Thai kỳ cực kỳ "trộm vía" của hoa hậu H'Hen Niê: Không nghén, không rạn, không rụng tóc!

Hoa hậu H'Hen Niê đang mang thai con đầu lòng. Cô đã chính thức xác nhận tin vui này vào cuối tháng 5/2025. Hiện tại, cô đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ và sức khỏe tốt, vẫn làm việc nhẹ nhàng.

H'Hen Niê đã chia sẻ hình ảnh bụng bầu trên các phương tiện truyền thông và nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả và bạn bè. Chồng cô, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, cũng rất hào hứng và chăm sóc cô chu đáo.

H’Hen Niê cho biết cô trải qua thai kỳ với tâm thế hạnh phúc, hồi hộp và biết ơn khi sắp được làm mẹ. Dù đang mang bầu, cô vẫn duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống khoa học, tập luyện nhẹ nhàng, giữ tinh thần tích cực.

Người đẹp Ê-đê cũng chia sẻ rằng bên cạnh sự chăm sóc, đồng hành của ông xã, cô còn nhận được rất nhiều lời chúc mừng và động viên từ người hâm mộ. Với năng lượng lạc quan vốn có, H’Hen Niê khiến khán giả càng thêm mong chờ hành trình làm mẹ của một trong những hoa hậu truyền cảm hứng nhất của Việt Nam.

Hiện tại, cô đang ở những tuần cuối của thai kỳ, thời điểm gặp em bé cũng đã cận kề. Thông thường, đây cũng là thời điểm thai phụ rất nhạy cảm với nhiều cảm xúc đan xen.

Mới đây, H’Hen Niê đã đăng tải 1 bức hình tâm sự mẹ bầu khi gần cuối thai kỳ. Cô vẫn vô cùng thon gọn, tóc đen mềm và dày dặn, da dẻ vẫn mịn màng và thứ duy nhất có vẻ thay đổi nhiều là chiếc bụng tròn tròn và bàn chân có vẻ hơi xuống máu 1 chút.

"Vài tuần nữa là được gặp cục cưng rồi. Trong suốt thai kỳ thì cũng cũng lăm. Không nghén, ham ăn, ham ngủ, ham vui. Không tiểu đường thai kỳ, không sưng phù, không mệt mỏi. Chưa rạn bụng, tóc mọc nhiều và khỏe hơn.

Da lên sắc tố, não cá vàng. Vẫn thể dục và giờ mẹ bầu lên 9kg, bé con 2.5kg.

Mấy bữa nay là cả ba và mẹ suốt ngày ngủ mơ, nào là chăm em, chơi với em".

Hội các mẹ thi nhau xin vía vì thai kỳ của H’Hen Niê thật sự rất khỏe mạnh và trộm vía đến mức bất ngờ. Chỉ riêng việc không nghén, không rạn da và không rụng tóc đã là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu mẹ bầu rồi.

Đã vậy, cô cũng không tăng nhiều cân, đa phần là vào em bé. Thai kỳ không gặp bất kỳ biến chứng nào thay vào đó là 1 khoảng thời gian vô cùng "chill" khi mẹ khỏe mạnh, ăn được ngủ được đã vậy còn luôn vui vẻ, tươi tắn.

Quả thật là, mẹ bầu nào cũng mong muốn có 1 thai kỳ trộm vía như thi kỳ của hoa hậu H'Hen Niê!