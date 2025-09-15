Khi nói đến việc giảm cân, nhiều người chọn "nhịn ăn" (hoặc "chế độ ăn kiêng nhịn ăn") thay vì tập luyện vất vả hàng ngày. Nhưng liệu đây có phải là một cách giảm cân đáng tin cậy?

Gần đây, một phụ nữ ở Trung Quốc đã thử "nhịn ăn", chỉ uống 2000ml nước và uống "thuốc giảm cân" mỗi ngày trong vài ngày. Cô đã giảm khoảng 5,5kg trong một tuần, nhưng sau đó xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt và mệt mỏi. Vào ngày thứ 20, cô đột nhiên sốt cao 39 độ C và được đưa đến bệnh viện, nơi cô được chẩn đoán bị nhiễm trùng huyết.

Các bác sĩ phân tích rằng việc nhịn ăn kéo dài đã làm tổn thương hàng rào niêm mạc ruột, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng toàn thân. Sau hai tuần điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc nhịn ăn hoàn toàn hơn 24 giờ một cách tự ý có thể gây ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe, và việc mù quáng làm theo các phương pháp giảm cân của người nổi tiếng trên mạng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn và ảnh: QQ