Lần gần nhất Hồ Ngọc Hà phát hành một album phòng thu đánh số thứ tự là năm 2014, với Mối tình xưa. Sau 12 năm, nữ ca sĩ quay lại với Vol.8, một dự án gồm 10 ca khúc: Vài câu hỏi lạ kỳ, Lời ong bướm, Dancing on the moon, Manifest, Không khóc nữa đâu, Đêm hoa, Nhà hát ánh trăng, Mỗi anh thôi, Yeah I like it và Thân mật. Có những nghệ sĩ chọn cách giữ nguyên công thức từng mang lại thành công, nhưng với Vol.8, Hồ Ngọc Hà cho thấy cô thuộc nhóm còn lại: xem việc làm mới bản thân là điều kiện để đi đường dài.

Vol.8 đánh dấu lần đầu Hồ Ngọc Hà ra album phòng thu đánh số sau 12 năm. Ảnh: NVCC

Bước ra khỏi vùng an toàn với R&B, Soul

Vol.8 không đóng khung trong một màu sắc duy nhất. Album vẫn có những cộng sự quen thuộc như Hoài Sa, Châu Đăng Khoa, Nguyễn Hồng Thuận, nhưng Hồ Ngọc Hà cũng "chọn mặt gửi vàng" cho loạt tác giả mới toanh với cô là Đỗ Hoàng Long, Nguyễn Đình Ngọc Trân, Hùng Quân và Kim Ngôn.

Điểm đáng chú ý nằm ở chất liệu. R&B và Soul là hai màu sắc được nữ ca sĩ dành nhiều tâm sức nhất, và cũng là thử thách không nhỏ với một giọng hát vốn quen thuộc với Ballad hay Dance sôi động. Hát R&B, Soul không đơn giản là thay bản phối chậm bằng nhịp điệu hiện đại hơn, mà đòi hỏi người hát thay đổi cách nhả chữ, luyến láy, kiểm soát tiết tấu và đặt cảm xúc vào từng câu.

Hồ Ngọc Hà thừa nhận quá trình thu âm có những lúc rất khó khăn, phải chỉnh sửa và thu lại nhiều lần mới tìm được cách thể hiện phù hợp. Với kinh nghiệm hơn hai thập kỷ, chủ nhân hit Tìm lại giấc mơ hoàn toàn có thể tiếp tục khai thác thế mạnh đã được công nhận. Nhưng cô chọn học lại một số cách xử lý, điều chỉnh kỹ thuật để giọng hát có thêm những sắc thái mới.

R&B, Soul là thử thách với giọng hát vốn quen Ballad và Dance. Ảnh: NVCC

Những màn song ca "khó tưởng tượng"

Vol.8 quy tụ 5 khách mời: Hà An Huy, Hà Anh Tuấn, Suboi, Ái Phương và Gigi Hương Giang. Nhiều khách mời chưa chắc làm nên một album liền mạch, mỗi sự kết hợp cần một lý do đủ thuyết phục để có mặt, và ở đây mỗi cái tên đều mang đến một điểm giao thoa riêng.

Lời ong bướm là màn kết hợp với Hà An Huy. Vượt ra ngoài câu chuyện tình yêu có khoảng cách tuổi tác, chất giọng ấm, trữ tình cùng khả năng xử lý quãng cao của nam ca sĩ trẻ khiến cuộc đối thoại âm nhạc này trở nên hợp lý.

Lời ong bướm là màn kết hợp giữa Hồ Ngọc Hà và Hà An Huy. Ảnh: NVCC

Nếu Lời ong bướm là cuộc gặp của hai thế hệ giọng hát thì Mỗi anh thôi là cuộc hội ngộ giữa Hồ Ngọc Hà và người bạn đồng niên Hà Anh Tuấn. Cặp đôi từng hòa giọng trong Dù tình phôi pha cách đây 10 năm. Một thập kỷ sau, sự chín trong giọng hát và màu âm nhạc đã thay đổi mang lại cho người nghe cảm giác khác hẳn.

Hồ Ngọc Hà hội ngộ Hà Anh Tuấn sau 10 năm trong Mỗi anh thôi. Ảnh: NVCC

Suboi xuất hiện trong Thân mật, mở ra hướng kết hợp khác hẳn Xin hãy thứ tha mà hai người từng làm cách đây 17 năm. Trong khi đó, Manifest có sự góp giọng của Ái Phương và Gigi Hương Giang, bổ sung thêm sắc thái nữ tính cho album.

Suboi góp mặt trong Thân mật. Ảnh: NVCC

Nhìn vào dàn khách mời, có thể thấy Hồ Ngọc Hà không chỉ tìm những giọng hát dễ hòa quyện với mình. Cô đặt bản thân vào những cuộc gặp gỡ khác nhau, để mỗi cộng sự góp thêm một màu sắc thay vì chỉ "tham dự cho vui" trong album của nhân vật chính.

Manifest có sự góp giọng của Ái Phương và Gigi Hương Giang. Ảnh: NVCC

Đổi mới nhưng không đánh mất chính mình

Có thể nói Vol.8 là album táo bạo nhất từ trước đến nay của Hồ Ngọc Hà. Nhưng một album nhiều chất liệu, nhiều cộng sự vẫn cần một bản sắc đủ rõ để người nghe nhận ra sợi dây nối các ca khúc. Quá an toàn thì sự đổi mới chỉ nằm ở bề ngoài, còn thay đổi quá nhiều thì khán giả dễ mất đi cảm giác thân thuộc từng khiến họ tìm đến âm nhạc của cô.

Chủ nhân hit Cả một trời thương nhớ tìm được điểm cân bằng ấy. Vol.8 vẫn giữ sự nữ tính, độ từng trải và cách truyền tải cảm xúc vốn là dấu ấn của Hồ Ngọc Hà, chỉ là đặt chúng vào một không gian âm nhạc mới hơn. Nữ ca sĩ không cố xóa đi phiên bản cũ của mình, mà chứng minh người nghệ sĩ ấy có thể đi xa hơn những gì khán giả đã quen.

Vol.8 vẫn giữ sự nữ tính, độ từng trải vốn là dấu ấn của Hồ Ngọc Hà. Ảnh: NVCC

Đó cũng là lý do sau hơn 20 năm hoạt động, Hồ Ngọc Hà chưa bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy âm nhạc của thế hệ trẻ. Cô từng đón đầu trào lưu Dance Pop với loạt hit Lặng thầm một tình yêu, What is love?, Destiny, và nay thử sức với R&B, Soul, City Pop. Khả năng "nhập cuộc" với Gen Z của cô không chỉ đến từ việc hợp tác cùng nghệ sĩ trẻ như Hà An Huy hay trước đó là tlinh, mà còn từ sự chủ động cập nhật xu hướng mạng xã hội: bắt trend, tạo những khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi và tương tác tự nhiên với khán giả trẻ.

Giọng ca Em muốn anh đưa em về không chạy theo giới trẻ, nhưng hiểu ngôn ngữ âm nhạc và văn hóa mà thế hệ này quan tâm. Với Vol.8, cô giữ tâm thế của người mới bắt đầu: sẵn sàng thử nghiệm, chấp nhận những lần thu âm chưa hoàn thiện và lắng nghe các cộng sự có cá tính riêng. Vẫn là Hồ Ngọc Hà của Cô đơn trên sofa hay Gửi người yêu cũ, nhưng điều đáng chờ đợi sau album này không phải một bản hit giống ngày trước, mà là cô sẽ còn dám biến hóa đến đâu trong chặng tiếp theo của sự nghiệp.