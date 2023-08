HIEUTHUHAI "chiếm spotlight" HURRYKNG khi rap hỗ trợ, Thái VG thừa nhận: "Phản tác dụng"

Vòng Bứt phá - cũng chính là vòng Bán kết của Rap Việt mùa 3, chính thức mở màn vào tối 5/8 với màn cạnh tranh giữa 4 thí sinh trong bảng D: Liu Grace (team Thái VG), HURRYKNG (team BigDaddy), MinhLai (team Andree), DT Tập Rap (team B Ray). Chủ đề của bảng D được đưa ra là "Những câu Ca dao, tục ngữ, thành ngữ, Văn học Việt Nam".

Tiết mục của HURRYKNG trở thành một trong những "tâm điểm" của đêm với sự xuất hiện của người đồng đội cùng team GERDNANG - HIEUTHUHAI. Sân khấu này được đánh giá vừa hay về âm nhạc mà cũng rất "mãn nhãn" khi visual ngời ngời tỏa ra từ HIEUTHUHAI lẫn HURRYKNG. Bản rap mang tên Một Công Đôi Việc, HURRYKNG đã thực sự "đốt cháy" sân khấu bằng tư duy làm nhạc thông minh, đoạn hook catchy cùng với lyrics khai thác triệt để chủ đề được đưa ra. Phần thể hiện của HURRYKNG không phủ nhận rất tốt nhưng phần hỗ trợ của HIEUTHUHAI dù thời lượng ngắn hơn nhưng công bằng mà nói có phần lấn lướt, thu hút hơn.

Sân khấu của HURRYKNG và HIEUTHUHAI thực sự rất bùng nổ vì cả 2 đã là những đồng đội ăn ý.

HIEUTHUHAI đang là một trong những rapper nổi bật nhất của thế hệ Gen Z, là cái tên được săn đón nồng nhiệt với lối trình diễn cực "nhiệt" trở thành thương hiệu. Chính vì thế, cho dù HIEUTHUHAI có cố tình "nhún nhường" khi hỗ trợ cho đồng đội, nhưng "hào quang" của anh vẫn thực sự rất sáng dễ làm lu mờ bất kì ai đứng cạnh.

Chia sẻ về lý do tham gia hỗ trợ cho người bạn cùng tổ đội của mình, HIEUTHUHAI chia sẻ đầy cảm xúc: "Lý do thứ nhất thì như lời anh JustaTee nói là quýt làm cam chịu vậy đó, Khang lỡ hứa rồi thì giờ em phải lên thôi (cười). Còn lý do thứ hai thì vì 3 năm trước em đã nhận được sự hỗ trợ từ Khang nên ngày hôm nay em bước lên đây để hỗ trợ Khang lại".

HLV B Ray nhận xét về phần thi của thí sinh: "Anh rất thích đoạn hook, nghe rất catchy và Quốc tế!". Tuy nhiên, chính HLV Thái VG cũng đã nhìn thấy sự "lấn lướt" của HIEUTHUHAI trên sân khấu, nam rapper lão làng tiếp lời: "Bài này rất hay, anh rất thích phần điệp khúc nhưng mà anh thấy có vẻ như việc mời HIEUTHUHAI lên hỗ trợ của em đang bị phản tác dụng vì điểm sáng toàn bài chỉ tập trung vào bạn ấy. Nhưng nhìn tổng thể thì đây là một bài rất hay và giàu năng lượng".

HLV Thái VG vẫn nhận xét HIEUTHUHAI "lấn lướt" HURRYKNG, và xem màn collab này "phản tác dụng".

Đáp lại nhận xét của các HLV, HURRYKNG khiêm tốn chia sẻ: "Những gì mọi người nhận xét thì cũng có thể hiểu rõ được lý do vì sao HIEUTHUHAI nổi tiếng đến vậy và dĩ nhiên bản thân em cũng không thể so sánh được với những cá thể quá vượt trội như vậy. Em tự tin và tự hào rằng là em đứng ở đây và phô diễn hết tất cả những gì mình có và cố gắng cho mọi người được thấy!".

Giám khảo JustaTee nhận xét về phần thi của thí sinh: "Đối với anh đây là 1 bài rất hay. Và quan trọng hơn cả là cách bọn em dám đối diện với những chuyện người khác luôn đem lên để làm bàn cân, dám làm những thứ để chứng minh cho mọi người thấy được sự cố gắng của bọn em. Ngày hôm nay em đã rất bứt phá khi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân!". Giám khảo Suboi tiếp lời: "Hôm nay sự tỏa sáng nhất là khả năng viết nhạc của em, mọi người đừng quên từ đầu bài cho đến cuối những gì Khang viết trong bài nó rất mạch lạc và chắc chắn, chị cực kì thích chorus của em. Chất giọng của Khang đã có sự tiến bộ vượt bậc và ngày hôm nay chúc mừng em vì những gì em đã cố gắng thời gian qua nó đã được tỏa sáng trên sân khấu cùng với bạn của em!".

Chung cuộc, Liu Grace là người chiến thắng bảng D, trở thành cái tên đầu tiên bước vào vòng Chung kết. HURRYKNG dù có màn trình diễn ấn tượng nhưng con đường tiến vào vòng Chung kết đang rất hẹp, chỉ có thể chờ đợi sau khi 6 bảng đấu kết thúc và chờ vào 3 quyền cứu của 3 vị Giám khảo Karik - Suboi - JustaTee.

Sau khi tập phát sóng Rap Việt tối 5/8 kết thúc, BigDaddy cũng đã đăng tải đoạn clip biểu cảm hài hước của HURRYKNG sau khi biết mình chưa thể chiến thắng bảng D, cầm chắc vé vào Chung kết. Dưới phần bình luận, netizen đồng loạt mong muốn HURRYKNG sẽ nhận được chiếc nón vàng từ Giám khảo, mà cụ thể là của JustaTee - người khen ngợi màn trình diễn của nam rapper rất nhiều trong tối nay.