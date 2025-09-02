Tuần đầu tiên tháng 9, những con giáp này duyên tình thuận lợi, nếu có cãi cọ cũng nhanh chóng thuận hòa

Trong tuần đầu tiên của tháng 9/2025 (1/9 – 7/9), về vận trình tình cảm, một số con giáp được cát tinh nâng đỡ nên duyên tình êm đẹp. Nếu có hiểu lầm hay xung khắc nhỏ cũng sẽ nhanh chóng hóa giải, đôi bên thêm gắn bó.

Con giáp duyên tình thuận lợi

1. Tuổi Ngọ

Nhờ có quý nhân Tam Hợp che chở, chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ trong tuần đầu tháng 9 khá ấm êm.

Nếu có xích mích, cả hai đều biết nhường nhịn, dễ dàng làm hòa. Người độc thân cũng có cơ hội gặp nhân duyên phù hợp qua bạn bè hoặc công việc.

2.Tuổi Dậu

Sao đào hoa chiếu mệnh, giúp tuổi Dậu trở nên duyên dáng, cuốn hút hơn trong mắt người khác.

Các cặp đôi có thể nảy sinh vài bất đồng nhỏ, nhưng nhờ sự chân thành và tinh thần cầu thị mà mọi hiểu lầm được tháo gỡ nhanh chóng.

3. Tuổi Hợi

Vận tình duyên có nhiều điểm sáng, đặc biệt là với người đã có đôi.

Hợi vốn tính bao dung, dễ cảm thông nên mối quan hệ sớm trở lại trạng thái yên bình sau bất cứ tranh cãi nào. Người độc thân cũng dễ gặp được đối tượng chân thành, chín chắn.

4. Tuổi Mão

Nhờ được Thái Âm cát tinh soi chiếu, tuổi Mão có cơ hội tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào.

Dù có xảy ra cãi vã thì cũng chỉ là “gia vị” trong tình yêu, càng tranh luận càng hiểu nhau hơn.

Tóm lại, trong tuần đầu tháng 9/2025 , những con giáp Ngọ – Dậu – Hợi – Mão là những tuổi có vận trình tình duyên thuận lợi nhất, hỷ khí dồi dào, dễ “giận đó rồi thương đó”, mối quan hệ thêm gắn kết.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm