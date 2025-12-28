Ngày 28/12, tờ On đưa tin Chung Nhu Mỹ - tiểu hoa đán hàng đầu xứ Hương Cảng - vừa gây xôn xao khi bị lộ clip tình cảm riêng tư với bạn trai. Người đàn ông trong video được xác định là nam ca sĩ Lưu Triển Đình, thành viên nhóm Super Tiger. Theo đó, vào tối qua (27/12), Chung Nhu Mỹ được cho là đã trượt tay đăng tải video thân mật, ôm hôn Lưu Triển Đình lên story MXH. Cô lập tức xóa đi chỉ sau vài giây, nhưng vẫn bị cư dân mạng chụp màn hình lại.

Ngay lập tức, mối quan hệ của Chung Nhu Mỹ và Lưu Triển Đình trở thành tâm điểm bàn tán nóng trên MXH. Nhiều người cho rằng người đẹp 2K6 này đã quên chuyển tài khoản, vô tình đăng video tình cảm của mình với bạn trai ca sĩ lên tài khoản chính, thay vì nick Instagram phụ. Được biết, Chung Nhu Mỹ và Lưu Triển Đình có 1 tài khoản MXH dùng chung, nhưng được để ở chế độ riêng tư.

Chung Nhu Mỹ trượt tay đăng video riêng tư của cô và Lưu Triển Đình lên mạng. Dù xóa đi ngay lập tức, nhưng khoảnh khắc thân mật của cặp sao này vẫn bị dân tình kịp chụp lại. Ảnh: HK01, Instagram.

Với việc bị rò rỉ video riêng tư, Chung Nhu Mỹ và Lưu Triển Đình cũng bại lộ chuyện đã nói dối công chúng. Cặp sao từng lộ vô số hint hẹn hò, "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong dự án Thanh Xuân Bản Ngã vào năm 2022. Team qua đường cũng từng chụp được họ tay trong tay trên phố.

Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện yêu đương, cặp sao này chối đây đẩy, phủ nhận có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp suốt 3 năm qua. Chung Nhu Mỹ luôn xây dựng hình tượng độc thân, tập trung học tập. Hiện, Chung Nhu Mỹ và Lưu Triển Đình vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho video tình cảm vừa bị lộ của mình.

Chung Nhu Mỹ và Lưu Triển Đình vướng nghi vấn "phim giả tình thật" từ năm 2022, nhưng luôn chối đây đẩy mỗi khi được hỏi đến. Ảnh: HK01.

Chung Nhu Mỹ sinh năm 2006, là mỹ nhân hot nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc) hiện tại. Cô được xem là nữ thần nhan sắc thế hệ mới của xứ Hương Cảng. Chung Nhu Mỹ sở hữu lượng fan nam đông đảo. Cô nhiều lần được bình chọn là hình mẫu bạn gái lý tưởng của cánh mày râu Hong Kong (Trung Quốc). Không chỉ sự nghiệp luôn được chú ý mà đời sống tình cảm của Nhu Mỹ cũng là đề tài được công chúng đặc biệt quan tâm.

Chung Nhu Mỹ là nữ thần vạn người mê ở showbiz Hong Kong hiện tại. Ảnh: On.

Về phía Lưu Triển Đình, anh sinh năm 1993. Lưu Triển Đình có sự nghiệp không quá nổi bật. Tuy nhiên, nam ca sĩ này có xuất thân giàu có nên không cần lo lắng về vấn đề kinh tế. Mẹ Lưu Triển Đình sở hữu 3 vựa hải sản đầu mối vừa kinh doanh, vừa thu mua rất lớn ở Hong Kong (Trung Quốc).

Lưu Triển Đình có xuất thân giàu có. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của anh rất mờ nhạt. Ảnh: On.

Nguồn: Sohu, On