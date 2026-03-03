Đi được nửa chặng đường trong Thập kỷ hành động vì Trái Đất, Giải thưởng Earthshot do Thân vương William sáng lập vừa có một bước chuyển mình cực kỳ mạnh mẽ. Thông báo mới nhất về việc bổ nhiệm cựu CEO IKEA - ông Jesper Brodin vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đang tạo ra một làn sóng ủng hộ lớn.

Không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về bảo vệ môi trường, động thái mang tính chiến lược này của Thân vương xứ Wales cho thấy một khát vọng đường dài: Biến các ý tưởng giải cứu môi trường thành hành động thực tiễn, thần tốc và mang lại giá trị kinh tế bền vững hơn bao giờ hết.

Cuộc chuyển giao quyền lực mang theo niềm hy vọng mới

Dự án Earthshot Prize, "đứa con tinh thần" được Thân vương William dồn nhiều tâm huyết, vừa chính thức bước vào một giai đoạn mới với sự thay đổi lớn ở thượng tầng. Trong tuyên bố mới nhất của mình, Thân vương William không giấu được sự háo hức khi thông báo ông Jesper Brodin - người từng lèo lái con thuyền tỷ đô IKEA sẽ chính thức tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị Giải thưởng Earthshot .

Sự thay đổi này diễn ra khi vị Chủ tịch tiền nhiệm, bà Christiana Figueres, sẽ lùi lại một bước để chuyển sang Hội đồng Giải thưởng - nơi mỗi năm mang trọng trách chọn ra 5 gương mặt xuất sắc nhất từ 15 vòng chung kết.

Bằng những lời lẽ vô cùng chân thành và mộc mạc, vị Thân vương xứ Wales đã gửi lời tri ân sâu sắc đến người cộng sự cũ của mình: "Tôi vô cùng biết ơn Christiana vì sự lãnh đạo xuất chúng, chuyên môn không ai sánh kịp và tinh thần lạc quan không bao giờ cạn của bà trong việc truyền cảm hứng hành động. Giải thưởng Earthshot là hiện thân của chính những giá trị đó, và Christiana đã đóng một vai trò then chốt trong việc định hình giải thưởng cũng như bảo vệ các giải pháp của những nhà vô địch".

Đồng thời, ông cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào người kế nhiệm: "Tôi rất vui mừng được chào đón Jesper trở thành Tân Chủ tịch của chúng ta. Jesper đã chứng minh được cách mà các doanh nghiệp có thể thúc đẩy sự thịnh vượng cho hành tinh này, và điều đó thực sự vô giá đối với cộng đồng Earthshot. Tôi mong đợi được làm việc sát cánh cùng Jesper để tăng tốc những giải pháp táo bạo nhằm chữa lành Trái Đất".

Nửa chặng đường và những con số "biết nói"

Việc thay đổi nhân sự cấp cao này không phải là một bước đi ngẫu nhiên, mà nó diễn ra đúng vào thời điểm Earthshot Prize vừa đi được một nửa chặng đường trong sứ mệnh 10 năm của mình. Đáng chú ý hơn, thông báo này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi có thông tin xác nhận rằng thành phố Mumbai sôi động của Ấn Độ sẽ là tâm điểm đăng cai Lễ trao giải Earthshot năm 2026. Đây được xem là một bước đi mang tính biểu tượng, đưa những thông điệp về môi trường đến gần hơn với những quốc gia đang phát triển mãnh liệt nhất.

Nhìn lại hành trình đã qua, người ta không khỏi giật mình trước những gì mà dự án của Thân vương William làm được. Nó không chỉ là những lời hô hào suông. Giải thưởng thường niên này đã hỗ trợ 75 cá nhân và tổ chức lọt vào vòng chung kết, trực tiếp trao tặng số tiền lên đến 25 triệu Bảng Anh. Kinh ngạc hơn, dự án đã giúp huy động thêm hơn 370 triệu Bảng Anh (khoảng 500 triệu USD) tiền đầu tư tiếp nối. Những dòng vốn này đã hóa thành hành động thực tế: Bảo vệ và phục hồi hơn 1 triệu km vuông đất và đại dương, ngăn chặn 250.000 tấn rác thải bị vùi lấp dưới lòng đất và cắt giảm tới 4.8 triệu tấn khí thải CO₂. Những con số khô khan ấy thực chất lại mang nhịp đập của sự sống, mang lại bầu không khí trong lành hơn cho chính thế hệ tương lai của chúng ta.

Với việc nhiệm kỳ 3 năm của ông Jesper Brodin vừa chính thức bắt đầu từ ngày 1/3/2026, một làn gió mới mang tư duy kinh doanh thực chiến đang thổi vào tổ chức này. Đối với cựu CEO của IKEA, việc cứu lấy môi trường không thể tách rời khỏi sự phát triển của kinh doanh và xã hội.

Chia sẻ về vai trò mới của mình, ông Brodin bộc bạch một cách đầy tâm huyết: "Chúng ta đang đứng ở một thời khắc mang tính bước ngoặt của hành động vì khí hậu. Thật là một đặc ân và vinh dự lớn lao đối với tôi khi được gia nhập Giải thưởng Earthshot . Nơi đây có một vị thế độc tôn trong việc kết nối các nhà lãnh đạo môi trường, những nhà đổi mới, các chính phủ và cả giới doanh nghiệp để tạo ra những tác động ở quy mô khổng lồ".

Vị tân Chủ tịch cũng không quên đưa ra một lời cảnh tỉnh chân thật, nhắc nhở tất cả chúng ta rằng thời gian không còn chờ đợi ai: "Rất nhiều giải pháp đã hiện hữu ngay ngoài kia rồi, tôi nóng lòng được bắt tay ngay với cộng đồng Earthshot để xem chúng ta có thể cùng nhau tăng tốc quá trình áp dụng chúng nhanh đến mức nào. Tiếng đồng hồ đang đếm ngược, và chúng ta cần hành động ngay lúc này, để có thể tạo ra những kết quả thực sự vào năm 2030". Rõ ràng, với sự dìu dắt của Thân vương William và tư duy sắc bén của một doanh nhân hàng đầu, cuộc chiến bảo vệ Trái Đất đang bước vào giai đoạn quyết liệt, thực tế và đầy hi vọng hơn bao giờ hết.