Xem tới cuối tập 16 của Running Man Vietnam 2026, khán giả vẫn còn một câu hỏi rất đơn giản. Rốt cuộc ai thắng? Tập cuối đã lên sóng ngày 15/11, còn kết quả được ê-kíp dành cho Về Nhà, bản điện ảnh nối tiếp hành trình của Gia tộc R. Phim khởi chiếu từ 27/11/2026 tại hệ thống rạp CGV trên toàn quốc. Người đã theo Gia tộc R suốt mùa sẽ gặp lại cả nhóm đúng lúc cuộc chơi đổi luật thêm một lần nữa.

Đến chặng cuối, Gia tộc R vẫn phải chơi theo luật mới

Trailer Về Nhà đặt ra một câu hỏi đáng chú ý. Liệu tìm được Người thừa kế đã là đích đến cuối cùng? Chi tiết này xuất hiện cùng thông tin về luật chơi mới để tìm ra người chiến thắng. Như vậy, bên cạnh cái tên sẽ được xướng lên, khán giả còn chờ xem danh xưng Người thừa kế có ý nghĩa gì trong chặng cuối và những bí ẩn Gia tộc R để lại sẽ được giải đáp ra sao.

Màn đổi luật khá đúng với cách mùa 2026 khiến khán giả phải đoán đi đoán lại. Suốt 16 tập, dàn thành viên vừa phải chạy, vừa phải tính xem nên bắt tay với ai. Xé bảng tên vẫn là trò quen, nhưng khi đặt vào những tình huống có liên minh, đổi phe và đối đầu, người chạy nhanh cũng phải để ý xem đồng đội đang tính gì. Qua mỗi chặng, việc thay bối cảnh, tạo hình và câu chuyện cũng khiến cùng một trò chơi có thêm những tình huống mới.

Giữa những hé lộ về cuộc đua, trailer chèn vào một câu rất ngắn của cô con gái thứ Tư trong Gia tộc R. "Mình đi thôi cha". Chất giọng nghẹn ngào khiến khoảnh khắc ấy dễ đọng lại sau khi xem. Ê-kíp cũng hé lộ mỗi thành viên mang theo một mong ước riêng trong chuyến đi cuối. Sau cả mùa quen nhìn họ bày kế rồi rượt đuổi nhau, người xem có thêm lý do để tò mò về những câu chuyện riêng mà đến lúc sắp chia tay, Gia tộc R mới kể nốt.





Tập có đám cưới kéo 285.000 người xem cùng lúc

Nếu chọn một tập để nhìn lại sức hút của mùa 2026, con số nổi bật nhất nằm ở Đưa Vàng về Dinh. Theo Forest Studio, tập 14 với tình tiết đám cưới ghi nhận 285.000 người xem cùng lúc, cao nhất mùa. Tập này cũng cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ 10 phút sau khi kết thúc công chiếu. Trên YouTube, cả 16 tập đều vượt 10 triệu lượt xem. Tính chung trên các nền tảng số, ê-kíp công bố chương trình ghi nhận hơn 2,5 tỷ lượt xem.

Sau tập 16, một chuyện được nhiều khán giả nhắc tới là mong mùa sau vẫn có đủ bảy người. Đội hình năm nay gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P. Qua các tập, người xem còn quen với một loạt tên nghe như đang gọi người nhà. Hai Thành, Tư Ngọc, Năm Phát, Sáu Tút, Tám Quân, Tám Trung và Út Tuấn dần trở thành cách gọi quen thuộc khi nhắc đến Gia tộc R.

Mong muốn giữ đủ đội hình cũng cho thấy khán giả thích xem bảy người tung hứng với nhau đến mức nào. Một tập có đám cưới như Đưa Vàng về Dinh cho thấy câu chuyện của các nhân vật cũng có sức hút riêng bên cạnh phần thi. Đến Về Nhà, cái tên quán quân là thứ khiến người xem sốt ruột, còn cách bảy người đi hết chặng cuối mới là phần họ sẽ cùng nhau nhìn lại khi mùa này khép màn.

Gia tộc R ra rạp lần thứ ba, dự kiến gặp fan ở Hà Nội và TP.HCM

Về Nhà là lần thứ ba Running Man Vietnam đưa nội dung từ chương trình truyền hình thực tế ra rạp. Các phiên bản Running Man tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cũng từng có những suất chiếu nội dung đặc biệt. Ở lần ra rạp này của bản Việt, phần phim gắn trực tiếp với mạch chuyện trên truyền hình. Khán giả đã xem tập 16 có thể theo tiếp ngay chặng còn dang dở, từ luật chơi mới, câu chuyện Người thừa kế tới lúc công bố kết quả mùa 2026.

Dịp phim ra mắt, ê-kíp dự kiến tổ chức các buổi giao lưu tại TP.HCM và Hà Nội. Đây sẽ là dịp để người hâm mộ gặp các thành viên Gia tộc R, nghe họ kể chuyện hậu trường và cùng nhắc lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Trên phim, cả nhóm còn phải tính xem ai sẽ thắng. Ở buổi gặp khán giả, có lẽ mỗi người sẽ có một câu chuyện riêng về 16 tập vừa qua để kể.