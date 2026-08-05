Khánh Vân nói về lý do khiến Bốp unfollow, xóa mọi hình ảnh của mình trên Instagram

Loạt bàn tán xoay quanh chuyện tình cảm của TikToker Bốp Bọt Biển và bạn gái - Khánh Vân vẫn chưa hạ nhiệt. Tối 4/8, Khánh Vân tiếp tục lên tiếng lần thứ 2 trên Threads.

Theo đó, Khánh Vân dành nhiều lời bênh vực cho bạn trai, khẳng định anh chàng không giống như những gì mà mọi người đang bình luận, thậm chí công kích. Khánh Vân cũng cho rằng bản thân mình không phải người hoàn hảo hay giỏi xử lý mọi việc. Do đó, cô mong muốn mọi chuyện được dừng lại, không bị đem ra bàn tán để cả hai có thời gian bình tĩnh, nhìn nhận và cùng nhau giải quyết vấn đề.

Chuyện tình của Khánh Vân và Bốp Bọt Biển được nhiều người quan tâm trên MXH

Tối 4/8, Khánh Vân lên tiếng lần 2 trên Threads sau những bàn tán xoay quanh chuyện tình yêu với Bốp

Đáng chú ý, trong tâm thư này Khánh Vân cũng thẳng thắn tiết lộ rõ lý do Bốp có hành động hủy theo dõi, xóa hết hình ảnh cũ trên Instagram.

Khánh Vân cho hay cả hai trải qua một cuộc cãi vã, không đủ bình tĩnh để thấu hiểu đối phương. Vì vậy cô lựa chọn im lặng để bình tâm nhưng điều này vô tình khiến Bốp nghĩ rằng bạn gái không còn muốn ở cạnh mình.

Ngoài ra, Khánh Vân cũng chia sẻ rằng trước đó, Bốp nhiều lần muốn “đẩy bạn gái ra xa” để có cuộc sống tốt hơn. Vì vậy, Bốp Bọt Biển quyết định dứt khoát trong hành động. Dù vậy, Khánh Vân bày tỏ bản thân hoàn toàn có thể hiểu được tâm lý của người yêu nên cô không cảm thấy giận.

“Về việc vì sao anh unfollow và ẩn hết những gì liên quan đến mình, thì đó là vì hôm qua tụi mình đã cãi nhau. Cả hai lúc đó đều chưa đủ bình tĩnh để hiểu cho đối phương. Mình chọn im lặng một lúc để cả hai có thời gian bình tâm lại. Nhưng chính sự im lặng đó lại vô tình khiến anh Bốp hoang mang, nghĩ rằng mình không còn muốn ở bên anh nữa. Vì vậy anh đã chọn cách dứt khoát, với suy nghĩ rằng buông mình ra sẽ giúp mình có một cuộc sống tốt hơn.

Khi một người đang chịu quá nhiều tổn thương, bộ não rất dễ bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực và hành động theo cảm xúc thay vì lý trí. Mình đồng cảm với điều đó và không trách anh, bởi mình cũng từng là một người như vậy. Thậm chí trong 1 mối quan hệ ở quá khứ, mình còn làm những điều tệ hơn Bốp bây giờ là tự làm đau chính bản thân mình”, Khánh Vân chia sẻ.

Khánh Vân nói rõ lý do về hành động hủy theo dõi, xóa ảnh của Bốp

Bài đăng khuya ngày 3/8 của Bốp khiến netizen nghi vấn cả hai trục trặc tình cảm

Trước đó vào tối 3/8, nghi vấn cả hai rạn nứt tình cảm xuất phát từ hành động bất ngờ xóa toàn bộ hình ảnh, hủy theo dõi bạn gái trên Instagram của Bốp. Bên cạnh đó, Bốp còn có nhiều chia sẻ thể hiện việc bản thân đang 1 mình, ẩn ý chuyện chia tay khiến dân tình xôn xao.

Tuy nhiên ngay sau đó, Khánh Vân cũng đã lên tiếng cho biết cả hai cũng như nhiều cặp đôi khác đều có lúc mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm và những tổn thương riêng. Đồng thời cô cho hay bài đăng ẩn ý trước đó của Bốp là "chưa phù hợp", song mong mọi người không suy diễn hay công kích vì cả hai đều đang tổn thương.

Về phía Bốp, TIkToker cũng có 2 bài đăng lên tiếng. Anh cho biết sẵn sàng nhận mọi sự chỉ trích từ dư luận, khẳng định Khánh Vân vẫn là người anh yêu thương nhất, cả trước và sau khi tỉnh lại sau vụ tai nạn. Tuy nhiên các bài đăng này cũng được Bốp xóa ngay sau đó. .

Hiện tại, tài khoản Instagram của Bốp đã theo dõi bạn gái trở lại. Nam TikToker cũng đã "khôi phục" lại 1 bức ảnh của cả hai trên Instagram của mình.

Hiện tại Bốp đã theo dõi bạn gái trở lại trên Instagram

TikToker Bốp Bọt Biển (tên thật Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi) và Khánh Vân được cho là hẹn hò từ năm 2024, phần lớn thời gian yêu xa khi một người ở Đức, một người ở Việt Nam.

Cặp đôi từng được nhiều người yêu mến bởi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, đồng hành cùng nhau cả trong cuộc sống lẫn giai đoạn Bốp gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đức vào tháng 7/2025.

Trong thời gian bạn trai điều trị tại Đức, Khánh Vân là người thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe, đồng thời thay mặt gia đình kêu gọi hỗ trợ chi phí. Sau khi hồi phục, Bốp nhiều lần bày tỏ sự biết ơn và công khai dành những lời yêu thương cho bạn gái.