Mách bạn 4 cách ăn chanh dây ngon nhất: Vừa bổ dưỡng, dễ làm lại giúp da ngày càng trắng

Chanh dây (chanh leo) là loại trái cây bổ dưỡng, có hương vị độc đáo, chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất, có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch, thúc đẩy tiêu hóa, có tác dụng làm đẹp. Chanh dây chứa piceatannol giúp cải thiện sức khỏe làn da, dưỡng ẩm và giảm mệt mỏi. Chanh dây cũng là nguồn cung cấp lượng lớn vitamin A - dưỡng chất đặc biệt có lợi giúp làm đẹp cho da. Ngoài ra, chanh dây còn chứa dồi dào các chất chống oxy hóa như vitamin C, rất tốt cho da. Chất chống oxy hóa giúp tiêu diệt các gốc tự do, làm chậm sự lão hóa, đẩy mạnh sự sản sinh collagen làm đẹp da và tóc. Giàu chất chống oxy hóa mạnh (là vitamin C và carotenoid, polyphenol) nên chanh dây cũng giúp tăng sức đề kháng của cơ thể, có khả năng phòng ngừa ung thư, tốt cho sức khỏe tim mạch.

Trong chanh dây cũng rất giàu kali, khi bổ sung thường xuyên sẽ giúp cân bằng nước và điện giải của cơ thể, làm giảm huyết áp, ổn định nhịp tim, tốt cho hệ tiêu hóa, hô hấp, giảm hen phế quản... Chanh dây cũng là một trong những loại trái cây chứa lượng chất xơ dồi dào nhất, rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp làm sạch đường ruột, giảm hấp thụ cholesterol, ngăn ngừa táo bón, giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

Dưới đây là 4 cách làm chanh dây thơm ngon nhất, các bạn có thể dễ dàng làm và thưởng thức những món ăn thơm ngon bổ dưỡng này. Bổ sung chanh dây thông qua các món ăn này đều đặn, thường xuyên sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn và da càng trắng sáng.

Sinh tố chanh dây là một thức uống giải khát và thơm ngon hoàn hảo để giải nhiệt trong những ngày tháng mùa hè nóng bức. Cách làm sinh tố chanh dây rất đơn giản. Bạn chỉ cần cắt những quả chanh dây ra, dùng thìa múc lấy phần cùi. Sau đó cho vào máy xay sinh tố, thêm một lượng sữa tươi và mật ong vừa phải vào rồi xay cho đến khi thành hỗn hợp sinh tố mịn. Sinh tố chanh dây là món giải khát ngon có vị chua ngọt của chanh dây và vị êm dịu của sữa hòa quyện vị ngọt thanh nhẹ của mật ong tạo nên dư vị vô tận.

Mứt chanh dây là một món ăn kèm có hương vị thơm ngon và tốt cho sức khỏe. Với món ăn này bạn có thể kết hợp ăn với bánh mì, bánh quy, pha trà và các món ăn khác. Cách làm món ăn này cũng rất dễ dàng. Bạn chuẩn bị lượng chanh dây vừa đủ (1kg), cắt đôi rồi dùng thìa múc phần cùi ra. Sau đó bạn cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Tiếp đó bạn đổ phần ruột chanh dây vừa xay vào nồi, thêm vào lượng đường thích hợp (800g), khuấy đều, ướp trong nửa tiếng. Kế đó bạn đặt lên bếp, đun sôi, khuấy đều liên tục cho đến khi mứt đặc lại. Mứt chanh dây là món ăn không chỉ thơm ngon mà còn rất giàu vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường khả năng miễn dịch. Bổ sung thường xuyên vào chế độ ăn uống sẽ giúp da bạn ngày càng trắng sáng.

Bánh chanh dây là loại bánh ngọt thơm ngon, là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất cho những bữa trà chiều. Để làm món bánh chanh dây bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu: 1kg chanh dây, 290g whipping cream, 11g bột gelatin, 100g đường, 3 cái bánh quy Marie Cosy, 105ml nước lọc.

Đầu tiên để làm phần sốt chanh dây, bạn lấy ruột chanh dây ra rồi lọc qua rây để được 150g nước cốt. Lấy 4g bột gelatin ngâm với 20g nước lọc trong khoảng 10 phút cho nở. Cho nước cốt chanh dây vào nồi cùng với 65g đường, đặt lên bếp dùng phới dẹt khuấy đều để đường tan hoàn toàn. Khi nước sốt sôi thì cho gelatin vào, đun thêm 4 phút nữa thì tắt bếp, để vào ngăn mát tủ lạnh cho nguội.

Tiếp theo bạn cho whipping cream vào tô, dùng máy đánh trứng đánh đến khi kem bông đặc. Sau đó cho sốt chanh dây đã nguội vào trộn đều. Sau khi hỗn hợp đã được trộn đều bạn múc vào 1/2 khuôn rồi đặt 1 chiếc bánh quy tiếp đó là một lớp hỗn hợp mousse chanh lên trên. Sau đó cho vào tủ lạnh. Trong lúc đó bạn làm thạch chanh dây bằng cách cho 50ml cốt chanh dây cùng 60ml nước và 35g đường, đun dưới lửa nhỏ. Khi hỗn hợp sôi thì cho phần gelatin (7g gelatin ngâm với 25ml nước lọc) vào, khuấy đều cho tan hoàn toàn thì tắt bếp, để nguội. Sau đó lấy phần bánh chanh leo trong tủ lạnh ra, nhẹ nhàng rưới một lớp thạch lên rồi tiếp tục cho vào ngăn mát, để khoảng 2 tiếng là có thể thưởng thức. Bánh chanh dây có kết cấu mềm mại, thoang thoảng hương thơm chanh dây và kem tươi beo béo, mát lạnh ngon vô cùng!

4. Nước ép chanh dây

Nước ép chanh dây là thức uống tự nhiên, tốt cho sức khỏe, có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa và làm đẹp da. Cách làm món này vô cùng đơn giản. Bạn hãy rửa sạch những quả chanh dây rồi cắt đôi và dùng thìa lấy phần ruột rồi cho vào máy ép chậm để bỏ bã và lấy nước cốt. Sau đó bạn cho lượng nước cốt vừa phải vào ly, thêm một lượng nước lọc cùng lượng mật ong vừa khẩu vị, khuấy đều. Nước ép chanh dây rất giàu vitamin C và chất xơ, có tác dụng cải thiện tiêu hóa, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời có tác dụng chống oxy hóa tốt, có tác dụng làm đẹp.

Thông qua 4 công thức chế biến chanh dây được giới thiệu ở trên, bạn có thể dễ dàng thưởng thức những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng do loại trái cây này mang lại. Những phương pháp này không chỉ đơn giản, dễ làm mà còn có những đặc điểm riêng, có thể đáp ứng được thị hiếu và nhu cầu khác nhau.

Chúc bạn thành công và có được nhiều món vừa ngon, tốt cho sức khỏe lại giúp cải thiện sắc đẹp!