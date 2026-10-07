Những hình ảnh chưa được hé lộ trong đám cưới của Hoài Lâm

Một ngày sau hôn lễ, những hình ảnh phía sau đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh tiếp tục thu hút sự quan tâm. Không tổ chức cầu kỳ, cặp đôi làm lễ tại quê nhà, giữ không khí gần gũi với người thân, bạn bè và một số đồng nghiệp.