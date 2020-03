"Hi Bye, Mama": Xúc động cảnh Kim Tae Hee thực hiện tâm nguyện của "hồn ma nhí" muốn gặp lại mẹ ruột

Tiếp nối diễn biến tập trước, tập 4 Hi Bye, Mama (Tạm biệt mẹ) mở đầu với màn đụng độ của Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee) và Oh Min Jung (Go Bo Gyeol), tuy nhiên thật may cô giáo của Seo Woo đã "giải vây" khi gọi Cha Yoo Ri là Jeon Do Yeon và tiết lộ cô đang làm phụ bếp cho nhà trường.

Mặc dù xem như không biết đối phương là ai thế nhưng trong lòng cả Yoo Ri, Min Jung, và Kang Hwa nổi lên bao lo lắng, bất an.

Đến tập 4 của bộ phim, người xem đã phần nào hiểu được tâm lý bất ổn của Seo Woo khi cô bé chỉ thích ngồi chơi một mình và tách biệt với bạn bè trong lớp. Đây cũng chính là điều khiến Min Jung vô cùng lo lắng. Mặc dù chỉ là mẹ kế nhưng cô vẫn rất yêu thương Seo Woo khi bí mật đưa cô bé đến bệnh viện tâm lý điều trị mỗi ngày.

Trong khi đó, Yoo Ri vì biết đuợc một phần nguyên nhân khiến Seo Woo chỉ thích ngồi một mình là do có sự xuất hiện của một linh hồn "nhí" cứ mải quẩn quanh. Lo lắng cho con gái, Yoo Ri đã tìm đến bà đồng Midongdeak để xin lá bùa trừ tà. Thế nhưng không may, lá bùa lại chẳng có tác dụng đối với nhưng linh hồn "nhí".

Yoo Ri đứng hình khi lá bùa của bà đồng Midongdeak đưa cho chẳng trị được linh hồn "nhí" nhí này.

Cuối cùng sau khi được bà đồng Midongdeak mách bảo linh hồn nhí hay quanh quẩn bên Seo Woo cũng muốn được mẹ đến đưa đi học về như những đưa trẻ khác, Cha Yoo Ri đã quyết định liên lạc với mẹ của cậu bé đến trường để đưa linh hồn này về nhà và cho em được siêu thoát, đầu thai sang kiếp khác.

Thông qua việc Seo Woo cũng nhìn thấy được các linh hồn, người mẹ này hiểu được bên cạnh cô lúc này có sự xuất hiện của con trai mình.

Cha Yoo Ri hạnh phúc vì cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện của linh hồn "nhí" này.

Theo như công bố của Neilsel Korea, tập 4 Hi bye, Mama tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía khán giả khi rating tăng lên 6.5%. Hiện tại, đây là rating cao nhất mà bộ phim đạt được.

Đón xem Hi Bye, Mama sẽ tiếp tục được lên sóng vào lúc 19g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.