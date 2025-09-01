Trong bối cảnh các bộ phim cổ trang lên sóng gần đây không gây được tiếng vang như mong đợi, thậm chí có bộ còn "flop dập mặt", vậy mà Thượng Công Chúa lập tức tạo cơn sốt chỉ sau ít giờ công bố tạo hình đầu tiên của dàn cast.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Y Nhân Khuê Khuê, dự án quy tụ dàn diễn viên trẻ trung, thực lực, kết hợp cùng những tên tuổi gạo cội như Hồ Hạnh Nhi. Bên cạnh tạo hình "xé truyện bước ra", bộ phim còn được kỳ vọng nhờ kịch bản chặt chẽ, đạo diễn tinh tế và màn tái hợp Mạnh Tử Nghĩa – Lý Quân Nhuệ sau Cửu Trọng Tử. Liệu sự giao thoa giữa các thế hệ diễn viên có đưa Thượng Công Chúa trở thành "bom tấn cổ trang" tiếp theo?

Điểm sáng lớn nhất khiến fan chờ đợi chính là màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ. Cả hai từng ghi dấu ấn với Cửu Trọng Tử và lần này tiếp tục sắm vai cặp đôi định mệnh.

Mạnh Tử Nghĩa hóa thân thành Mộ Vãn Dao - công chúa Đan Dương kiêu hãnh nhưng nhiều bi thương. Lý Quân Nhuệ vào vai Ngôn Thượng - vị thư sinh tài tuấn, sau trở thành vương gia trầm tĩnh, ôn nhu.

Ngoài cặp đôi chính, khán giả càng phấn khích khi Hồ Hạnh Nhi - "chị đại" của TVB góp mặt với vai Mộ Ngưng Sương. Sự xuất hiện của cô bên cạnh đàn em Mạnh Tử Nghĩa được xem là cú "đụng độ" thú vị, kết nối hai thế hệ mỹ nhân Cbiz.

Tuy chỉ là vai phụ, Hồ Hạnh Nhi được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn riêng. Với kinh nghiệm dày dạn và khí chất vương giả từng thể hiện qua loạt phim cung đình TVB, nữ diễn viên hứa hẹn sẽ mang lại chiều sâu cho tuyến nhân vật phụ.

Trong khi đó, Mạnh Tử Nghĩa đang ở độ chín của sự nghiệp, vừa trẻ trung vừa nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Sự tương tác giữa hai người đẹp được ví như "cuộc gặp gỡ thú vị" giữa một bên là tượng đài của quá khứ, một bên là gương mặt sáng giá của hiện tại.

Thượng Công Chúa xoay quanh hành trình của công chúa Đan Dương - Mộ Vãn Dao (Mạnh Tử Nghĩa) rời Trường An đến Lĩnh Nam cầu phúc cho cố Hoàng hậu. Trên đường hồi kinh, nàng gặp gỡ Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ) - một thư sinh tài hoa.

Từ những lần đồng hành trong hiểm cảnh, tình cảm giữa công chúa và thư sinh dần nảy nở. Sau này, Ngôn Thượng nhờ sự nâng đỡ của công chúa mà bước vào triều đình, trở thành trụ cột khi đất nước lâm nguy. Câu chuyện tình yêu giữa họ vì thế cũng được thử thách trong khói lửa chiến tranh, vừa dữ dội vừa bi tráng.

Phim được chấp bút bởi biên kịch Biên Cự Hà Phương, đạo diễn Tần Trăn Zoe – những cái tên từng gây tiếng vang với phong cách dựng phim tinh tế. Tencent Video và Truyền hình Tân Lệ - hai đơn vị "mát tay" với dòng phim cổ trang đảm nhận sản xuất, càng khiến kỳ vọng dâng cao.

Đặc biệt, phần tạo hình trong phim được đánh giá là nịnh mắt, trung thành với nguyên tác tiểu thuyết. Những bức hình hậu trường hé lộ cho thấy từng bộ phục trang đều toát lên khí chất cung đình sang trọng, đồng thời khắc họa sự lãng mạn đặc trưng của tiểu thuyết Y Nhân Khuê Khuê.

Với sự quy tụ của dàn diễn viên đa thế hệ từ Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ đến Hồ Hạnh Nhi cùng kịch bản chuyển thể ăn khách và ê-kíp giàu kinh nghiệm, Thượng Công Chúa đang đứng trước cơ hội lớn để tạo nên cơn sốt mới.

Khán giả không chỉ tò mò về chemistry ngọt ngào của cặp đôi chính, mà còn háo hức chờ đợi màn "song hành" của Mạnh Tử Nghĩa và Hồ Hạnh Nhi. Liệu đây có phải là sự kết hợp giúp bộ phim vượt mặt hàng loạt dự án cổ trang khác trong mùa phim đông đúc? Hãy cùng chờ đón khi bộ phim lên sóng nhé!