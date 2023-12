Cụ thể, cao ốc Saigon One Tower do liên doanh Công ty CP Sài Gòn One Tower làm chủ đầu tư gồm các cổ đông, như: Công ty CP M&C, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist, Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ. Đến năm 2021, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Viva Land - thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xuất hiện với tư cách là đơn vị quản lý và phát triển dự án Saigon One Tower. Dự án này cũng được đổi tên thành IFC One Saigon.