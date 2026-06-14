Trooping the Colour năm nay không chỉ là ngày lễ mừng sinh nhật Quốc vương Charles mà còn trở thành khoảnh khắc khiến hàng triệu người hâm mộ hoàng gia bỗng dưng thấy lòng chùng xuống. Vương phi Kate (Vương phi xứ Wales, Catherine, Princess of Wales) bước ra trong trang phục xanh nhạt thanh lịch, và chỉ vài phút sau khi hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, cái tên Diana đã được nhắc đến ở khắp nơi.

Khi nàng dâu mặc đúng màu mẹ chồng từng yêu

Tại lễ Trooping the Colour ngày 13/6/2026, Vương phi Kate diện một chiếc đầm coat xanh nhạt của nhà thiết kế Catherine Walker, gần như giống hệt chiếc đầm mà Công nương Diana đã mặc vào năm 1987. Không phải trùng hợp ngẫu nhiên, không phải chỉ cùng màu sắc, mà là cùng nhà thiết kế, cùng đường cắt may, cùng viền trắng đặc trưng trên cổ áo và túi. Ngay lập tức, cộng đồng mạng nhận ra sự tương đồng đến kinh ngạc giữa bộ trang phục của Kate và bộ đầm Diana đã mặc đến dự lễ Phục sinh năm 1987, khi bà đi cùng Vương tử William nhỏ tuổi trong bộ outfit màu xanh đồng điệu.

Catherine Walker từng là thương hiệu yêu thích của Công nương Diana suốt những năm tháng bà còn sống. Việc Kate liên tục chọn đúng nhà thiết kế này tại các sự kiện lớn, đặc biệt là Trooping the Colour, không thể nào là sự tình cờ. Năm 2025, Kate cũng đã mặc một chiếc đầm coat màu xanh ngọc từ Catherine Walker với viền trắng tương tự, gợi nhớ đến trang phục Diana mặc trong Trooping the Colour năm 1988, bộ đầm xanh lá và trắng với cùng những đường viền tương đồng.

Không chỉ là màu sắc, mà là cả tâm ý

Điều khiến bài phối đồ lần này của Kate đặc biệt hơn những lần trước nằm ở các chi tiết phụ kiện. Trong khi Diana ngày xưa đeo găng tay trắng cho hoàn chỉnh, Kate để tay trần để có thể khoe chiếc vòng ngọc trai đặc biệt từng thuộc về Diana. Đây là cách Kate nói lên điều mà không cần bất kỳ lời nào: Cô không chỉ mặc theo phong cách của mẹ chồng, cô còn mang theo một phần Diana thật sự bên mình.

Đôi hoa tai của Kate cũng có câu chuyện riêng: Thiết kế bảy hạt ngọc trai của Cassandra Goad, mỗi hạt đính thêm một viên kim cương, là đôi hoa tai Kate lần đầu đeo tại lễ rửa tội của Vương tôn Louis năm 2018. Chọn đeo chúng trong ngày này, khi Louis ngồi kề bên mẹ trên xe ngựa diễu hành, là một cử chỉ thầm lặng nhưng đầy tình cảm của người mẹ dành cho cậu con trai út.

Câu hỏi nhiều người đặt ra là liệu những màn tri ân Diana qua thời trang này có phải hoàn toàn do Kate tự quyết định? Chuyên gia thời trang Bethan Holt, Giám đốc mảng Thời trang và Tính năng của tờ The Daily Telegraph, nhận định rằng những lần tham chiếu phong cách Diana của Kate đều mang tính chủ ý rõ ràng. Bà cho rằng "William và Kate cùng nhau quyết định rằng trong một số dịp, sẽ thật đẹp nếu Kate gợi nhớ lại việc Diana vẫn là một biểu tượng thời trang đến hôm nay, thông qua chính trang phục của mình".

Đây không phải lần đầu. Năm 2022 tại Royal Ascot, Kate mặc đầm chấm bi gợi nhớ đến bộ đầm chấm bi Diana từng mặc tại Epsom Derby năm 1986. Cứ mỗi lần như vậy, người ta lại thấy một Công nương Diana được sống lại trong hình ảnh của người phụ nữ đang gánh vác tương lai vương triều.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong các gia đình thường phức tạp, nhưng Kate và Diana chưa từng gặp nhau. Dẫu vậy, Kate lại là người mang hình bóng Diana hiện diện trong cuộc sống hoàng gia một cách sâu sắc hơn bất kỳ ai. Từ trang sức, màu sắc, nhà thiết kế, cho đến cả cách cầm tay ba đứa con đi dọc lối đi ở sự kiện công cộng, người ta cứ thấy đâu đó bóng dáng của người phụ nữ mà cả thế giới vẫn còn nhớ mãi.

Có lẽ đó chính là cách Kate chọn để trả lời câu hỏi "làm dâu hoàng gia như thế nào" theo cách riêng của mình: Không phải bằng lời nói, mà bằng những bộ đầm xanh nhạt, những đôi hoa tai ngọc trai, và một chiếc vòng tay giản dị để lộ trên cổ tay khi xe ngựa lăn bánh qua đường phố London.

*Theo People