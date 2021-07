Hãy nói lời yêu tập 26: Bà Hoài bán nhà cho ông Tín, tát chồng lật mặt vì có ý định chết theo con trai

Hãy nói lời yêu tập 26 lên sóng VTV3 tối 9/7. Trong tập này, sau khi chứng kiến My bị đám chủ nợ của ông Tín đe dọa, bà Hoài đã quyết định sẽ cứu chồng vì không muốn chuyện của ông Tín ảnh hưởng tới My. Bà về quê tìm ông Tín và thất vọng khi trông thấy chồng bê tha, bệ rạc, trông chẳng còn giống hình dạng con người.

Hãy nói lời yêu tập 26: Bà Hoài cho chồng ăn tát để thức tỉnh

Trước mặt bà Hoài, ông Tín thú nhận mình là một thằng đàn ông chẳng ra gì, một ông bố chẳng ra gì. Thậm chí ông còn có ý định đi theo Minh khiến bà Hoài nghe xong giơ tay tát chồng lật mặt.

Tát xong bà còn hỏi chồng: "Anh đã tỉnh chưa?". Bà nhắc nhở ông Tín dù thế nào cũng phải vực dậy tinh thần, phải sống tốt để làm chỗ dựa cho My. Tiếp đó, bà cũng đề nghị sẽ đưa tiền cho ông Tín trả nợ. Nhưng vì số tiền bà đang có cũng không đủ nên bà đưa luôn cả sổ đỏ căn nhà ở quê để ông Tín bán đi.

Bà Hoài nói rằng bà cũng chẳng còn vấn vương gì căn nhà đó, cũng không bao giờ có ý định trở lại. Trong khi đó, ông Tín vẫn rất tiếc căn nhà vì nơi đó, dù chất chứa bao nỗi buồn nhưng cũng không thiếu những kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc của cả nhà.

Đưa tay cứu chồng trong cơn hoạn nạn nhưng bà Hoài cũng nhắc nhở để ông Tín nhớ, rằng đây là việc bà làm vì con, chứ không phải vì ông. Vợ chồng họ đã đi quá xa để có thể quay trở về bên nhau.

Về phía My, cô rất vui khi mẹ cuối cùng cũng giúp đỡ bố. Cũng trong tập này, My đã nói lời yêu thương với mẹ mình, một việc mà đã lâu rồi cô không còn làm vì ngại ngùng. Nghe những lời yêu thương của My, bà Hoài bật khóc.

Bà nói rằng trước giờ bà cứ nghĩ chỉ cần làm, không cần nói. Thế nên bà đã lỡ mất cơ hội nói những lời yêu thương ngọt ngào với các con mình, để giờ đây, dù muốn, nhưng cũng không thể nữa.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Nguyệt Hằng

Đón xem Hãy nói lời yêu các tập tiếp theo lên sóng VTV3 tối thứ 5, 6 tuần sau.