến khuya và mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng. Áp lực kéo dài khiến sức khỏe của anh dần suy giảm và phải nhập viện theo dõi để theo dõi và điều trị.

Phan Đinh Tùng nhập viện sau một tháng làm việc căng thẳng. Ảnh: FBNV

Phan Đinh Tùng chia sẻ lý do bây giờ mới công bố hình ảnh này là vì muốn khán giả tập trung hoàn toàn cho show diễn. "Sau khi Đinh Show kết thúc, Tùng mới quyết định chia sẻ một số hình ảnh này để cập nhật với cả nhà. Vì Tùng không muốn khán giả lo lắng trước đêm diễn hay 'truyền thông' gì trước thềm Đinh Show bằng những khoảnh khắc chưa mấy tích cực!

Ơn Chúa ban ơn cho con đã khoẻ mạnh trở lại, đủ sức khoẻ và tâm trí để phục vụ khán giả yêu thương, cho ĐINH SHOW được sáng đèn rực rỡ. Tình cảm và sự yêu thương của khán giả cũng là nguồn động lực lớn nhất cho Tùng vượt qua giai đoạn đó!".

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả và đồng nghiệp đã để lại những lời nhắn đầy quan tâm dành cho Phan Đinh Tùng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tinh thần làm nghề nghiêm túc và trách nhiệm của nam ca sĩ, đồng thời gửi lời chúc anh sớm hồi phục hoàn toàn. Không ít khán giả còn khuyên Phan Đinh Tùng nên dành thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe sau quãng thời gian dài làm việc với cường độ cao.

Nhiều khán giả khuyên Phan Đinh Tùng dành thời gian nghỉ ngơi để sớm hồi phục sức khỏe. Ảnh: FBNV

Vào tháng 5, Phan Đinh Tùng từng nhập viện để phẫu thuật vá màng nhĩ. Nam ca sĩ chia sẻ: "Khi đi bơi tôi có nhét đồ chống nước vào tai. Nhưng hôm nhét sâu và chặt quá, đến khi rút ra thì bất cẩn dụng lực quá mạnh, dẫn đến áp suất lớn làm thủng màng nhĩ. Việc thủng màng nhĩ mà không xử lý thì để lâu sẽ bị viêm nhiễm. Do lịch trình công việc nên tôi không có thời gian thực hiện phẫu thuật.

Hiện tại tình trạng một bên tai của tôi chỉ còn khả năng nghe từ 20-30%, nguyên nhân là vẫn còn nhét thuốc chờ miếng vá liền mạch lại. Tôi vẫn đang chờ đợi tiến triển sắp tới, vẫn chưa biết được vì bác sĩ nói vẫn có nguy cơ nhiễm trùng. Sau 2 tuần nữa mới có kết quả, nhưng tôi mong mọi thứ sẽ ổn thôi".

Phan Đinh Tùng nổi tiếng thập niên 2000, được biết đến là cựu thành viên nhóm nhạc MTV. Khi quyết định tách ra để hoạt động solo, nam ca sĩ để lại dấu ấn qua nhiều ca khúc như Bởi vì anh yêu em, Kiếp đa tình, Cạm bẫy tình yêu… Bài hát làm nên tên tuổi của Phan Đinh Tùng chính là Khúc hát mừng sinh nhật do anh sáng tác và thể hiện. Sau hơn 2 thập kỷ, ca khúc hiện vẫn giữ được sức hút và được lựa chọn trong các buổi tiệc sinh nhật. Kết thúc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Phan Đinh Tùng có nhiều hoạt động nghệ thuật tạo được sự chú ý với công chúng.