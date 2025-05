Tối 11/5, đêm concert cuối cùng của Anh trai say hi tại Hà Nội diễn ra trong cơn mưa "trắng trời". Đứng trên sân khấu ướt đẫm, Hieuthuhai xúc động bày tỏ sự trân trọng vô bờ bến trước tình cảm và sự kiên trì của hàng chục nghìn người hâm mộ.

Phát ngôn của Hieuthuhai trong concert cuối cùng của Anh trai say hi làm dậy sóng mạng xã hội.

Anh chia sẻ: "Trời mưa rất lớn, rất lạnh. Nhưng hàng chục nghìn người vẫn ở lại. Điều đó vượt quá sức tưởng tượng. Mình rất trân trọng tình cảm của từng người ở đây". Nam rapper nhấn mạnh đây là một tình yêu thương quá lớn, vượt quá sức tưởng tượng của chính bản thân anh.

Hieuthuhai trân trọng tình cảm của hàng nghìn khán giả ở lại dưới cơn mưa trong đêm concert cuối cùng.

Không né tránh những ý kiến trái chiều có thể xuất hiện sau đêm diễn, nam rapper thẳng thắn: “Mình biết, mai thế nào người ta cũng sẽ nói những đứa đứng dưới mưa coi những thứ ‘vô bổ’, ‘vô ích’. Thế nào cũng có! Nhưng giống như chúng ta đứng đây, cũng như 30 anh em và tất cả ê-kíp đã cố gắng vì chương trình này. Hạnh phúc là của mình, mình tự biết – không để ai có ý kiến gì hết. Đêm nay dù mưa vậy mọi người có hạnh phúc không?".

Phát ngôn này của Hieuthuhaingay lập tức "dậy sóng" trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh chia sẻ cảm xúc được nhiều khán giả đăng tải và nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Nhiều người dùng chia sẻ đoạn clip và bày tỏ sự đồng cảm: “Chúng tôi không tiếc khi đội mưa vì âm nhạc chân thành và tình yêu không điều kiện”, “Có những khoảnh khắc xứng đáng để sống hết mình, và đêm nay là một trong số đó”, "Chưa bao giờ ngưng tự hào khi làm fan HIEUTHUHAI. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau suốt quãng thời gian khó khăn nhất, cảm ơn vì đến giây phút kết thúc vẫn đứng ra bảo vệ chúng mình"; "Hạnh phúc của mình, mình tự quyết. Vậy nên chẳng ai có quyền phán xét việc mọi người đội mưa, đội nắng để đi gặp thần tượng cả"...

Dàn “anh trai” đã cống hiến trọn vẹn, bất chấp sân khấu trơn trượt vì mưa.

Concert thứ 6 của Anh trai say hi và cũng là concert cuối cùng của chương trình này diễn ra trong cơn mưa tầm tã. Trận mưa trắng trời bắt đầu từ 20h và kéo dài cho tới hết chương trình, lúc 23h10.

Bất chấp cái lạnh và cơn mưa xối xả, hàng chục nghìn khán giả vẫn ở lại, không rời ghế. Sau khi được ban tổ chức phát áo mưa, hầu hết người hâm mộ vẫn ngồi tại chỗ, nhiệt tình giơ cao light stick thắp sáng cả một góc sân vận động và hát theo những ca khúc quen thuộc. Chính tình cảm nồng nhiệt, "bất chấp" mưa gió của khán giả đã trở thành nguồn động lực to lớn, khiến dàn "anh trai" càng biểu diễn máu lửa hơn.

Gần như không có tiết mục nào bị cắt bỏ. Các "anh trai" vẫn hát live và thực hiện vũ đạo theo đúng kịch bản đã tập luyện. Dàn “anh trai” - từ HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Quang Hùng MasterD đến Dương Domic, Jsol, Erik… - đã cống hiến trọn vẹn, bất chấp sân khấu trơn trượt vì mưa. Với họ, đây không còn là một đêm diễn, mà là khoảnh khắc khắc sâu trong đời nghệ sĩ. Những bản hit đình đám như Ngáo ngơ, Tình đầu quá chén, Icon, Hào quang hay Catch Me If You Can được trình diễn với cảm xúc vỡ òa.

Concert thứ 6 của Anh trai say hi và cũng là concert cuối cùng của chương trình.

Chỉ duy nhất phần giao lưu khán giả được rút ngắn, để chương trình kết thúc sớm hơn kế hoạch. Nhưng điều đó không làm giảm đi cảm xúc vỡ òa, nhất là khi sân khấu hiện lên chiếc mũ tốt nghiệp biểu trưng cho “lễ chia tay” của các “anh trai” sau một năm bên nhau.

Ra mắt năm 2023, Anh trai say hi nhanh chóng trở thành hiện tượng trong giới trẻ. Không chỉ là chương trình âm nhạc, đây còn là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực và “say hi” với những điều mới mẻ. 6 concert tại TP.HCM và Hà Nội bùng nổ với hơn thay cho lời tạm biệt của 30 "anh trai" với khán giả cả nước, kết thúc hành trình gần 1 năm từ khi chương trình Anh trai say hi phát sóng.