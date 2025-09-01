H'Hen Niê hé lộ ngoại hình của con đầu lòng, một chi tiết khiến dân mạng bật cười

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê đã chia sẻ hình ảnh phiếu siêu âm của con đầu lòng. Nhóc tỳ có nhiều đường nét trên gương mặt giống với ông xã Tuấn Khôi. Chi tiết này khiến dân mạng bật cười, trêu đùa người đẹp Ê Đê "đẻ mướn".

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 viết: "Woa! Giống giống ba chút đỉnh đấy con ạ! Cả nhà thì sao? Thấy giống không ạ?"

Cô chia sẻ thêm: Bác sĩ nói "Hoa hậu, em đẻ mướn ah?". Cái mình ngơ ngác không hiểu gì hết! Mình .. ủa đẻ mướn bao giờ nhỉ haha".

H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh siêu âm của con đầu lòng.

Sau khi xem bức ảnh H'Hen Niê chia sẻ, dân mạng khen nhóc tỳ của cô "giống bố như đúc". Một số người khẳng định Hoa hậu cũng "đẻ thuê" như nhiều mẹ bỉm sữa khác.

Hoa hậu H'Hen Niê hiện đang ở những tháng cuối của thai kỳ. Cô chủ yếu ở nhà, chờ ngày sinh nở và tạm dừng các hoạt động nghệ thuật. Có lẽ khán giả sẽ phải chờ khá lâu mới được thấy nàng hậu tái xuất trên sàn diễn. Chia sẻ về tình hình sức khỏe, cô cho biết may mắn là suốt thai kỳ vẫn luôn tràn đầy năng lượng, không gặp tình trạng nghén hay mệt mỏi.

Hình ảnh giản dị của H'Hen Niê trong những ngày cuối của thai kỳ.

Những thay đổi chỉ ở mức nhỏ, như dễ đổ mồ hôi và đôi lúc nói chuyện bị hụt hơi. Nàng hậu còn dí dỏm bật mí rằng, sau khi được các “mẹ chồng online” góp ý, cô đã tập thói quen đi đứng chậm rãi và hạn chế chạy nhảy như trước.

Cô chia sẻ sẽ sinh con và ở cữ tại TP.HCM thay vì về quê Đắk Lắk theo mong muốn của mẹ ruột. Quyết định này xuất phát từ sự động viên và tinh thần trách nhiệm của ông xã Tuấn Khôi. Nàng hậu cho biết chồng mình sẵn sàng tạm gác công việc để ưu tiên gia đình lên hàng đầu.

“ Hen sẽ sinh con và chăm sóc em bé tại TP.HCM, sau đó mới tính đến việc trở về quê. Mẹ Hen mong con gái về nhà, nhưng anh Khôi thì khuyên: ‘Thôi bé cứ ở đây đi’. Anh ấy rất sẵn sàng cho vai trò mới và nói sẽ tạm nghỉ công việc để chăm lo cho hai mẹ con", người đẹp tâm sự.

Người đẹp luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo từ chồng.

Trong thời gian mang thai, H’Hen nhiều lần trở về quê nhà Đắk Lắk để dưỡng thai và tận hưởng sự sum vầy bên gia đình. Cô cho biết đó là quãng thời gian yên bình, thư thái và “rất đáng giá” cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của một người sắp làm mẹ.

Ở quê, nàng hậu duy trì lối sống lành mạnh: đi ngủ sớm từ 8h30 – 9h, dậy sớm mỗi sáng, ăn uống giản dị nhưng đủ chất với rau củ tươi, món dân dã, và đặc biệt không thể thiếu... sầu riêng. H’Hen hóm hỉnh chia sẻ: “Nhờ ăn sầu riêng mà em bé của mình tăng cân đều đặn luôn.”



