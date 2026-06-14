Trooping the Colour năm 2026 khép lại với những khoảnh khắc ấm áp của gia đình Thân vương xứ Wales. Vương tử George, Vương nữ Charlotte và Vương tử Louis tươi tắn vẫy tay từ ban công Cung điện Buckingham, như thường lệ mỗi mùa hè. Nhưng ở phía bên kia Đại Tây Dương, tại Montecito, California, hai đứa trẻ khác của hoàng gia cũng đang lớn lên mà chưa một lần được đặt chân đến sự kiện truyền thống quan trọng bậc nhất của gia tộc. Archie và Lilibet, các con của Vương tử Harry và Meghan, lại một năm nữa vắng mặt. Và câu chuyện đằng sau sự vắng mặt đó phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ là "không được mời".

Khi truyền thống hoàng gia trở thành điều xa xỉ với hai đứa trẻ

Trooping the Colour là lễ diễu binh quân sự được tổ chức mỗi mùa hè tại London, đánh dấu sinh nhật chính thức của nhà vua. Năm nay là lần thứ tư Vua Charles chủ trì sự kiện này kể từ khi lên ngôi năm 2022 sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời. Đây là dịp cả hoàng gia Anh tề tựu, xuất hiện trước công chúng trong bộ trang phục chỉnh tề, và với những đứa trẻ thuộc dòng tộc Windsor, lần đầu tiên được ngồi trong xe ngựa diễu hành qua phố là một cột mốc không thể nào quên.

Vương tử George lần đầu tham dự Trooping the Colour từ năm 2015, khi chưa tròn 2 tuổi. Charlotte theo sau năm 2016, và Louis ra mắt công chúng ở sự kiện này năm 2019. Nhưng Archie và Lilibet thì khác. Archie sinh ra chỉ năm tuần trước lễ diễu binh năm 2019, quá nhỏ để tham gia. Đại dịch COVID-19 khiến sự kiện năm 2020 và 2021 bị thu hẹp đáng kể. Rồi đến năm 2022, mọi thứ đã không còn như cũ.

Ranh giới vô hình giữa hai nhánh gia đình

Năm 2022, Cung điện Buckingham giới hạn màn xuất hiện trên ban công biểu tượng chỉ dành cho các thành viên hoàng gia đang thực thi công vụ, biến Trooping the Colour trở thành sân khấu của một hoàng gia tinh gọn hơn theo tầm nhìn của Vua Charles. Harry và Meghan, vốn đã rút lui khỏi vai trò hoàng gia từ năm 2020 và chuyển về California, đương nhiên nằm ngoài danh sách đó. Cả hai có mặt tại London dịp Đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng nhưng đứng tách riêng, không chia sẻ ban công cùng phần còn lại của gia tộc. Kể từ đó, họ không còn nhận được lời mời tham dự Trooping the Colour.

Lilibet ra đời năm 2021 tại California và chưa một lần dự bất kỳ sự kiện hoàng gia nào. Còn Archie, dù được sinh ra tại Anh, cũng chưa được trải nghiệm nghi lễ gắn liền với dòng tộc của mình. Khi Harry dự kiến trở lại Anh vào tháng 7 tới cho sự kiện liên quan đến Invictus Games, Meghan, Archie và Lilibet sẽ không đi cùng vì lý do an ninh.

Harry nói thẳng nỗi đau

Tranh chấp về bảo vệ an ninh là cốt lõi của cuộc xung đột giữa Harry và phía hoàng gia. Sau khi thua kiện trong vụ kháng cáo liên quan đến quyết định tước bỏ lực lượng bảo vệ cảnh sát tự động khi anh về Anh, Harry phát biểu thẳng thắn với BBC rằng mình không thể hình dung một tương lai đưa vợ con trở lại quê hương. "Những gì các con tôi sẽ bỏ lỡ là tất cả mọi thứ", anh nói. "Tôi yêu đất nước của mình. Tôi luôn yêu. Thật buồn khi tôi không thể cho các con thấy quê hương của mình".

Mối quan hệ với Vua Charles vẫn căng thẳng. Harry bày tỏ mong muốn hòa giải với cha và Thân vương William, nhưng cho biết tranh chấp an ninh khiến việc liên lạc trở nên khó khăn. "Cuộc đời thật quý giá. Tôi không biết cha còn bao nhiêu thời gian nữa. Ông ấy không nói chuyện với tôi vì chuyện an ninh này. Nhưng sẽ thật tốt nếu chúng tôi có thể hòa giải", Harry nói.

Trooping the Colour 2026 đã khép lại. George, Charlotte, Louis lại thêm một mùa hè gắn với ký ức đẹp về hoàng gia. Còn Archie và Lilibet, vẫn đang lớn lên ở phía bên kia thế giới, với những ký ức về nước Anh chỉ qua lời kể của cha.

(Tổng hợp)