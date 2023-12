Hé lộ nguyên nhân ly hôn của Châu Hải My và chồng cũ, bố mẹ chồng muốn con dâu làm nội trợ toàn thời gian

Thông tin Châu Hải My qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa nuối tiếc. Hơn 30 năm cống hiến trong làng giải trí, Châu Hải My đã trở thành tuổi thơ, trở thành thanh xuân của nhiều người với hàng loạt phim Dương gia tướng, Triệu phú lưu manh, Nghĩa bất dung tình, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994, Thiên địa hào tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương...



Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 khi vẫn còn độc thân, không có con cái. Cuộc đời Châu Hải My từng trải qua nhiều mối tình nhưng chỉ có duy nhất 1 lần kết hôn. Tuy nhiên, lần đó Châu Hải My cũng chưa từng đăng ký.

Trên weibo, hashtag nguyên nhân ly hôn của Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ cũng bất ngờ bị đào lại và trở thành chủ đề bàn tán xôn xao.

Châu Hải My có cuộc hôn nhân ngắn ngủi cùng Lữ Lương Vỹ

Châu Hải My gặp gỡ Lữ Lương Vỹ khi cùng đóng chung phim Đảo nở phong vân và nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Sau 3 năm bên nhau, Lữ Lương Vỹ đã quyết định cầu hôn Châu Khải My khi cả hai đi du lịch tại Mỹ. Và 1 đám cưới nhỏ tại nhà thờ đã là nơi minh chứng cho tình yêu của Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ.

Nói về cuộc hôn nhân này, Châu Hải My tâm sự: "Mặc dù lúc đó, tôi chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương cũng như kết hôn nhưng tôi không xem nhẹ hôn nhân… Chúng tôi đã rất nghiêm túc khi quyết định chung sống với nhau. Nhưng có lẽ, vào thời điểm đó, chúng tôi còn hơi ngốc nghếch và dại dột. Khi chung sống với nhau một thời gian, chúng tôi phát hiện ra quá nhiều điểm khác biệt và khác xa những gì chúng tôi tưởng tượng lúc đầu".

Là 1 người thẳng thắn, Châu Hải My chưa bao giờ che dấu cuộc hôn nhân này. Mặc dù trên thực tế, Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ chưa từng đăng ký kết hôn nhưng với người đẹp đây vẫn là 1 đoạn tình đáng nhớ.

Thời điểm đó, có nhiều tin đồn cho rằng Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ ly hôn vì cô ngoại tình với Lê Minh. Tuy nhiên, chính Lữ Lương Lỹ lên tiếng phủ nhận thông tin này và cho biết cả hai ly hôn vì không hoà hợp.

Châu Hải My từng bị đồn thổi ngoại tình cùng Lê Minh nhưng chính Lữ Lương Vỹ đứng ra phủ nhận

"Hải My là diễn viên nên cuộc sống không điều độ. Cô ấy ngủ khuya, hôm sau thức giấc lúc hai, ba giờ chiều. Bố tôi không thích điều đó", Lữ Lương Vỹ chia sẻ trong cuốn hồi ký của mình về cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Châu Hải My. Bố mẹ Lữ Lương Vỹ thì muốn con dâu sớm sinh con, trở thành 1 bà nội trợ toàn thời gian thay vì cuộc sống diễn viên. Còn Châu Hải My thì muốn theo đuổi sự nghiệp của mình.

Từ những chuyện nho nhỏ dầu gạo mắm muối như vậy khiến Châu Hải My và gia đình chồng không còn tiếng nói chung. Lữ Lương Vỹ cũng không thể giữ lời hứa

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Châu Hải My không còn thật sự muốn kết hôn nữa. Cô cảm thấy sợ hãi hôn nhân và nghĩ rằng mình hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống làm vợ hiền mẹ đảm. Nói về lựa chọn sống độc thân, Châu Hải My chỉ lẳng lặng giải thích: "Tôi có lẽ không hợp với việc cưới chồng có con".

Trên thực tế, từ năm 16 tuổi Châu Hải My đã biết tiểu cầu trong máu ít bẩm sinh: "Tôi là một người yêu thích tự do, không muốn bị quản thúc. Hơn nữa, từ khi 16 tuổi, tôi phát hiện lượng tiểu cầu của mình bẩm sinh ít hơn người bình thường nên việc sinh con là vô cùng mạo hiểm với tôi. Phần lớn chúng ta đều trải qua quá trình kết hôn, sinh con nhưng đó không phải sự lựa chọn duy nhất. Ở tuổi của tôi, kết hôn cũng không thể có con được nữa. Vì vậy, tôi càng nghĩ không cần phải lập gia đình".

Châu Hải My và chồng cũ vẫn xem nhau như bạn bè sau hôn nhân tan vỡ

Châu Hải My tin rằng mỗi người đều có cách sống riêng, chỉ cần hạnh phúc và vui vẻ, đồng thời cho rằng “phụ nữ phải sống tốt cuộc sống của chính mình”.

Sau này, Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ gặp lại nhau, vẫn xem nhau như người thân cũ, đối đãi chân thành không có gì ngại ngùng. Với Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ, cuộc tình 3 năm yêu 1 năm cưới vẫn là khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời.

Châu Hải My ra đi, Lữ Lương Vỹ nghẹn ngào để lại lời nhắn: "Cảm ơn em đã mang đến thế giới này nhiều điều tốt đẹp. Nguyện em ở thế giới bên kia tiếp tục tươi cười".