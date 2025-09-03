Từ Rằm đến hết tháng 7 âm lịch, vận trình tình duyên của các con giáp sẽ ra sao?

1. Tuổi Tý

Người độc thân: Thời điểm sau rằm, tuổi Tý có nhiều cơ hội gặp lại mối tình xưa. Cảm xúc cũ dễ trỗi dậy, khiến bạn phân vân giữa quá khứ và hiện tại. Nếu biết mở lòng, bạn vẫn có thể tìm thấy một khởi đầu mới từ những điều tưởng chừng đã khép lại.

Người có đôi/đã kết hôn: Đôi lúc xảy ra bất đồng vì chuyện nhỏ nhặt, nhưng may mắn cả hai đều không để mọi thứ đi quá xa. Càng về cuối tháng, tình cảm càng thêm gắn bó nhờ sự sẻ chia.

2. Tuổi Sửu

Người độc thân: Tính cách trầm lặng, khép kín khiến tuổi Sửu khó nắm bắt cơ hội tình cảm. Nếu không chủ động, bạn dễ bỏ lỡ nhân duyên tốt.

Người có đôi/đã kết hôn: Hôn nhân êm ấm, gia đình hòa thuận. Các cặp đôi được hưởng nhiều sự ủng hộ, vun vén từ người thân, tình cảm ngày càng bền chặt.

3. Tuổi Dần

Người độc thân: Sau rằm, tuổi Dần có cơ hội làm quen với nhiều người mới, đặc biệt qua công việc hoặc bạn bè giới thiệu. Tuy nhiên, tính nóng nảy và sự bốc đồng đôi lúc khiến bạn mất điểm trong mắt đối phương.

Người có đôi/đã kết hôn: Hay xảy ra tranh luận vì cái tôi mạnh mẽ. Nếu học cách nhường nhịn và lắng nghe, quan hệ tình cảm sẽ bớt căng thẳng và ngọt ngào hơn.

4. Tuổi Mão

Người độc thân: Đào hoa nở rộ, nhân duyên dễ đến trong các buổi gặp gỡ, giao lưu. Đây là cơ hội tốt để bạn mở lòng, đón nhận mối quan hệ mới.

Người có đôi/đã kết hôn: Không khí gia đình ấm áp, nếu trước đó có khúc mắc thì sau rằm sẽ được hóa giải. Hai người càng thêm hiểu và trân trọng nhau.

5. Tuổi Thìn

Người độc thân: Vận tình duyên khởi sắc mạnh mẽ. Bạn dễ gặp được nhân duyên phù hợp trong các hoạt động tập thể hoặc buổi tiệc.

Người có đôi/đã kết hôn: Tình cảm thăng hoa, nhiều cặp đôi có thể tính chuyện lâu dài, thậm chí bàn đến hôn nhân.

6. Tuổi Tỵ

Người độc thân: Tháng này không có nhiều biến chuyển, nhân duyên mới xuất hiện khá chậm. Tốt nhất nên tập trung phát triển bản thân và chờ thời điểm thích hợp.

Người có đôi/đã kết hôn: Vì bận rộn công việc, đôi lúc hai người có khoảng cách. Nhưng càng về cuối tháng, mối quan hệ càng thêm gắn bó, sự quan tâm của cả hai bù đắp cho những thiếu hụt trước đó.

7. Tuổi Ngọ

Người độc thân: Vận đào hoa tuy có nhưng phần nhiều là “đào hoa xấu”. Bạn dễ bị cuốn vào mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng.

Người có đôi/đã kết hôn: Cần chú ý sự xuất hiện của người thứ ba. Chỉ cần lơ là, hôn nhân có thể xuất hiện rạn nứt. Đây là thời điểm cả hai cần xây dựng lòng tin, chia sẻ nhiều hơn để tránh xa sóng gió.

8. Tuổi Mùi

Người độc thân: Vận duyên ổn định, dễ gặp gỡ người hợp tính trong công việc hoặc môi trường học tập. Mối quan hệ có khả năng tiến triển nhanh chóng nếu bạn biết chủ động.

Người có đôi/đã kết hôn: Hôn nhân hòa hợp, vợ chồng đồng lòng. Không khí trong gia đình vui vẻ, nhiều niềm hạnh phúc nhỏ giúp tình cảm thêm gắn kết.

9. Tuổi Thân

Người độc thân: Đào hoa vượng, có nhiều người để ý theo đuổi. Tuy nhiên, nếu không sáng suốt, bạn có thể vướng vào rắc rối tình cảm, dễ sa vào “tình tay ba”.

Người có đôi/đã kết hôn: Nên tránh để những mối quan hệ bên ngoài làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại. Sự thẳng thắn và rõ ràng là chìa khóa để giữ hôn nhân vững bền.

10. Tuổi Dậu

Người độc thân: Sau rằm, vận đào hoa thăng tiến mạnh. Có khả năng bạn sẽ được người thân hoặc bạn bè mai mối, mở ra cơ hội tình duyên tốt đẹp.

Người có đôi/đã kết hôn: Tình cảm thuận hòa, vợ chồng dễ bàn bạc chuyện quan trọng như nhà cửa, tương lai con cái.

11. Tuổi Tuất

Người độc thân: Cơ hội gặp được nhân duyên tốt là rất lớn. Bạn có thể tiến xa hơn trong một mối quan hệ mới quen, tình cảm bền vững lâu dài.

Người có đôi/đã kết hôn: Hôn nhân bền chặt, hai người ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Đây là thời điểm thích hợp để hâm nóng tình cảm.

12. Tuổi Hợi

Người độc thân: Được quý nhân giúp đỡ, dễ gặp đối tượng phù hợp qua mai mối hoặc bạn bè giới thiệu.

Người có đôi/đã kết hôn: Cuộc sống hôn nhân ấm áp, vợ chồng biết sẻ chia, gắn bó. Càng về cuối tháng, tình cảm càng thêm sâu đậm.

Tổng kết

Đào hoa vượng, tình duyên khởi sắc mạnh: Mão, Thìn, Dậu, Tuất, Hợi.

Cần thận trọng, tránh sóng gió: Ngọ, Thân, Dần.

Ổn định, êm ấm: Sửu, Mùi, Tỵ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm