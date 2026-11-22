Nguyễn Ngọc Ngân Chi (sinh năm 2011) là một trong những diễn viên nhí nổi bật của màn ảnh Việt, được khán giả biết đến rộng rãi qua vai bé Bù Tọt - con gái út của ông Ba Sang (Trấn Thành) trong bộ phim điện ảnh Bố già (2021).

Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, nụ cười tươi tắn cùng vẻ ngoài đáng yêu, Ngân Chi gây thiện cảm bởi nét diễn tự nhiên, giàu cảm xúc dù tuổi đời còn nhỏ. Bén duyên với nghệ thuật từ năm 4 tuổi, cô bé từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Nắng 3: Lời hứa của cha, Đôi mắt âm dương, Anh thầy ngôi sao, Vu quy đại náo và Lật mặt 7.

Ngân Chi gây ấn tượng khi hóa thân thành cô bé Bù Tọt trong phim "Bố già" của Trấn Thành.

Đặc biệt, vai diễn Bù Tọt trong Bố già không chỉ giúp Ngân Chi ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả mà còn mang về cho cô giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22.

5 năm sau khi thu hút sự chú ý với vai diễn Bù Tọt trong phim "Bố già", Ngân Chi giờ đã thành thiếu nữ ở tuổi trăng rằm, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngân Chi giờ đã trở thành thiếu nữ tuổi trăng nằm.

Sau thành công của Bố già (2021), Ngân Chi tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật và từng bước khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Năm 2022, cô đảm nhận vai Trâm Anh trong bộ phim "Mẹ ác ma, cha thiên sứ", hóa thân thành cô con gái được ông bà nội nuông chiều, có tính cách điệu đà, nhõng nhẽo nhưng cũng rất đáng yêu.

Bé Bù Tọt năm nào giờ đã trở thành thiếu nữ 15 tuổi.

Đến năm 2024, Ngân Chi tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải, vào vai con gái của nhân vật Tư Hậu và Tư Thắm (Quách Ngọc Tuyên và Tín Nguyễn), với những phân cảnh giàu cảm xúc.

Tạo hình của Ngân Chi trong "Lật mặt 7: Một điều ước".

Không còn đóng khung trong hình ảnh cô bé Bù Tọt hồn nhiên, Ngân Chi cho thấy sự trưởng thành qua từng vai diễn, có thể đảm nhận những nhân vật với tính cách và sắc thái tâm lý khác nhau.

Diện mạo của cô bé ở tuổi trưởng thành khiến ai nấy đều bất ngờ.

Trong những năm gần đây, bên cạnh việc tiếp tục tham gia các dự án phim ảnh và hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên nhí vẫn chú trọng cân bằng giữa công việc và học tập.

Với nền tảng diễn xuất được tích lũy từ sớm cùng kinh nghiệm làm việc với nhiều nghệ sĩ, đạo diễn tên tuổi, Ngân Chi được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển và có thêm những dấu ấn mới trên màn ảnh Việt.