Trooping the Colour năm nay không chỉ là lễ diễu binh mừng sinh nhật chính thức của Quốc vương Charles mà còn là sân khấu thời trang đáng nhớ nhất năm của hoàng gia Anh. Vương phi Kate xuất hiện trong trang phục xanh pastel tinh tế, khéo léo "ăn ý" màu sắc cùng cả ba người con. Đây là khoảnh khắc gia đình đẹp đến mức khiến hàng nghìn người hâm mộ đứng dọc phố The Mall đồng loạt trầm trồ.

Vương phi Kate mặc gì tại Trooping the Colour 2026?

Sáng ngày 13/6, Vương phi xứ Wales Kate xuất hiện tại lễ diễu binh Trooping the Colour trong bộ trang phục màu xanh pastel do nhà thiết kế Catherine Walker thực hiện, kết hợp mũ đồng màu của Philip Treacy với điểm nhấn trắng tinh tế. Đây là lần thứ hai liên tiếp Vương phi chọn Catherine Walker cho sự kiện này, một nhà mốt gắn bó mật thiết với Vương phi Diana suốt những năm tháng trong hoàng gia.

Bộ trang phục năm nay không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa riêng: Màu xanh aqua trên áo khoác của Vương phi Kate chính xác là tông màu của những chùm lông vũ trang trí trên mũ bearskin của Trung đoàn Irish Guards, đơn vị mà cô đang giữ chức Đại tá danh dự. Cài thêm Huy hiệu Irish Guards lên ve áo và đeo đôi bông tai ngọc trai Cassandra Goad, toàn bộ bộ trang phục của Vương phi là một thông điệp vừa thanh lịch vừa đầy chủ ý.

Khoảnh khắc đồng điệu màu sắc hiếm có của cả nhà

Điều khiến lần xuất hiện này trở nên đặc biệt hơn cả là sự phối hợp màu sắc của cả gia đình. Khi chiếc xe ngựa chở Vương phi Kate và ba người con lăn bánh qua The Mall, người ta dễ dàng nhận ra chủ đề màu sắc chủ đạo: Xanh pastel và trắng.

Vương tử George và Vương tử Louis đều thắt cà vạt xanh pastel phối với vest, đây cũng là chiếc cà vạt hai anh em từng diện trong dịp Lễ Phục Sinh. Vương nữ Charlotte chọn trang phục trắng nhưng tinh ý quan sát sẽ thấy điểm xanh tinh tế trên váy hòa cùng tông màu của mẹ và các anh em. Không hề ngẫu nhiên, đây rõ ràng là một kế hoạch phối đồ gia đình có tính toán kỹ lưỡng từ trước.

Công thức thời trang quen thuộc nhưng không bao giờ lỗi thời

Trooping the Colour năm nào cũng là dịp để giới mộ điệu chờ xem Vương phi Kate sẽ chọn gì. Nhìn lại qua các năm, cô gần như trung thành với một công thức nhất định: Đầm hoặc áo khoác dáng midi, phối mũ cùng tông, giày cao gót thanh lịch. Nhưng trong khuôn khổ đó, cô không ngại thử nghiệm. Từ trắng tinh, hồng nhạt đến xanh lá nổi bật hay xanh hoa văn cách điệu, bảng màu của Vương phi Kate qua từng năm gần như bao phủ cả cầu vồng.

Điểm đáng chú ý từ khi Vương tử George, Vương nữ Charlotte và Vương tử Louis bắt đầu tham dự sự kiện này, Vương phi Kate đã có thêm một yếu tố phải tính đến trong mỗi lần chuẩn bị: Màu sắc của con cái. Và năm nào cũng vậy, cả gia đình đều tạo nên những khoảnh khắc đồng điệu đáng nhớ.

Trooping the Colour 2026 là lần đầu tiên Vương phi Kate tham dự sự kiện này sau khi thông báo bệnh ung thư của cô đã thuyên giảm vào đầu năm 2025. Năm 2024, cô đã vượt qua chính mình khi xuất hiện tại lễ diễu binh giữa lúc đang điều trị ung thư, đó là một trong những lần xuất hiện công khai hiếm hoi nhất và xúc động nhất của cô năm ấy.

Vì vậy, hình ảnh Vương phi Kate năm nay tươi tắn, rạng rỡ trong bộ đầm xanh pastel, ngồi trên xe ngựa cùng ba con và vẫy tay chào người hâm mộ mang theo ý nghĩa vượt ra ngoài thời trang. Đây là hình ảnh của một người phụ nữ đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất và đang trở lại mạnh mẽ hơn, đúng nghĩa.

*Theo People