Bước sang tiết Kinh Trập của năm Bính Ngọ 2026, vận trình của 3 con giáp dưới đây bỗng chốc rực sáng như nắng hạn gặp mưa rào. Bao nhiêu muộn phiền, xui rủi của chuỗi ngày cũ xé nháp trôi đi sạch sẽ, chỉ nhường chỗ cho tài lộc nảy nở, công việc làm ăn thuận đà vút lên, tiền bạc cứ thế rủng rỉnh chật ví.

1. Tuổi Dần: Mưa xuân tưới mát, sự nghiệp nảy lộc đâm chồi

Người tuổi Dần vốn sinh ra đã mang trong mình khí chất mạnh mẽ, không ngại khó ngại khổ và luôn có một khát khao vươn lên mãnh liệt. Thế nhưng, trong suốt một khoảng thời gian trước đó, có lẽ nhiều người tuổi Dần đã phải nếm trải cảm giác chông chênh, làm lụng vất vả mà thành quả thu về chẳng được bao nhiêu, đôi khi còn bị tiểu nhân ngáng đường. Nhưng xin chúc mừng bạn, bởi bước sang tiết Kinh Trập 2026, chuỗi ngày u ám đó đã chính thức khép lại.

Tiết trời sang Kinh Trập nhưng tháng Âm vẫn còn ở tháng Giêng, vốn thuộc Mộc, Mộc khí đương vượng, cộng thêm sinh khí bừng nở của tiết Kinh Trập như một mồi lửa thổi bùng lên sự may mắn của người cầm tinh con hổ. Lúc này, những dự án đang chịu cảnh đắp chiếu bỗng dưng tìm được hướng đi mới, những khoản đầu tư tưởng chừng thua lỗ lại rục rịch sinh lời.

Chẳng cần phải đao to búa lớn hay dùng chiêu trò gì sâu xa, chính sự chân thành, nhiệt huyết và nỗ lực bền bỉ bấy lâu nay của tuổi Dần đã làm lay động lòng người, thu hút sự chú ý của các đối tác lớn. Năng lực được cấp trên công nhận, cơ hội thăng chức tăng lương cứ thế mở ra trước mắt. Chỉ cần tuổi Dần giữ được cái đầu lạnh, nắm bắt đúng thời cơ và bớt đi chút nóng nảy thường ngày, thì tin chắc rằng từ giờ đến giữa năm, tài khoản của bạn sẽ nảy số liên tục, nhà cửa êm ấm, tinh thần phơi phới nhẹ tựa lông hồng.

2. Tuổi Mùi: Quý nhân gõ cửa, tiền bạc rủng rỉnh

Trái ngược với sự xông xáo của tuổi Dần, người tuổi Mùi lại ghi điểm bởi sự hiền lành, thiện lương và cách sống biết trước biết sau. Thường ngày, Mùi hay nhẫn nhịn, đôi khi chịu thiệt thòi về mình để giữ cho hòa khí êm đẹp, cũng vì thế mà đôi lúc vận tài lộc bị trì trệ, tiền kiếm được nhưng cũng dễ đội nón ra đi vì những chuyện không tên. Tuy nhiên, thời tới cản không kịp, tiết Kinh Trập 2026 chính là điểm trúng mánh của những người tuổi Mùi.

Nhờ cục diện tương hợp với năm Bính Ngọ, cộng thêm trường khí của mùa xuân đang độ sung mãn nhất, người tuổi Mùi sẽ đón nhận những cơn mưa tài lộc rơi trúng đầu lúc nào không hay. Quý nhân của tuổi Mùi trong giai đoạn này không đâu xa, có thể chính là những người bạn cũ lâu năm không gặp, một người đồng nghiệp từng sát cánh hay thậm chí là một vị khách hàng thân thiết. Họ sẽ mang đến cho Mùi những mối làm ăn béo bở, những lời khuyên vàng ngọc giúp bạn khai thông bế tắc trong chuyện tiền bạc.

Những người tuổi Mùi đang làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ thấy cửa hàng tấp nập khách khứa, hàng hóa lưu thông trơn tru, chẳng còn cảnh tồn kho ế ẩm. Còn với những ai làm công ăn lương, những nỗ lực thầm lặng của bạn cuối cùng cũng được đền đáp bằng những khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Dòng tiền cứ thế chảy vào túi Mùi một cách êm ru, nhẹ nhàng nhưng vô cùng vững chắc, đủ để bạn gạt bỏ nỗi lo cơm áo gạo tiền mà kê cao gối ngủ ngon mỗi tối.

3. Tuổi Tuất: Làm đâu thắng đó

Nói về độ trung thành, chăm chỉ và chịu thương chịu khó thì khó ai qua mặt được người tuổi Tuất. Dù vậy, vận số của Tuất lắm lúc lại khá lận đận, cứ "làm tớ thằng khôn chẳng bằng làm thầy thằng dại", cày cuốc ngày đêm nhưng may mắn lại hay ngoảnh mặt làm ngơ. Đã có những lúc tuổi Tuất cảm thấy mệt mỏi, chán nản, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng bạn hãy vững tin lên, bởi vì sự khởi sắc của tiết Kinh Trập 2026 sẽ bù đắp cho bạn tất cả những tháng ngày nhọc nhằn đó.

Nằm trong tam hợp Dần - Ngọ - Tuất, người tuổi Tuất trong năm 2026 vốn đã có nền tảng vận khí tốt, nay lại được hưởng trọn vẹn sinh khí của vạn vật đâm chồi nảy lộc, giống như hổ mọc thêm cánh. Những rắc rối, thị phi hay những khoản nợ nần dai dẳng từ năm cũ sẽ dần được giải quyết một cách êm đẹp. Tuổi Tuất sẽ cảm nhận rõ ràng trực giác của mình trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền.

Những quyết định đầu tư chớp nhoáng nhưng có tính toán kỹ lưỡng trong giai đoạn này khả năng cao sẽ mang lại lợi nhuận ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí, một số người tuổi Tuất còn có lộc hoạch tài, trúng thưởng, bốc thăm may mắn hay nhận được một khoản thừa kế bất ngờ. Không chỉ rực rỡ về mặt tiền bạc, đường gia đạo của tuổi Tuất cũng bước vào giai đoạn thăng hoa, vợ chồng đồng thuận tát cạn biển Đông, con cái ngoan ngoãn, hậu phương vững chắc giúp Tuất càng thêm yên tâm vùng vẫy ngoài biển lớn.

(Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)