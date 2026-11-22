Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải loạt clip bé Gạo giao tiếp bằng tay. Cô bé vỗ 2 tay vào nhau khi muốn nói "OK".

Trong khi đó, bé Gạo cũng dùng tay xoa bụng khi muốn nói với mẹ rằng "con đói bụng". Không những thế, cô bé còn biết giơ ngón tay chỉ số 1, khi được hỏi "con bao nhiêu tuổi".

Dù mới hơn 1 tuổi, bé Gạo đã hiểu được tiếng Anh và có những biểu cảm đáng yêu khi được hỏi đâu là đầu, mắt và bụng của con.

Con gái Ngô Thanh Vân có thể giao tiếp bằng tay rất tốt.

Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Trước khi biết nói, bé đã có thể giao tiếp bằng đôi tay. Ngôn ngữ ký hiệu là một cách tuyệt vời để giúp con bày tỏ nhu cầu, cảm xúc và giao tiếp với ba mẹ ngay cả khi chưa biết nói.

Điều thú vị là trẻ có thể học cách sử dụng những cử chỉ đơn giản trước khi phát triển khả năng diễn đạt bằng lời. Khi ba mẹ kết hợp ký hiệu với lời nói hằng ngày, con vừa được giao tiếp, vừa có cơ hội học thêm ngôn ngữ.

Ở tuổi 15 tháng, em Gạo đã biết được bao nhiêu đây ký hiệu rồi nè! Mỗi ngày ba mẹ vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại để em hiểu và sử dụng chúng trong sinh hoạt.

Và quan trọng nhất, mục tiêu không phải con biết được bao nhiêu ký hiệu, mà là con có thể nói lên điều mình muốn ngay cả khi chưa biết nói".

Xem đoạn clip của bé Gạo, nhiều người khen cô bé thông minh, đáng yêu và nhanh nhẹn khi có thể hiểu được mẹ nói dù bằng tiếng Việt hay tiếng Anh.

Bên cạnh đó, người dùng còn nhận xét Ngô Thanh Vân "vô cùng nghiêm túc trong nghề làm mẹ". Cô đã dành nhiều thời gian, tâm huyết và công sức để học tập và tìm hiểu về cách để nuôi dạy một em bé từ nhỏ đến lớn.

Trước đó, Ngô Thanh Vân thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân về việc muốn nhượng lại hơn 30 cuốn sách liên quan đến kiến thức chăm sóc và nuôi dạy trẻ nhỏ. Số sách bao gồm cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, được cô tích lũy và đọc trong quá trình chuẩn bị đón con đầu lòng.

Ngô Thanh Vân từng đọc 30 cuốn sách liên quan đến chăm sóc và nuôi dạy trẻ nhỏ.

Nữ diễn viên cho biết việc tìm hiểu tài liệu về sự phát triển của trẻ, phương pháp ăn dặm, nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ nữ giúp cô trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Nhờ đó, cô cảm thấy tự tin, bình tĩnh hơn khi bước vào hành trình làm mẹ và chăm sóc bé Gạo. Ngô Thanh Vân cũng dự định thực hiện một số video review sách, đồng thời tổ chức buổi gặp gỡ để tặng sách, chia sẻ kinh nghiệm với những người mẹ khác.

Ngày 9/8/2025, Ngô Thanh Vân hạ sinh con đầu lòng với ông xã Huy Trần. Cặp đôi kết hôn năm 2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò và từng trải qua hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Cả hai đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chào đón thành viên mới. Trong khi Huy Trần tham gia lớp học chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà, Ngô Thanh Vân dành nhiều thời gian đọc sách, nghiên cứu các phương pháp nuôi con. Sự chủ động tìm hiểu kiến thức của hai vợ chồng cho thấy sự nghiêm túc và tâm huyết trong vai trò làm cha mẹ.