Hierarchy: Bộ phim báo thù nhạt nhẽo như biểu cảm của nữ chính

Hierarchy (Thứ Bậc) là bộ phim được đông đảo mọt phim Hàn Quốc quan tâm, leo lên vị trí top 1 tại Việt Nam chỉ sau vài ngày ra mắt. Từ trước khi lên sóng, tác phẩm đã thu hút nhiều ý kiến đa chiều từ netizen vì khai thác nhiều vấn đề gai góc nhưng chỉ được dán nhãn 15+. Dự án được kỳ vọng là phiên bản mới của The Heirs và gợi nhớ hàng loạt bộ phim đình đám như Elite hay Vườn Sao Băng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Hierarchy đang trở thành một nỗi thất vọng nhiều hơn là một cú hit mới của làng Kdrama.

Câu chuyện bạo lực học đường của giới thượng lưu

Hierarchy lấy bối cảnh tại Trường Trung học Jooshin, ngôi trường danh giá được thành lập bởi Tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc cùng tên. Nơi đây tập hợp 0,01% những cậu ấm, cô chiêu thuộc top những gia đình chaebol giàu có nhất cả nước được tuyển chọn gay gắt. Một ngày, một chàng trai xuất thân bình thường là Kang Ha (Lee Chae Min đóng) xuất sắc nhận được học bổng và bước vào cánh cổng ngôi trường danh giá này. Tuy nhiên, nơi đây trước đó có vẻ đã xảy ra nhiều câu chuyện mờ ám liên quan đến một học sinh từng được tuyển vào nhờ học bổng như Kang Ha.

Hierarchy xoay quanh chuyện cậu học sinh Kang Ha nhận học bổng vào ngôi trường của tầng lớp thượng lưu.

Bên trong trường Jooshin có một sự phân biệt rõ ràng giữa những học sinh giàu có và những người được xét tuyển theo dạng học bổng như Kang Ha. Trong đó, một nhóm 4 học sinh “quyền lực”. Họ lần lượt Kim Ri An (Kim Jae Won), Jung Jae Yi (Roh Jeong Eui), Yoon He Ra (Ji Hye Won) và Lee Woo Jin (Lee Won Jung). Họ đều xuất thân trâm anh thế phiệt, có cha mẹ là doanh nhân thành đạt hoặc chính trị gia nổi tiếng. Trong đó, gia đình Ri An và Jae Yi vốn là đối thủ cạnh tranh trên thương trường nhưng cả 2 lại lớn lên cùng nhau và nảy sinh tình cảm.

Những ngày đầu đến lớp, nam chính lập tức đón nhận sự phân biệt, kỳ thị ra mặt của đám học sinh giàu có. Tuy nhiên, Kang Ha dần lộ ra bản thân cũng không phải dạng vừa mà là người mưu mô, toan tính, luôn bình tĩnh trước những hành động kém tế nhị của những người bạn mới. Thực chất, nam chính cũng có toan tính riêng khi bước chân vào ngôi trường địa ngục này. Ngay trong bữa tiệc đầu tiên được mời đến, Kang Ha khiến tất cả đám “rich kid” kinh ngạc khi chủ động tiến đến hôn say đắm “nữ hoàng” Jae Yi - cô gái tưởng chừng không ai dám động đến vì sợ Ri An. Đây cũng là lúc âm mưu trả thù của nam chính được hé lộ với khán giả.

Hàng loạt tình tiết gây sốc được lồng ghép rập khuôn và bất hợp lý

Là một bộ phim dạng drama học đường khai thác câu chuyện phân tầng xã hội và pha trộn thể loại báo thù, Hierarchy có đủ nguyên liệu để tạo nên một tác phẩm thú vị và lôi cuốn người xem. Kịch bản theo mô-típ quen thuộc về những ngôi trường thượng lưu, nơi sự phân chia giàu nghèo được định hình rất rõ rệt. Nơi đó có muôn vàn nhiễu nhương như thói ăn chơi sa đọa, phóng túng, bạo lực học đường của lớp trẻ. Rất nhiều tình tiết gây sốc như việc giới trẻ sử dụng chất kích thích, tình yêu vụng trộm giữa giáo viên - học sinh, vấn nạn có thai từ tuổi vị thành niên… cũng được đạo diễn và biên kịch thêm vào tác phẩm.

Kịch bản Hierarchy có nhiều tình tiết gây sốc nhưng được triển khai và giải quyết dài dòng, không hợp lý.

Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra hoàn toàn ngược lại khi ekip không tận dụng được đề tài hứa hẹn này. Tất cả được thể hiện rất rập khuôn và cũ kỹ trên màn ảnh, dẫn đến khá nhiều diễn biến bất hợp lý. Thậm chí, khán giả có thể cảm nhận nhà làm phim chỉ nhắc đến những yếu tố đó cho có chứ không hề được đào sâu khai thác chút nào. Vai trò của nam chính trong phim cũng khá mờ nhạt khi bị để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới âm mưu trả thù của mình.

Đồng thời, câu chuyện Hierarchy càng về cuối càng tỏ ra “đuối” khi không tạo ra quá nhiều điều hấp dẫn với người xem. Dù mỗi tập chỉ có thời lượng khoảng 1 tiếng, tác phẩm tạo cảm giác rất lê thê khi liên tục khiến người xem phân tâm vì nhiều chi tiết bên lề. Cách giải quyết các nút thắt cũng rất dài dòng và vô vị. Không những vậy, cái kết của phim còn bị nhiều khán giả chê thậm tệ và có phần lãng xẹt, theo hướng đổ lỗi cho các yếu tố khách quan thay vì đưa đến những bài học tư tưởng cần thiết cho người xem.

Gây sốt nhờ dàn diễn viên trẻ đẹp

Một điểm sáng hiếm hoi của Hierarchy đến từ visual sáng của dàn diễn viên trong phim. Đặc biệt, nữ chính Roh Jeong Eui và nam phụ Kim Jae Won chính là cặp đôi khiến nhiều khán giả của phim say đắm và si mê. Cả 2 đều được đánh giá toát lên được khí chất và phong thái của những cậu ấm, cô chiêu nhà tài phiệt thực thụ. Một số ý kiến còn cho rằng tuyến tình cảm của họ còn hấp dẫn hơn câu chuyện trả thù đầy khiên cưỡng của nam chính Kang Ha.

Nữ chính Roh Jeong Eui và nam phụ Kim Jae Won được khen có "phản ứng hóa học" tốt nhưng khả năng diễn xuất không ấn tượng.

Tuy nhiên, diễn xuất của các ngôi sao trong phim không để lại nhiều ấn tượng. Cả nam chính Lee Chae Min và nam phụ Kim Jae Won đều chỉ được đánh giá ở mức tròn vai. Trong khi đó, nữ chính Roh Jeong Eui bị chê thậm tệ vì biểu cảm đơ cứng, thiếu cảm xúc. Một số ý kiến cho rằng vai diễn phức tạp này là quá sức với ngôi sao trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trên màn ảnh.

Chấm điểm: 1/5

Nhìn chung, Hierarchy là một bộ phim có ý tưởng có phần cũ kỹ, nhiều tiềm năng nhưng được thực hiện không tốt. Xem hết, nhiều khán giả vẫn thắc mắc không hiểu ý đồ của biên kịch hay chủ đề tư tưởng của cả tác phẩm. Cộng với việc có quá nhiều cú twist thừa thãi gây sao nhãng cũng khiến mạch phim quá dài dòng, gây nhàm chán cho người xem.