Không chỉ lộng lẫy trong những bộ đầm dạ hội, gu thời trang đời thường của bà cũng mang tính ứng dụng cao đến kinh ngạc. Mới đây, một khoảnh khắc từ năm 1981 của Công nương bỗng hot trở lại, mang đến cho chị em phụ nữ một công thức diện đồ mùa xuân vô cùng thú vị và "bắt trend" hoàn hảo cho năm 2026: Quần yếm và giày đế xuồng.

Trận đấu polo năm 1981 và sắc "vàng bơ" đi trước thời đại

Nếu thường xuyên theo dõi dòng chảy thời trang, hẳn bạn sẽ biết màu "vàng bơ" (butter-yellow) đang là gam màu thống trị mọi sàn diễn và tủ đồ của các quý cô sành điệu trong mùa xuân năm 2026. Thế nhưng, bạn có tin không, Công nương Diana đã khởi xướng xu hướng này từ... hơn bốn thập kỷ trước. Vào một ngày mùa xuân năm 1981, khi đến dự một trận đấu polo - sự kiện thể thao quen thuộc của giới quý tộc Anh, Vương phi xứ Wales đã khiến mọi ánh nhìn phải đổ dồn về phía mình. Thay vì những bộ váy áo trang trọng và kín cổng cao tường thường thấy, bà chọn cho mình một diện mạo vô cùng trẻ trung, tươi mới và tràn đầy sức sống.

Điểm nhấn của bộ trang phục chính là chiếc quần yếm denim mang tông màu vàng bơ ngọt ngào và dịu mắt. Để tăng thêm vẻ nữ tính và đậm chất xuân, Công nương đã khéo léo mặc lót bên trong một chiếc áo sơ mi có phần cổ yếm thêu họa tiết hoa nhí xinh xắn. Tổng thể phần nửa trên mang lại cảm giác vô cùng mộc mạc, đáng yêu và phảng phất chút hoài niệm đồng quê, rất hợp với không khí lãng mạn của những ngày giao mùa.

Đôi giày đế xuồng màu đỏ mâm xôi - "Vũ khí" nâng tầm diện mạo

Nhiều người thường e ngại mặc quần yếm vì sợ trông giống... học sinh mẫu giáo hoặc bị "dìm" dáng. Nhưng tất nhiên, đã là Công nương Diana thì luôn có cách biến hóa để trang phục trở nên sắc sảo và mang đậm dấu ấn cá nhân. Chìa khóa để cân bằng lại nét tinh nghịch của chiếc quần yếm chính là đôi giày. Bỏ qua những đôi giày bệt hay sneaker an toàn, Diana đã đưa ra một quyết định đầy táo bạo khi xỏ chân vào đôi giày đế xuồng cổ điển mang sắc đỏ mâm xôi cực kỳ nổi bật.

Chính sự lựa chọn này đã tạo nên một cú "twist" đắt giá cho toàn bộ outfit. Đôi giày đế xuồng không chỉ giúp bà ăn gian chiều cao, tạo độ thanh thoát cho vóc dáng khi diện chiếc quần yếm thùng thình, mà còn đem lại chiều sâu và một chút góc cạnh cho vẻ ngoài. Màu đỏ mâm xôi rực rỡ đối lập hoàn toàn với sắc vàng bơ nhạt, tạo nên một bản phối màu sắc ấn tượng, vừa cổ điển lại vừa phá cách. Thành thật mà nói, đôi giày đó chính là "chân ái", là mảnh ghép tự nhiên và hoàn hảo nhất cho bộ trang phục tưởng chừng như rất khó nhằn này.

Kính phi công, túi hoa và nghệ thuật phối đồ "lệch pha" đỉnh cao

Để hoàn thiện bức tranh thời trang mùa xuân của mình, Công nương Diana không quên tô điểm bằng những món phụ kiện mang đậm chất "cool-girl". Đó là chiếc kính râm dáng phi công bản to che kín nửa khuôn mặt, đôi khuyên tai vòng vàng bản dày đơn giản nhưng sang trọng. Đặc biệt nhất phải kể đến chiếc túi xách chữ nhật trần bông họa tiết hoa nổi bật đến từ thương hiệu Pháp Souleiado. Một sự thật thú vị là mẫu túi này hiện tại vẫn còn được sản xuất và bạn hoàn toàn có thể tìm mua để "cheap moment" với thần tượng. Diana yêu thích chiếc túi này đến mức người ta vẫn thấy bà sử dụng lại nó nhiều lần trong suốt thập niên 80 và 90.

Điểm tuyệt vời nhất của bộ trang phục này không chỉ nằm ở sự dễ thương hay ngập tràn hơi thở mùa xuân, mà còn ở cách Công nương dũng cảm phá vỡ các quy tắc phối đồ. Mọi thứ trên người bà dường như rất "lệch pha": Họa tiết hoa của áo và túi xách chọi nhau, màu vàng pastel êm đềm đi cùng màu đỏ rực rỡ, phom dáng quần áo kín đáo, bảo thủ lại được kết hợp cùng những phụ kiện cực kỳ cá tính. Thế nhưng, khi đặt tất cả lên người Diana, chúng lại hòa quyện tạo nên một tổng thể vô cùng thú vị, tràn ngập niềm vui và năng lượng tích cực. Và bạn thấy đấy, dẫu đã trôi qua gần nửa thế kỷ, công thức mix-match mộc mạc mà đỉnh cao này vẫn còn nguyên giá trị, xứng đáng là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho hội chị em làm mới tủ đồ trong mùa xuân 2026.