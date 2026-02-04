Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of the Endocrine Society, nhóm tác giả từ Đại học California Riverside (Mỹ) lần đầu tiên chứng minh rằng vi nhựa có thể làm thay đổi cấu trúc tinh trùng, một phát hiện đáng lo đối với quý ông.

Cấu trúc tinh trùng của quý ông có thể bị thay đổi do tiếp xúc vi nhựa - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, vi nhựa từng được xác định trong mô sinh sản của con người trước đó, nhưng nghiên cứu này đã tiến thêm một bước bằng cách làm rõ các tác động cũng như hệ quả của sự hiện diện này.

Nhóm nghiên cứu đã cho một số chuột thí nghiệm tiếp xúc nhiều với vi nhựa và nhận thấy sự thay đổi cấu trúc tinh trùng ở các con chuột đực.

Tiếp theo, họ cho thế hệ con (F1) của các con chuột này ăn chế độ nhiều chất béo, điều sẽ làm nổi bật thêm tác động xuyên thế hệ của vi nhựa.

Kết quả cho thấy với cùng một chế độ ăn, các con chuột cái là con của những con chuột cha tiếp xúc vi nhựa dễ mắc các rối loạn chuyển hóa hơn so với những con có chuột cha khỏe mạnh.

Phân tích sâu hơn, họ nhận thấy các con chuột cái có cha tiếp xúc vi nhựa thể hiện sự tăng cường hoạt động của các gene gây viêm và gây bệnh tiểu đường trong gan của chúng.

Vẫn chưa rõ vì sao "con trai" của các con chuột đực tiếp xúc vi nhựa không bị ảnh hưởng.

Vẫn cần thêm các nghiên cứu trên người để làm rõ hơn, nhưng phát hiện trên đủ là lời cảnh báo đến quý ông, cũng như đối với các nhà hoạch định chính sách trong vấn đề chống ô nhiễm.

Theo các tác giả, kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của ô nhiễm nhựa không chỉ giới hạn ở cá nhân tiếp xúc mà còn có thể để lại dấu ấn sinh học bất lợi cho thế hệ sau, khiến con cái của quý ông đó dễ mắc các bệnh mạn tính.

Ô nhiễm nhựa - tình trạng khiến các hạt vi nhựa tấn công vào mọi ngóc ngách của đời sống, bao gồm các mô của con người và động vật - đang được báo động trên toàn thế giới.

Vi nhựa đến từ vô số vật dụng mà chúng ta đang sử dụng ngày nay, từ các loại quần áo sợi tổng hợp cho đến lốp xe hay các vật dụng thường ngày bằng nhựa.

"Cơn bão" đồ nhựa dùng một lần và thực phẩm đóng chai/đóng hộp càng làm tình trạng thêm nghiêm trọng. Với độ bền lý hóa kém, nhựa dùng một lần giải phóng vi nhựa mạnh mẽ hơn nhiều so với các loại nhựa bền vững hơn, do vậy ảnh hưởng rất lớn đến những người có thói quen sử dụng thực phẩm, nước uống đựng trong hộp/ly nhựa dùng một lần.