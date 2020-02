"Hi Bye, Mama": Cho bé trai "chuyển giới" làm con gái của Kim Tae Hee, toàn bộ ekip phim bị netizen Hàn "ném đá"

Hi Bye, Mama (tạm dịch: Tạm biệt mẹ) vừa lên sóng trên kênh truyền hình tvN vào cuối tuần qua đã nhận được sự chú ý đông đảo của phía khán giả khi có sự tham gia diễn xuất của "ngọc nữ" Kim Tae Hee sau 5 năm quay lại màn ảnh.

Ngoài ra, khán giả cũng đặc biệt chú ý đến vai diễn của cậu bé Seo Woo Jin - người vào vai con gái của Kim Tae Hee và Lee Kyu Hyung trong phim.

Trước những thắc mắc của khán giả, mới đây, trong buổi phỏng vấn với SpoTV News, đội ngũ sản xuất đã giải đáp về vấn đề này: "Chúng tôi chọn cậu bé vì cháu trông giống hệt Kim Tae Hee và vì kỹ năng diễn xuất rất tốt". Nguồn tin còn tiết lộ thêm, ngay cả một số thành viên trong ekip cũng không biết bé Seo Woo Jin thực ra là con trai và rất ngạc nhiên khi phát hiện điều này.



Diễn viên nhí đóng vai con gái của Kim Tae Hee thực chất là một bé trai đóng.

Có thể nhìn thấy Woo Jin rất giống Kim Tae Hee khi còn nhỏ (bên trái).

Mặc dù đã từng úp mở việc lựa chọn một bé nam để vào vai con gái của Kim Tae Hee trong phim, tuy nhiên thông tin này vẫn khiến netizen Hàn bức xúc bởi có thể làm lệch lạc giới tính của đứa bé khi đến tuổi trưởng thành.

Ngoài ra từ trước đến nay, Hàn Quốc vốn được xem là quốc gia khá khắc khe về chuyện giới tính, thế nên việc nhà sản xuất Hi Bye, Mama lựa chọn bé nam đội tóc giả, mặc váy để đảm nhận vai con gái nhận phải vô số lời chỉ trích của netizen xứ Hàn.

Bài viết tiết lộ giới tính thật của nhân vật Seo Woo trong phim Hi Bye, Mama thực chất là một bé nam thu hút rất nhiều lượt bình luận.

"Tại sao lại là một bé nam mà không phải là bé gái đóng? Ngộ nghĩnh nhỉ?", "Nếu bạn nói rằng vì cậu bé giống với Kim Tae Hee thì tại sao không để nhân vật trong phim là một bé nam mà lại là bé gái? Tại sao bố mẹ cậu bé vẫn để cho đóng dạng vai này được?", "Điều gì sẽ xảy ra nếu một đứa trẻ lớn lên trong một mớ hỗn độn về giới tính? Đây có phải là lạm dụng trẻ em?", "Nếu tôi có con trai tôi sẽ không bao giờ cho đi đóng phim bắt phải giải gái như thế này", "Không! Tại sao lại làm như vậy? Giới tính của đứa bé quan trọng với bộ phim như vậy hả?".

Netizen Hàn chỉ trích nhà sản xuất Hi Bye, Mama sử dụng bé nam để đảm nhận vai diễn nữ.

Được biết đây không phải lần đầu tiên diễn viên nhí được đổi giới tính trên màn ảnh Hàn Quốc. Trong phim Go Back Couple (Cặp đôi vượt thời gian) - bộ phim cũng do biên kịch Kwon Hye Joo của Hi Bye, Mama chấp bút, con trai của Jang Nara và Son Ho Jun do nữ diễn viên nhí Park Ah Rin thủ vai.

"Mẹ đẻ" của Hi Bye, Mama cũng từng "biến đổi" giới tính của nhân vật nhí trong phim Go Back Couple với sự tham gia của Jang Nara và Son Ho Jun.

Hình ảnh siêu đáng yêu của Woo Jin trước khi đảm nhận vai nữ.

Hi Bye, Mama là bộ phim kể về cuộc đời của Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee), một người phụ nữ hóa thành hồn ma sau khi qua đời 5 năm trước. Cô ra đi đột ngột, để lại nỗi xót thương trong lòng Jo Sang Hwa (Lee Kyu Hyung) và đứa con. Để có thể hồi sinh, Cha Yoo Ri phải thực hiện các thử thách trong vòng 49 ngày mới có thể quay về bên chồng và con gái.

Hi Bye, Mama sẽ được lên sóng vào lúc 19g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.