Trong những ngày này, khi Công chúa Beatrice (37 tuổi) và em gái là Công chúa Eugenie (35 tuổi) đang phải chịu áp lực nặng nề từ những tai tiếng trong quá khứ của cha mình - cựu Vương tử Andrew, thì mối quan hệ giữa họ và gia đình Vương phi Kate lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán. Dù không ai phủ nhận sự trong sạch của hai nàng công chúa trước bão dư luận, nhưng cái bóng quá lớn của gia tộc vẫn khiến họ trở nên lạc lõng giữa những toan tính bảo vệ hình ảnh của Thân vương William và Vương phi Kate.

Thế nhưng, theo những nguồn tin thân cận từ giới thượng lưu, sự e dè mà Kate dành cho chị em nhà York không phải mới chớm nở đây thôi. Nó vốn dĩ đã ăn sâu bám rễ từ những hiềm khích tủn mủn của những cô gái trẻ năm nào, từ chuyện tranh nhau một chỗ ngồi hàng ghế đầu cho đến một đêm tiệc hóa trang đầy những tủi hờn và nước mắt.

Giọt nước mắt bẽ bàng giữa bữa tiệc ánh sáng

Ngược dòng thời gian trở về năm 2008, khi ấy Kate Middleton và em gái Pippa đã cùng nhau đứng ra tổ chức một buổi tiệc trượt patin từ thiện mang phong cách thập niên 80 để tưởng nhớ người bạn học cũ. Bữa tiệc diễn ra tại London thu hút một dàn khách mời sành điệu, ai nấy đều xúng xính trong những bộ cánh neon rực rỡ và đồ đính sequin lấp lánh đúng chuẩn retro. Thế nhưng, giữa chốn náo nhiệt ấy, Công chúa Beatrice lại trở thành một nốt trầm đầy ngượng ngùng. Chuyện kể rằng ban đầu, tên của nàng Công chúa không hề có trong danh sách khách mời chính thức. Mãi đến phút chót, một tấm thiệp mới được gửi đi, nhưng cay đắng thay, nó không đến trực tiếp từ tay Kate và dường như cũng "cố tình" quên luôn việc nhắc nhở về quy định trang phục (dress code) của đêm tiệc.

Kết quả là tối hôm đó, Beatrice xuất hiện cùng bạn trai Dave Clark trong một diện mạo hoàn toàn lạc quẻ. Cô mặc một chiếc váy màu xanh lam nhã nhặn, khoác áo ngoài và đi giày búp bê bệt màu đen, trông giản dị đến mức rụt rè. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ấy, chủ nhân bữa tiệc là Kate lại vô cùng nổi bật với chiếc áo xanh ngọc bích cùng quần short vàng chanh dạ quang, còn cô em gái Pippa thì sành điệu hết nấc trong set đồ sequin đen lấp lánh.

Theo nhà bình luận giới thượng lưu Catherine Ostler tiết lộ sau này, đã có những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống trong đêm đó. Beatrice cảm thấy bản thân như một trò cười, bị phơi bày sự lạc lõng và bị cố tình gạt ra rìa trong một sự kiện lẽ ra phải ngập tràn niềm vui. Bữa tiệc ấy không chỉ là một kỷ niệm buồn của riêng Beatrice mà nó giống như một nhát cắt, đào sâu thêm hố ngăn cách giữa chị em dòng họ York và cặp chị em nhà Middleton – những người từng được báo chí tung hô là "cặp đôi nóng bỏng" của giới thượng lưu thời bấy giờ.

Cuộc chiến ngầm bắt nguồn từ một chỗ ngồi hàng ghế đầu

Thế nhưng, nếu nhìn nhận một cách công bằng, "trái đắng" ở bữa tiệc patin không phải tự nhiên mà có. Nhiều nguồn tin rỉ tai nhau rằng, sự lạnh nhạt ấy vốn dĩ là đòn đáp trả cho một vết nứt đã manh nha từ vài tháng trước đó, ngay tại hàng ghế đầu danh giá của Tuần lễ Thời trang London. Trong show diễn tháng Hai của thương hiệu Issa – nơi sau này đã thiết kế chiếc váy đính hôn màu xanh huyền thoại cho Kate, một tình huống khó xử đã xảy ra. Khi Beatrice và Eugenie đang ngồi chễm chệ ở hàng ghế đầu (front row), ban tổ chức đã rụt rè tiến đến và ngỏ ý xin hai nàng Công chúa nhường chỗ, xích lại một chút để nhường ghế cho Pippa Middleton.

Với lòng kiêu hãnh của những người sinh ra trong dòng máu Hoàng tộc, chị em nhà York đã thẳng thừng từ chối việc đổi chỗ. Một vị khách có mặt hôm đó đã kể lại với tờ Daily Mail rằng: "Có thể nhiều người sẽ thấy chuyện này thật vụn vặt và nhỏ nhen, nhưng bạn biết đấy, người ta thường ghim rất sâu những chuyện nhỏ nhặt như thế. Nó bào mòn đi thiện cảm của đôi bên, nếu như trước đó họ đã từng có chút thiện cảm nào đó với nhau" . Thật vậy, sự việc tưởng chừng cỏn con ấy lại đụng chạm mạnh đến lòng tự ái. Kate vốn nổi tiếng là người cực kỳ yêu thương và bảo vệ em gái Pippa, nên việc em mình bị hai nàng Công chúa "làm khó" giữa chốn đông người được cho là một sự xúc phạm mang tính cá nhân khó có thể bỏ qua.

Những câu chuyện của thanh xuân rực rỡ nhưng cũng đầy hiềm khích ấy nay đã lùi vào dĩ vãng, nhưng dư âm của nó dường như vẫn còn lẩn khuất trong từng cái chạm mặt của họ chốn Hoàng gia. Giờ đây, khi cả Kate và Beatrice đều đã làm mẹ, đã nếm trải đủ những thăng trầm của cuộc đời, thì mối quan hệ giữa họ lại bị bủa vây bởi những áp lực thời cuộc mang tầm vóc lớn lao hơn. Kate và William đang oằn mình gánh vác trách nhiệm định hình tương lai của chế độ quân chủ, phải nỗ lực giữ cho hoàng gia một hình ảnh sạch sẽ và vững chãi nhất. Trong khi đó, Beatrice và Eugenie dù cố gắng sống khiêm nhường đến đâu cũng khó tránh khỏi sự e dè từ công chúng bởi những tai tiếng không đáng có từ bậc sinh thành. Giữa bối cảnh nhạy cảm ấy, khoảng cách giữa họ dường như càng khó thu hẹp. Dù không ai nói ra, nhưng có lẽ tận sâu trong thâm tâm, những vết xước từ thời tuổi trẻ bồng bột từ một chiếc ghế hàng đầu hay một đêm tiệc lạc lõng vẫn luôn là những kỷ niệm nhói lòng nhắc nhở họ rằng, ở thế giới thượng lưu hào nhoáng ấy, tình thân và sự bao dung đôi khi lại là một thứ vô cùng xa xỉ.