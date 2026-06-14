Trooping the Colour năm nào cũng là ngày lễ lớn của hoàng gia Anh, nhưng với nhiều người hâm mộ, điều họ mong chờ nhất không phải là nghi lễ quân sự hay màn diễu hành chỉnh tề mà là những khoảnh khắc tự nhiên, chân thật của ba người con nhà Vương phi xứ Wales. Năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Ba người nhà Wales lên xe ngựa xuống phố

Ngày 13/6/2025, các thành viên hoàng gia Anh tập trung tại London để tham dự lễ mừng sinh nhật chính thức của Quốc vương Charles, với sự góp mặt của Vương phi xứ Wales Kate cùng ba người con là Vương tử George (11 tuổi), Vương nữ Charlotte (10 tuổi) và Vương tử Louis (7 tuổi). Đây là một trong những sự kiện hoàng gia lớn nhất trong năm, và cũng là lần thứ tư liên tiếp cả ba anh chị em cùng ngồi xe ngựa diễu qua đại lộ The Mall.

Charlotte ngồi cạnh mẹ trên xe, còn George và Louis ngồi đối diện, quay lưng về hướng di chuyển. Hai anh em trai không ngừng cười đùa, khiến ống kính máy ảnh liên tục bắt lấy những khoảnh khắc dễ thương. Một chi tiết được fan chú ý là Louis liên tục ngoái sang nhìn anh trai với nụ cười rạng rỡ trong suốt hành trình.

Trang phục đồng điệu từ mẹ đến con

Gia đình nhà Wales năm nay chọn bảng màu xanh và đỏ theo kiểu phối rất có chủ ý. Kate và Charlotte tông xuyệt tông với sắc xanh aqua, trong khi George và Louis diện vest navy cùng cà vạt đỏ đồng điệu với màu quân phục của Thân vương xứ Wales William khi anh diễu hành trên lưng ngựa với tư cách Đại tá Cận vệ xứ Wales.

Charlotte còn đeo một chiếc trâm đặc biệt từng thuộc về cố Nữ vương Elizabeth, món trang sức nhỏ mà cô bé đã đeo lần đầu tại chính tang lễ của cố Nữ vương vào tháng 9/2022. Chi tiết này khiến nhiều người hâm mộ xúc động, bởi nó như một cách nhỏ để Charlotte giữ ký ức về người bà quá cố luôn bên mình trong những ngày lễ lớn.

Louis vẫy tay nhiệt tình, George ra dáng anh cả

Màn kết thúc trên ban công Cung điện Buckingham như thường lệ là phần được mọi người mong chờ nhất. Khi màn bay biểu diễn của phi đội Mũi tên Đỏ kết thúc, Louis hào hứng vẫy tay chào đám đông với nụ cười toe toét, còn Charlotte ngoái nhìn những người hâm mộ đang reo hò bên dưới, được Kate nhẹ nhàng đặt tay lên vai hướng dẫn.

Qua từng năm, ba anh chị em nhà Wales đã tạo ra không ít khoảnh khắc không thể quên tại sự kiện này. Ai cũng còn nhớ lần Charlotte nghiêm mặt nhắc Louis đứng thẳng khi quốc ca vang lên, hay màn Louis nhảy múa, ngáp dài và nghịch dây rèm cửa năm ngoái. Năm nay dù điềm tĩnh hơn một chút, ba anh chị em vẫn đủ sức kéo ánh nhìn của cả thế giới.

George sắp bước sang chương mới

Trooping the Colour năm nay còn đánh dấu một thời điểm đặc biệt với Vương tử George. Cậu bé đang hoàn tất năm học cuối tại trường Lambrook, ngôi trường mà cả Charlotte và Louis cũng đang theo học. Năm tới, George sẽ chuyển lên bậc học mới và dù chưa có thông báo chính thức, trường Eton của cha và trường Marlborough của mẹ đang là hai lựa chọn được đồn đoán nhiều nhất.

Trong khi đó, William và Kate vẫn kiên định với triết lý nuôi dạy con cái dù trong hoàn cảnh đặc biệt: để các con có tuổi thơ bình thường nhất có thể, nhưng đồng thời từng bước giới thiệu chúng với thế giới hoàng gia. Trooping the Colour chính là một trong những bài học thực tế đó, và ba anh chị em nhà Wales đang hoàn thành nó theo cách rất riêng, rất thật, và rất đáng yêu của mình.

*Theo People