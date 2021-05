Hết "khai thác" con trai Archie, Meghan lại lợi dụng con gái sắp sinh với sự toan tính kỹ lưỡng

Vào mùa hè này, vợ chồng Harry - Meghan sẽ chào đón con thứ 2 là một bé gái ra đời. Nhiều chuyên gia cho rằng, chắc chắn đây là cơ hội giúp nhà Sussex ngày càng trở nên nổi tiếng với các hợp đồng béo bở.

Trên thực tế, dù chưa chào đời, nhưng con gái của nhà Sussex cũng liên tục được cha mẹ nhắc đến trên truyền thông. Trong cuộc phỏng vấn bom tấn hồi tháng 3 vừa qua, vợ chồng Harry - Meghan đã công khai tiết lộ giới tính của đứa trẻ, khác với quy tắc của Hoàng gia Anh, giữ kín giới tính em bé cho đến khi chào đời.

Trong lần xuất hiện tại sự kiện Vax Live mới đây, Meghan một lần nữa ôm bụng bầu, nhắc đến niềm vui sắp chào đón con gái và bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của đứa trẻ cùng các bé gái khác trong bối cảnh hỗn loạn vì đại dịch Covid-19 như hiện nay.

Meghan ôm bụng bầu trong video phát trong chương trình Vax Live.

Mới đây, một nguồn tin thân cận với nhà Sussex tiết lộ cho trang US Weekly rằng, vợ chồng Meghan sẽ không tổ chức tiệc baby shower (tiệc mừng em bé sắp chào đời), khác biệt so với anh trai Archie. Cách đây hơn 2 năm, trước khi chào đón con đầu lòng, Meghan đã bế bụng bầu bay sang Mỹ tham dự tiệc mừng xa hoa, sang trọng do nhóm bạn thân tổ chức cho cô. Chuyến đi này của Meghan đã bị chỉ trích là hoang phí, không phù hợp với quy tắc hoàng gia.

Trong lần sinh thứ 2 này, Meghan không làm baby shower vì cảm thấy nó không thích hợp trong thời điểm hiện tại. Cô cho rằng cần dùng thời gian và nguồn lực của mình sử dụng vào mục đích tốt hơn. Meghan sẽ tập trung vào công việc nhân đạo và từ thiện thay vì tổ chức tiệc tùng.

"Meghan và Harry rất quan tâm đến các vấn đề nhân đạo, cả hai đều thấy rằng nên sử dụng thời gian và nguồn lực của họ cho mục đích khác tốt hơn", nguồn tin cho biết.

Meghan tham gia tiệc tùng ở Mỹ cách đây hơn 2 năm.

Nguồn tin này cũng nói với US Weekly rằng, Meghan nhận thấy Harry là người bạn đời lý tưởng khi liên tục giúp cô chăm sóc bé Archie trong thời gian Meghan mang thai nặng nề. Thông tin này ngay lập tức gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người tin rằng Meghan đã có sự tính toán kỹ lưỡng khi không muốn việc tổ chức tiệc tùng sẽ khiến cô nhận vô vàn chỉ trích, nhất là khi nhà Sussex đang kêu gọi ủng hộ tiền của cho việc tiêm vắc xin.

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cho rằng, Meghan thực chất đang lợi dụng việc chào đời của con gái để giúp cô đánh bóng tên tuổi và tiếp tục rao giảng về quyền phụ nữ và trẻ em gái. Hiện nhà Sussex chưa bình luận gì về thông tin này.

Ngoài ra, chuyên gia hoàng gia Nick Bullen cho hay, sự chào đời của con gái nhà Sussex sẽ đóng vai trò quan trọng trong gia đình Hoàng gia. Theo Nick Bullen, sự chào đời của đứa trẻ sẽ giúp nhà Sussex cùng gia đình Hoàng gia gắn kết với nhau hơn. Họ sẽ cùng nhau ăn mừng về điều này.

Chuyên gia Nick Bullen nói rằng, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sẽ giới thiệu em bé cho Nữ hoàng Anh ngay sau khi đứa trẻ chào đời bằng một cuộc gọi video. Đây sẽ là chắt thứ 11 của Nữ hoàng Anh và chắc chắn là niềm vui tích cực dành cho bà khi Hoàng tế Philip vừa qua đời. Nhiều người tin rằng, nhà Sussex sẽ đặt tên con gái là Philippa để tôn vinh và tri ân Hoàng tế Philip.

Nguồn: Mirror, Express