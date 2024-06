4 siêu phẩm kinh dị, giật gân sắp đổ bộ rạp Việt mà khán giả tuyệt đối đừng bỏ lỡ

Từ giật gân đến hồi hộp, từ bối cảnh thành phố tới nông thôn, quái vật và người sói, danh sách các tác phẩm kinh dị sắp ra rạp tới đây đủ làm cho người hâm mộ thể loại này phải bồn chồn.

A Quiet Place: Day One (tựa Việt: Vùng Đất Câm Lặng: Ngày Một)

Thương hiệu phim kinh dị kiệm lời nhất lịch sử A Quiet Place trở lại với phần ngoại truyện - tiền truyện A Quiet Place: Day One (tựa Việt: Vùng Đất Câm Lặng: Ngày Một), khai thác những sự kiện kinh hoàng ngày đầu tiên quái vật đổ bộ.

Nếu đã từng bị hai phần phim trước dọa cho khóc không dám thét, khán giả hãy chuẩn bị tinh thần để chờ đón tác phẩm lần này. John Krasinski lùi về ghế sản xuất để nhường vị trí đạo diễn cho Michael Sarnoski (Pig) đạo diễn, người cũng đã tham gia vào quá trình chỉnh sửa kịch bản. Cùng với John Krasinski, Michael Bay, Andrew Form và Brad Fuller cũng vẫn tham gia với tư cách nhà sản xuất. Phần quay phim do Pat Scola đảm nhận, nhà quay phim này từng gây tiếng vang khi hợp tác cùng Sarnoski trong "Pig".

Một trong những điểm nhấn của Vùng Đất Câm Lặng: Ngày Một là bối cảnh có sự chuyển dịch từ vùng ngoại ô hẻo lánh vào trung tâm đô thị nhộn nhịp của thành phố New York. Tại đây, khán giả sẽ được chứng kiến những phân cảnh hoành tráng khi văn minh sụp đổ, quái vật len lỏi vào trong những tòa nhà hiện đại và cả thế giới tối tăm dưới lòng đất. Bộ phim hứa hẹn đem đến loạt cảnh rượt đuổi nghẹt thở, cháy nổ quy mô lớn gây sốc mô tả một thành phố trên bờ vực hủy diệt.

Phần phim này có thể sẽ tiết lộ thêm về nguồn gốc và đặc điểm của những quái vật ngoài hành tinh, sự "out trình" của chúng so với con người dẫn đến một thế giới hoang tàn như những gì xảy ra trong hai phần phim đầu.

Nhân vật chính của phim Sam (do chủ nhân Oscar Lupita Nyong'o đảm nhận) thậm chí còn mang theo một chú mèo. Hỗ trợ cho Sam là Eric - do ngôi sao đang lên của "Stranger Things" Joseph Quinn thủ vai. Làm thế nào để sống sót và bảo đảm an toàn cho "hoàng thượng" khi bị quái vật siêu thính tấn công? Tất cả chỉ có thể được trả lời khi bạn thưởng thức bộ phim ấn định ngày ra mắt 28 tháng 06 tới đây.

Speak No Evil (tựa Việt: Không Nói Điều Dữ)

Sau thành công của "Split" và "Glass", James McAvoy trở lại với hình tượng bất ổn, lần này với Speak No Evil (tựa Việt: Không Nói Điều Dữ) - bản làm lại của tác phẩm cùng tên đến từ Đan Mạch. Tác phẩm năm 2022 xoay quanh một cặp vợ chồng người Đan Mạch, Bjørn và Louise, cùng cô con gái nhỏ Agnes của họ. Trong khi đi nghỉ, họ gặp gỡ cặp đôi Patrick, Karin và con trai Abel của họ, cậu bé thiếu may mắn khi bẩm sinh không có lưỡi.

Patrick và Karin mời hai vợ chồng Đan Mạch đến thăm ngôi nhà nông thôn hẻo lánh của họ tại Hà Lan. Khi cuối tuần bắt đầu, Bjørn và Louise quan sát thấy những hành vi đáng lo ngại, bao gồm cả việc Patrick ngược đãi Abel. Cuối cùng, họ phát hiện ra sự thật tại sao Patrick và Karin lại mời họ, nhưng đến thời điểm đó thì đã quá muộn để trốn thoát.

Không Nói Điều Dữ hứa hẹn sẽ có diễn biến tương tự bản gốc. Một gia đình người Mỹ được mời đến nghỉ cuối tuần tại khu đất nông thôn bình dị của một gia đình người Anh thiện lành mà họ kết bạn trong kỳ nghỉ. Chuyến đi chữa lành cho cả gia đình sớm biến thành một cơn ác mộng tâm lý kinh hoàng.

Bộ phim do Blumhouse sản xuất, với đạo diễn James Watkins (Eden Lake, The Woman in Black). Ngoài James McAvoy, Không Nói Điều Dữ có sự tham gia của Mackenzie Davis ( Black Mirror, Blade Runner 2049) và Aisling Franciosi (The Fall, Black Narcissus).

Smile 2

Hai năm sau khi Smile (2022) chứng minh một nụ cười không bằng 10 thang thuốc bổ, loạt phim trở lại với phần hậu truyện dự kiến ra rạp tháng 10 này. Paramount Pictures tiếp tục tin tưởng trao vị trí đạo diễn cho Parker Finn - nhà làm phim của phần đầu. Trong các cuộc phỏng vấn hai năm trước, vị biên kịch kiêm đạo diễn này cũng đã chia sẻ mình cố tình chừa lại một số tình tiết mơ hồ trong "Smile" để làm tiền đề cho cơ hội khám phá trong phần tiếp theo.

Tác phẩm năm 2022 kể về một lời nguyền kỳ lạ truyền qua nụ cười, khiến những ai mắc phải lời nguyền này trước khi chết đều nở nụ cười quái dị. Nhân vật Joel do Kyle Gallner sẽ trở lại trong phần phim tiếp theo, nhiều khả năng sẽ tiếp tục lây truyền cơn ác mộng này cho các nhân vật khác.

Wolf Man

Cũng đã kha khá thời gian kể từ lần cuối một bộ phim kinh dị đình đám về chủ đề người sói ra rạp. Hãng Universal Pictures và Blumhouse quyết định không để khán giả chờ đợi lâu thêm nữa. Dự án "Wolf Man" được dẫn dắt bởi đạo diễn Leigh Whannell - biên kịch nổi tiếng với sự cộng tác lâu năm cùng James Wan. Jason Blum đóng vai trò sản xuất cho bộ phim.

Từng đem tới màn ảnh "Insidious: Chapter 3", "Upgrade" và "Invisible Man", Whannell hứa hẹn thổi luồng gió mới vào phiên bản reboot của tác phẩm "The Wolf Man" năm 1941. "Wolf Man" dự kiến ra rạp vào đầu năm sau, với sự tham gia của Christopher Abbott ( Poor Things) và Julia Garner (Ozark).