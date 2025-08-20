Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ lý do không tổ chức tiệc công bố giới tính của con

Hoa hậu H'Hen Niê đang ở những tháng cuối của thai kỳ. Nhiều người tò mò về giới tính của em bé sắp chào đời và chờ đợi cô tổ chức buổi tiệc công bố giới tính của con. Tuy vậy, người đẹp Ê Đê cho biết không tổ chức bữa tiệc này.

H'Hen Niê trải lòng: "Baby shower là tiệc công bố giới tính hả? Mình không ham mê tiệc tùng lắm. Từ khi có bé, chị chưa làm gì hết. Khi con đầy tháng, chị sẽ làm tiệc đầy tháng. Đại khái chị không mê tiệc tùng".

Hoa hậu H'Hen Niê không tổ chức tiệc công bố giới tính của thai nhi trong bụng.

Trước đó, Hoa hậu H'Hen Niê tổ chức đám cưới kín đáo vào hồi tháng 3/2025 với sự tham gia của 2 bên gia đình. Bố mẹ 2 bên của người đẹp dặn cô không nhận quà cưới của bất cứ ai. Lối sống giản dị của Hoa hậu H'Hen Niê khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Người đẹp tâm sự thêm: "Đám cưới của chị là chỉ có gia đình chị thôi. Chị cũng không dám mời bạn luôn á. Sợ mời người này lại sót người kia. Nên lúc đó, đám cưới của chị chỉ có đủ họ hàng bên trai, bên gái. Bên ngoại, bên nội chị đều dặn là không nhận quà của ai hết".

Vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê trong lễ cưới được tổ chức riêng tư.

Sau hành trình 7 năm bên nhau, cặp đôi có cái kết viên mãn. Người đẹp sinh năm 1992 viết: "Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Cảm ơn ba, mẹ, bà, cô, dì chú, bác các em đã không ngại vất vả đường xa đến chúc mừng 2 con. Cảm ơn những lời chúc phúc đầy sự quý mến của bạn bè, anh chị em đồng nghiệp cùng quý khán giả đã dành cho Hen và anh Khôi".

Hồi tháng 5/2025, Hoa hậu H'Hen Niê báo tin vui mang thai con đầu lòng với khán giả. Cô không ngại chia sẻ về hành trình mang bầu và được dân mạng gọi là "mẹ bầu độc lạ". Khi mang thai, người đẹp vẫn duy trì nếp sống hết sức giản dị. Hình ảnh không màu mè, thể hiện lối sống đơn giản của H'Hen Niê nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Hoa hậu H’Hen Niê được yêu mến bởi lối sống giản dị.

Nói về lý do giấu kín thông tin mang bầu với khán giả, người đẹp cho biết cô lo sợ làm mọi người lo lắng, khuyên cô nghỉ làm nên khi đến tháng thứ 6 của thai kỳ, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mới quyết định báo tin vui đến tất cả mọi người.

Hiện tại, Hoa hậu H’Hen Niê tạm gác các hoạt động nghệ thuật để chuẩn bị đón con đầu lòng. Thay vì trở về quê nhà Đắk Lắk theo mong muốn của mẹ ruột, người đẹp lựa chọn sinh con và ở cữ tại TP.HCM.

Quyết định này, theo H’Hen Niê, đến từ sự đồng hành và chăm sóc chu đáo của ông xã Tuấn Khôi. Anh đã chủ động sắp xếp, tạm gác công việc để toàn tâm lo lắng cho vợ trong giai đoạn đặc biệt này.



