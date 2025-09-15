Mùa thu này, tóc rụng nhiều hơn bình thường khiến bạn lo lắng? Mái tóc thưa, mỏng dần không chỉ khiến bạn mất tự tin mà còn làm bạn trông già đi vài tuổi. Bạn đã thử đủ loại dầu gội, thuốc xịt đắt tiền mà vẫn không ăn thua đúng không? Tôi cũng đã từng như thế.

Tôi từng hết hồn vì mỗi lần gội đầu tóc rụng từng mảng và lo lắng phải chăng mình đang mắc căn bệnh nào đó. Nhưng rồi sau đó, tôi quyết định "đánh cược" với bản thân một lần. Đó là gội đầu bằng lá tía tô - một loại lá vô cùng dễ kiếm - thay vì các loại dầu gội đầu được quảng cáo là chống rụng tóc.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) cho biết, tía tô là loại cây thảo sống quanh năm. Nó không chỉ là loại rau thơm quen thuộc trong bữa ăn mà còn có nhiều công dụng chữa bệnh. Trong y học cổ truyền, tía tô được xem là vị thuốc có tác dụng kích thích ra mồ hôi, giúp hạ sốt, trừ cảm mạo nhờ nước sắc và cồn chiết xuất từ lá. Hạt tía tô có thể chế thành trà uống, hỗ trợ hạ khí, trong khi cành được dùng làm thuốc an thai.

Cứ tưởng chỉ là gia vị cho món bún đậu hay cháo giải cảm, ai ngờ lá tía tô lại chính là "vũ khí bí mật" giúp trị rụng tóc, kích thích mọc tóc con và nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe.

Vì sao lá tía tô lại "thần kì" đến vậy?

Ít ai biết rằng, lá tía tô không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là một kho báu dưỡng chất cho mái tóc. Các nhà khoa học đã tìm thấy trong loại lá này vô số thành phần quý giá giúp phục hồi mái tóc hư tổn.

Giàu vitamin và khoáng chất: Lá tía tô chứa hàm lượng dồi dào vitamin A, C, canxi, sắt và kẽm. Những dưỡng chất này đi thẳng vào nuôi dưỡng từng nang tóc, giúp tóc khỏe mạnh từ bên trong. Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Ethnopharmacology đã chỉ ra rằng các dưỡng chất này hỗ trợ kích thích sự phát triển của nang tóc, giúp tóc mọc nhanh hơn.

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ: Các hợp chất flavonoid và polyphenol trong lá tía tô giúp bảo vệ tóc khỏi tổn thương do các gốc tự do, ngăn ngừa tình trạng rụng tóc sớm do căng thẳng hoặc tuổi tác.

Đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn: Lá tía tô giúp làm sạch sâu da đầu, loại bỏ vi khuẩn và giảm ngứa, từ đó cải thiện các vấn đề như gàu và viêm da đầu. Khi da đầu sạch và khỏe, nang tóc sẽ phát triển tốt hơn. Một nghiên cứu từ Phytotherapy Research cho thấy chiết xuất tía tô có hiệu quả trong việc giảm viêm và kích ứng da.

Kích thích tuần hoàn máu: Massage da đầu bằng nước lá tía tô giúp tăng cường lưu thông máu dưới da đầu, "đánh thức" các nang tóc đang yếu và kích thích tóc mọc nhanh hơn.

Để sử dụng lá tía tô cho việc chăm sóc tóc, tôi chọn cách đơn giản nhất là gội đầu với nước lá tía tô. Cách làm như sau:

- Đun sôi một nắm lá tía tô tươi (khoảng 100-200g) với 2-3 lít nước sạch trong 10-15 phút.

- Để nước nguội bớt, sau đó dùng nước này để gội đầu và massage nhẹ nhàng da đầu trong 5-10 phút.

- Bạn có thể xả lại với nước sạch hoặc để dưỡng chất thấm sâu.

Ngoài ra, bạn có thể ủ tóc với hỗn hợp lá tía tô và dầu dừa. Sự kết hợp này sẽ giúp tăng cường độ ẩm và nuôi dưỡng tóc bóng mượt.

Cách làm như sau:

- Giã nhuyễn một ít lá tía tô tươi.

- Trộn lá tía tô đã giã với một lượng dầu dừa hoặc dầu oliu vừa đủ.

- Thoa đều hỗn hợp lên tóc và da đầu, ủ trong 20-30 phút rồi gội sạch.

Dù lá tía tô là loại rau lành tính, mọc nhiều ở vườn hoặc có thể dễ dàng tìm thấy ở chợ nhưng khi sử dụng mọi người cũng cần chú ý. Nên dùng lá tươi để đạt hiệu quả tốt nhất. Người có da nhạy cảm nên thử trên một vùng nhỏ trước khi sử dụng rộng rãi. Không lạm dụng, chỉ nên dùng 2-3 lần/tuần.

Ngoài ra, để đạt hiệu quả tốt nhất trong chăm sóc tóc, ngừa tóc rụng, kích thích mọc tóc con nhanh chóng thì hãy dùng lá tía tô tươi, không có thuốc trừ sâu.