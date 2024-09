Shin Min Ah là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn không chỉ bởi diễn xuất ấn tượng mà còn nhờ nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng. Tên tuổi của cô từng phủ sóng toàn châu Á sau thành công của bộ phim Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly với visual khiến người xem khó có thể rời mắt. Ở độ tuổi 40, mỹ nhân xứ Hàn vẫn duy trì được vẻ đẹp mong manh, rạng rỡ, không hề có dấu hiệu tuổi tác. Mới đây, sự trở lại của nữ diễn viên trong bộ phim No Gain No Love cũng khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì quá trẻ đẹp. Do đó, những bí quyết "dưỡng nhan" của cô cũng luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo chị em.

Vẻ đẹp nữ thần của Shin Min Ah trong Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly. Thành công của bộ phim cũng khiến nhiều người gọi cô với biệt danh "hồ ly" đẹp nhất màn ảnh Hàn.

Shin Min Ah gây sốt với ngoại hình "lão hóa ngược" khi nên duyên cùng đàn em kém 12 tuổi Kim Young Dae trong phim mới.

Rửa mặt bằng miếng gạc

Phương pháp rửa mặt bằng gạc của Shin Min Ah cũng từng gây sốt trong cộng đồng làm đẹp một thời gian. Cụ thể, sau khi dùng sữa rửa mặt tạo nhiều bọt xoa đều lên mặt để loại bỏ bụi bẩn, nữ diễn viên sẽ dùng miếng gạc cotton để nhẹ nhàng lau đi phần nước thừa trên mặt. Theo Shin Min Ah, việc sử dụng miếng gạc mềm sẽ giúp tẩy da chết nhẹ nhàng mà không gây hại đến da, đồng thời loại bỏ tàn dư của sửa rửa mặt, từ đó duy trì làn da mịn màng, trẻ trung và giảm sự hình thành nếp nhăn.



Theo chuyên trang Who What Wear, một tín đồ chăm da sau khi áp dụng phương pháp này đã thấy được sự cải thiện kỳ diệu của làn da: "Phương pháp này thực sự giúp làm sạch đến từng lỗ chân lông, và phù phép cho làn da của tôi trở nên mịn mượt như nhung".

Làn da căng bóng, mịn màng đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40 của Shin Min Ah.

Chườm lạnh để giảm phù nề và thu nhỏ lỗ chân lông

Mỗi khi nhiệt độ tăng thêm 1 độ C, lượng bã nhờn trên da tiết ra sẽ tăng thêm 10%. Vì vậy, mỗi khi mùa hè đến, Shin Min Ah thường tập trung vào việc “quản lý lỗ chân lông”. Mỗi ngày thức dậy, nữ diễn viên sẽ đắp khăn lạnh lên mặt, phương pháp này không những giúp thu nhỏ lỗ chân lông mà còn làm dịu da, ngăn chặn tình trạng sưng tấy hiệu quả, phù nể, khiến gương mặt trở nên thanh thoát hơn.

Chườm lạnh chính là bí quyết giúp gương mặt Shin Min Ah trở nên thon gọn, thanh thoát.

Công thức giảm cân bằng hạt đậu, uống đủ nước và bổ sung Vitamin C

Shin Min Ah từng đăng một công thức giảm cân của mình khi kết hợp đậu Hà Lan với cơm trắng để đào thải lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể, duy trì vóc dáng thon gọn, mảnh mai. Không những thế, việc ăn hạt đậu kết hợp với dưa chuột giòn (hoặc bí xanh), cơm trắng vừa đem lại cảm giác no lâu vừa giúp hấp thụ vitamin E, protein và chất xơ. Đặc biệt, dù lịch trình bận rộn nhưng nữ diễn viên luôn cố gắng ăn trước 6 giờ tối để ngăn chặn sự tích mỡ trong cơ thể và tăng cân đột ngột.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng duy trì thói quen uống đủ 2 lít nước mỗi ngày và bổ sung nhiều trái cây có chứa vitamin C như kiwi, chanh và cam để cung cấp chất xơ và chất dinh dưỡng chống oxy, giúp làn da ngậm nước, bóng khỏe.