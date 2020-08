Mới nói "em yêu anh" với Trương Thế Vinh chưa bao lâu, Thúy Ngân đã đăng ảnh kỷ niệm ngày yêu cùng ai thế này?

Thời gian gần đây, chuyện tình cảm của Thúy Ngân nhận được khá nhiều sự quan tâm của công chúng. Có rất nhiều fan "đẩy thuyền" nữ diễn viên cùng với Trương Thế Vinh nhưng cũng có nhiều người tò mò bạn trai thực sự của cô là ai.

Mới đây, Thúy Ngân đã cập nhật trên trang cá nhân hình ảnh chụp cùng một bó hoa hồng lớn cùng dòng nhắn gửi: "Happy annyversary" (Chúc mừng ngày kỷ niệm). Thúy Ngân còn ghi dòng chú thích cho bức hình là: "Một ngày đáng nhớ".



Thúy Ngân rạng rỡ bên bó hoa kỷ niệm ngày đặc biệt

Dù không biết ngày đáng nhớ của Thúy Ngân là kỷ niệm tình yêu hay một dịp gì đặc biệt nhưng cộng đồng mạng vẫn mạnh dạn đoán cô nàng vừa nhận hoa từ bạn trai và tò mò liệu người đó có phải Trương Thế Vinh hay không.

Trước đó, Thúy Ngân khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Trương Thế Vinh đang hát karaoke. Người đẹp không quên để lại dòng trạng thái: "I love you more than I can say" (Tạm dịch: Em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể nói).