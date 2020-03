"Hi Bye, Mama": Kim Tae Hee bất ngờ đụng độ vợ mới của chồng, "sóng gió" sắp ập tới gia đình nhỏ?

Tiếp nối tập 2 vừa lên sóng, tập 3 Hi Bye, Mama (Tạm dịch: Tạm biệt mẹ) quay trở lại với câu chuyện thần kì, khi Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee) giờ đây đã trở lại thành người, và chồng cô - Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) cũng biết được sự thật rằng người vợ xấu số qua đời trong vụ tai nạn giao thông 5 năm trước đã sống lại.

Vì không muốn vợ kế Oh Min Jung (Go Bo Gyeol) biết được chuyện vợ cũ đã quay trở về, Jo Kang Hwa đã tìm cách che giấu khi để Yoo Ri tạm lánh ở một khách sạn. Thế nhưng vì quá lo lắng cho con gái khi biết có oan hồn "nhí" cứ quanh quẩn bên Seo Woo nên Cha Yoo Ri quyết định xin vào trường mầm non của con để làm giúp việc và tiện bề chăm sóc cho Seo Woo.

Cha Yoo Ri cảnh cáo một hồn ma "nhí" không được quanh quẩn bên con gái Seo Woo.

Cô quyết định xin vào trường làm giúp việc để bảo vệ con gái.

Vì không thấy Yoo Ri ở khách sạn nên Jo Kang Hwa liền chạy đến trường của con gái để xem vợ cũ có ở đó hay không. Đúng như linh cảm, Jo Kang Hwa đã nhìn thấy Yoo Ri đang chơi vui vẻ bên con gái khiến anh cũng không đành lòng đón Seo Woo mà bỏ về cơ quan ngay sau đó.

Thế nhưng trớ trêu thay cô vợ mới Oh Min Jung bất ngờ gọi điện cho chồng rằng sắp gần đến trường để đón Seo Woo về khiến Jo Kang Hwa trở tay không kịp vì anh cũng mới ra về trước đó.

Vốn nghi ngờ chồng có bồ nhí nên khi nghe Jo Kang Hwa ấp úng ngăn không cô đến trường đón Seo Woo càng khiến Oh Min Jung quyết tâm đến trường thật nhanh. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến, Oh Min Jung đã bắt gặp Cha Yoo Ri đang chơi đùa với con gái Seo Woo, tạo nên một tình huống vô cùng khó xử.

Oh Min Jung "đứng hình" vì không tin vợ cũ của chồng bất ngờ quay trở về.

Cha Yoo Ri vô cùng khó xử vì không biết phải giải thích với vợ mới của chồng như thế nào.

Liệu rằng Oh Min Jung sẽ chấp nhận được sự thật rằng Yoo Ri sẽ quay về bên chồng con? Đón xem Hi Bye, Mama sẽ tiếp tục được lên sóng vào lúc 19g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.