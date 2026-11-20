Ảnh: Bệnh viện Phổi Quảng Ninh

Bệnh viện Phổi Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân nam, 33 tuổi, có tiền sử điều trị lao phổi năm 2017. Trước khi nhập viện, người bệnh sốt cao liên tục 38-39 độ C, ho khạc đờm lẫn máu kéo dài khoảng 2 tháng, đã điều trị tại tuyến dưới nhưng không cải thiện.

Kết quả xét nghiệm đờm cho thấy AFB và GeneXpert MTB dương tính, xác định người bệnh mắc lao phổi tái phát. Bệnh nhân được điều trị thuốc kháng lao theo phác đồ của Bộ Y tế, kết hợp các biện pháp điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Trong quá trình điều trị, người bệnh đột ngột ho ộc ra khoảng 500 ml máu tươi, nhanh chóng xuất hiện suy hô hấp cấp. Máu tràn vào đường thở, hình thành các cục máu đông gây bít tắc phế quản, khiến phổi phải xẹp hoàn toàn, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Ngay sau đó, các bác sĩ khẩn trương kiểm soát đường thở, đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập và hồi sức tích cực. Sau một ngày cấp cứu, bệnh viện tiến hành nội soi khí phế quản tại giường để đánh giá tổn thương, xác định tình trạng máu cục gây tắc nghẽn và lựa chọn phương án can thiệp.

Kết quả nội soi cho thấy các cục máu đông gây bít tắc phế quản, làm phổi phải xẹp hoàn toàn. Ekip điều trị đã hút, lấy và bơm rửa loại bỏ máu cục nhằm giải phóng đường thở, phục hồi thông khí phổi, đồng thời kiểm soát tình trạng chảy máu và điều trị bệnh lý nền.

Song song với quá trình hồi sức, Bệnh viện Phổi Quảng Ninh tổ chức hội chẩn toàn viện và hội chẩn liên viện với Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh. Các bác sĩ thống nhất chẩn đoán viêm phổi nặng, ho ra máu sét đánh gây tắc nghẽn đường thở, suy hô hấp cấp và lao phổi tái phát; đồng thời thống nhất phương án điều trị, dự phòng các tình huống diễn biến bất lợi.

Người bệnh được điều trị hồi sức tích cực, phối hợp thuốc an thần, thuốc cầm máu, kháng sinh kiểm soát viêm phổi nặng và duy trì thuốc kháng lao theo phác đồ.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: hết sốt, ngừng ho ra máu, đường thở được giải phóng, phổi phải phục hồi thông khí. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản, chuyển sang thở oxy gọng kính, tỉnh táo, ăn uống tốt và có thể vận động, sinh hoạt bình thường.

Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực và duy trì điều trị lao. Theo bệnh viện, bệnh nhân dự kiến xuất viện trong thời gian tới khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyên môn.

Ca bệnh cho thấy vai trò của việc kiểm soát đường thở, nội soi khí phế quản can thiệp và hồi sức tích cực trong xử trí tình trạng ho ra máu nặng. Sự phối hợp giữa các đơn vị cũng góp phần hỗ trợ quá trình điều trị người bệnh nguy kịch ngay tại địa phương.