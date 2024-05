Hé lộ dàn sao "khét tiếng" của bom tấn "Những người bạn tưởng tượng"

Ra mắt tháng 5 này, Những người bạn tưởng tượng (IF) do John Krasinski đạo diễn là tác phẩm hoạt hình người đóng thú vị dành cho cả gia đình. Từ tác giả của "A Quiet Place", bộ phim đánh dấu sự góp giọng của các tài tử hạng A như Bradley Cooper và George Clooney, cho thấy John Krasinski không chỉ là một trong những diễn viên nổi tiếng mà còn có mối quan hệ mạnh mẽ với Hollywood hiện nay.

Những người bạn tưởng tượng kể về một cô gái trẻ (Cailey Fleming) phát hiện ra rằng cô bé có thể nhìn thấy những người bạn tưởng tượng của mọi người. Bea quyết dấn thân vào một cuộc phiêu lưu kỳ diệu để kết nối lại những người bạn bị lãng quên với đám bạn thời thơ ấu.

Steve Carell

"Cặp đôi nguyên tử" của "The Office" - Steve Carell và John Krasinski sau bao năm vẫn là những người bạn tốt. Trong tác phẩm mới nhất của mình, Krasinski dành hẳn cho bạn tốt một sinh vật tưởng tượng màu tím nhưng lại tên là… Blue mời bạn lồng tiếng.

Là một diễn viên, nhà sản xuất hài lừng danh, Steve Carell được biết đến với các tác phẩm như "Fox Catcher", "Little Miss Sunshine", "The Big Short", "Battle of the Sexes"... Chủ nhân của đề cử Oscar cũng chính là người lồng tiếng cho siêu ác nhân Gru trong loạt hoạt hình "Despicable Me" đình đám.

George Clooney

Sự nghiệp diễn xuất của George Clooney bắt đầu trong lĩnh vực truyền hình và cuối cùng đưa ông trở thành ngôi sao điện ảnh hạng A với các vai diễn trong "From Dusk till Dawn", "Batman & Robin", "Syriana", "Ocean's Eleven", "Hail, Caesar!" hay "Argo". Ông có một bộ sưu tập giải thưởng khổng lồ, bao gồm một giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh, bốn giải Quả cầu vàng và hai giải Oscar.

Clooney thực có duyên với bộ đồ phi hành gia, sau khi đã "quậy tưng" cả vũ trụ trong "Gravity" và "Solaris", ông lại có dịp lồng tiếng cho nhân vật Spaceman - một sinh vật tưởng tượng trong IF. Ngoài đời, George Clooney và vợ chồng Emily Blunt cùng John Krasinski duy trì mối quan hệ cực kỳ thân thiết, chính Blunt cùng Krasinski đã tổ chức đám cưới tại biệt thự của Clooney năm 2010.

Bradley Cooper

Bộ sưu tập những vai lồng tiếng của Bradley Cooper cũng thú vị như sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao này. Nếu như trong vũ trụ điện ảnh Marvel, anh lồng tiếng cho Rocket Raccoon và đã đồng hành cùng nhân vật này trong suốt cả thập kỷ, thì sắp tới đây trong Những người bạn tưởng tượng, Cooper sẽ hóa thân vào một… cục nước đá. Được biết đến với khả năng diễn xuất linh hoạt, trai đẹp Hollywood có dịp khám phá một nhân vật độc đáo và giàu trí tưởng tượng thông qua chất giọng giàu năng lượng của mình.

Matt Damon

John Krasinski không làm ta thất vọng khi bổ sung vào dàn ngôi sao lồng tiếng Matt Damon - một trong những ngôi sao đắt giá nhất, chủ nhân của một giải Oscar và hai giải Quả cầu vàng, cùng với các đề cử cho ba giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc và bảy giải Primetime Emmy. Krasinski và Matt Damon vốn là bạn tốt, họ thân đến mức Damon từng nói "Chúng tôi gặp nhau nhiều đến mức thành gia đình luôn rồi".

Matt Damon từng lồng tiếng cho nhân vật Kōichi trong hoạt hình "Ponyo" năm 2008. Tuy nhiên việc gia nhập hàng ngũ toàn sao trong một dự án phim hoạt hình sau gần 20 năm "rửa tay gác mic" hẳn sẽ là một trải nghiệm thú vị cho tài tử này.

Sam Rockwell

Sam Rockwell là một diễn viên người Mỹ đa năng với sự nghiệp ấn tượng cả ở vai trò nam chính lẫn các vai phụ. Từ những màn trình diễn đột phá ban đầu trong các bộ phim như "Teenage Mutant Ninja Turtles" hay "Lawn Dogs" cho đến những vai diễn được giới phê bình đánh giá cao trong "Confessions of a Dangerous Mind", "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy", "Seven Psychopaths" và "Moon", Rockwell đã liên tục thu hút khán giả bằng những màn trình diễn đỉnh cao và được mệnh danh là một trong những ngôi sao tài năng nhất tại Hollywood hiện nay.

Khả năng biến hóa vô cùng đa dạng của Rockwell đã mang lại cho anh nhiều giải thưởng, bao gồm giải Oscar và giải BAFTA cho vai diễn trong "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Sau các dự án lồng tiếng cho "Trolls World Tour" và "The Bad Guys", tài tử này trở lại phòng thu với Những người bạn tưởng tượng - nơi anh góp giọng cho vai chú chó Guardian Dog.

Christopher Meloni

Ông chú "già gân" Christopher Meloni gia nhập hàng ngũ toàn sao với vai Cosmo - một nhân vật tưởng tượng bí ẩn và luôn cảnh giác cao độ. Với những ai yêu mến phim ảnh, Meloni đã không còn xa lạ gì khi góp mặt trong các tác phẩm như "Law & Order: Special Victims Unit", "12 Monkeys", "Fear and Loathing in Las Vegas", "Runaway Bride", "Wet Hot American Summer", "Harold & Kumar Go to White Castle", "Green Lantern: First Flight", "42", hay "Man of Steel". Nam diễn viên cũng thường xuyên góp giọng trong các tác phẩm hoạt hình, phải kể tới "American Dad!", ""Harley Quinn", "Family Guy" hay "Rick and Morty".

Những người bạn tưởng tượng khởi chiếu từ ngày 17.05.2024.