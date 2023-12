Rò rỉ hồ sơ bệnh án của Châu Hải My, tiết lộ chi tiết tình trạng: Bệnh viện bị chỉ trích và điều tra

Mới đây, hình ảnh được cho là hồ sơ bệnh án của Châu Hải My đã được tung lên mạng xã hội. Trong hồ sơ nêu rõ tình trạng của Châu Hải My khi được đưa tới bệnh viện đã bất tỉnh, toàn thân lạnh cứng, đồng tử giãn ra hai bên, nhịp tim cũng ngừng đập.

Ngay sau khi hình ảnh được lan truyền trên mạng đã trở thành chủ đề khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo hình ảnh được chia sẻ thì phần bệnh án được xuất phát từ một bệnh viện ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh (Trung Quốc).

Rò rỉ bệnh án của Châu Hải My

Công chúng đồng loạt cho rằng, việc để rò rỉ hình ảnh bệnh án của bệnh nhân là trách nhiệm thuộc phía bệnh viện. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra rõ vụ việc này.

Khi vụ việc đang gây xôn xao cộng đồng mạng thì phía cơ quan chức năng của quận này đã lên tiếng cho biết, họ đã nắm được tình hình ban đầu và hiện đang cho điều tra rõ vụ việc.

Tiếp đó, truyền thông Hoa ngữ đã liên hệ với phía bệnh viện để xác minh thông tin này. Theo đó, phía bệnh viện xác nhận đúng là có chuyện rò rỉ bệnh án của Châu Hải My. Hiện tại, phía bệnh viện đang điều tra xem việc rò rỉ bệnh án ra bằng cách nào và sẽ sớm công bố kết quả điều tra một cách trung thực nhất.

Tối ngày 12/12, phía phòng làm việc của Châu Hải My đăng bài chính thức xác nhận chuyện nữ diễn viên qua đời vào ngày 11/12 do bệnh nặng không thể điều trị. Nhiều nguồn tin cho rằng, nguyên nhân chính khiến Châu Hải My qua đời là do căn bệnh Lupus ban đỏ.